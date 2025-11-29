magazin
Βίντεο: Παράλυτο γατάκι περπάτησε ξανά χάρη στη βοήθεια μαθητών
Βίντεο: Παράλυτο γατάκι περπάτησε ξανά χάρη στη βοήθεια μαθητών

Μια νεαρή γάτα που επιβίωσε από αυτοκινητιστικό ατύχημα, έμεινε παράλυτη και κατάφερε να ξαναβρεί την κινητικότητά της χάρη στο σχολείο που την μάζεψε και ανέλαβε να την βοηθήσει

Μια παράλυτη μικρή γάτα μπόρεσε ξανά να βρει την κινητικότητά της, αφού φοιτητές μηχανικής της κατασκεύασαν το δικό της αναπηρικό καροτσάκι. Οι καρδιές όλων έλιωσαν από ένα αξιολάτρευτο βίντεο που μοιράστηκε η Σαμάνθα Νορθ (@snorth00) στο TikTok, το οποίο δείχνει την απίστευτη στιγμή που η ανάπηρη γάτα, με το όνομα Τίμπι, μπόρεσε να τρέξει ξανά.

Η Τίμπι κατέληξε σε ένα ανεξάρτητο σχολείο στο Pineville του Κεντάκι νωρίτερα φέτος, αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο. Η Νορθ, η φιλόλογος της έκτης έως δωδέκατης τάξης, είπε στο Newsweek ότι η Τίμπι είχε «σπασμένο λεκάνη και πλήρη παράλυση των πίσω ποδιών της». Εξετάστηκε από τον βοηθό κτηνίατρο, ο οποίος άρχισε να την περιθάλπει και να σταθεροποιεί την κατάσταση της γάτας.

«Σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι είχε ακόμα τον έλεγχο των ουροποιητικών και εντερικών λειτουργιών της και ότι ήταν ακόμα γεμάτη ζωντάνια και ενέργεια», είπε η 34χρονη Νορθ στο Newsweek.

Έγινε σαφές ότι η ανάρρωση της Τίμπι προχωρούσε καλά, οπότε οι μαθητές της τάξης μηχανικής ανέλαβαν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα αναπηρικό καροτσάκι για την παράλυτη γάτα.

Οι καθηγητές του σχολείου ανέλαβαν το project να κάνουν την γάτα να περπατήσει ξανά

«Οι καθηγητές μας αναζητούν συνεχώς κοινωνικά ζητήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο καθηγητής κτηνιατρικής μας προσέγγισε τον καθηγητή αεροδιαστημικής μηχανικής και τον ρώτησε αν η τάξη του θα μπορούσε να κατασκευάσει κάποιο είδος συσκευής για να βοηθήσει. Και φυσικά, όλοι συμφώνησαν», συνέχισε η Νορθ.

Οι μαθητές πέρασαν δύο εβδομάδες ερευνώντας, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας το νέο αναπηρικό καροτσάκι της Τίμπι. Κατασκεύασαν και δοκίμασαν τέσσερα πρωτότυπα πριν καταλήξουν στο τελικό σχέδιο.

Τώρα η Τίμπι μπορεί να κινείται ξανά. Η Νόρθ δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να μοιραστεί το συγκινητικό βίντεο στο διαδίκτυο, και το βίντεο στο TikTok έχει γίνει viral με πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 771.200 likes μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο. Μαζί με το βίντεο, η Νορθ έγραψε στη λεζάντα του TikTok ότι η Τίμπι είναι «τόσο γεμάτη ζωή και τώρα έχει μια δεύτερη ευκαιρία».

Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν για να ξαναζήσει η Τίμπι ως… γάτα

Ωστόσο, το έργο δεν ήταν χωρίς προκλήσεις, καθώς η Νορθ είπε στο Newsweek ότι οι μαθητές αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα που έπρεπε να λύσουν.

Συνέχισε: «Ένα σημαντικό ζήτημα ήταν να διατηρηθεί η άνεση της γάτας και η πρόσφυση της στη συσκευή. Δοκίμασαν τέσσερις τροχούς, τρεις τροχούς, δύο τροχούς και έναν κύλινδρο, και τελικά οι δύο τροχοί αποδείχθηκαν οι καλύτεροι. Ένα άλλο ζήτημα ήταν να καταστεί η συσκευή άκαμπτη αλλά ασφαλής για το γατάκι και αρκετά ελαφριά ώστε να είναι ευέλικτη».

Αφού πήρε το νέο της αναπηρικό καροτσάκι και το προσαρμόσανε οι μαθητές της τάξης μηχανικής, τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει την Τίμπι. Όταν κάποιος κούνησε τα κλειδιά του μπροστά της και τα έσυρε στο πάτωμα, η Τίμπι πήδηξε αμέσως μπροστά και κυνήγησε τα κλειδιά με ταχύτητα χρησιμοποιώντας τους νέους της τροχούς.

Αυτή η εμπειρία δεν ήταν μόνο θετική για την Τίμπι , αλλά κυρίως για τους μαθητές. Η Νορθ είδε πόσο αφοσιωμένοι ήταν στο να εξασφαλίσουν ότι η γάτα θα μπορούσε να ζήσει μια πλήρη και ευτυχισμένη ζωή και πόσο δεν δίστασαν να αναλάβουν το έργο.

«Αν και ήταν ένα τραγικό ζήτημα, μάθαμε ένα σημαντικό μάθημα. Αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτή η γάτα παραμένει ένα ευτυχισμένο γατάκι. Της αρέσει να παίζει και βρίσκει τρόπους να κάνει πράγματα παρά την αναπηρία της», είπε η Νορθ στο Newsweek.

@snorth00 he is so full of life, and now he has a second chance❤ #catsoftiktok #engineering #specialneedscat #fyp ♬ オリジナル楽曲 – queen_greatest_pop

