Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico
Διεθνής Οικονομία 24 Ιανουαρίου 2026, 01:01

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ περιλάμβανε μεγάλα ονόματα και μια απότομη αλλαγή στο επίκεντρο

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Spotlight

Τα ιδιωτικά τζετ αναχωρούν, τα περίπτερα αποσυναρμολογούνται και καθώς ο πολιτικός και επιχειρηματικός «ανεμοστρόβιλος» του φετινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ μαζεύεται και φεύγει από το Νταβός, δύο πράγματα είναι ξεκάθαρα, όπως επισημαίνει το Politico.

Επί τέσσερις ημέρες, η μικροσκοπική αλπική πόλη φιλοξένησε γεωπολιτικές κινήσεις υψηλού διακυβεύματος

Το πρώτο είναι ότι μετά από μια περίοδο κατά την οποία η συγκέντρωση της παγκόσμιας ελίτ βρισκόταν στο χείλος της ασημαντότητας, το μέλλον του Φόρουμ πλέον δεν αμφισβητείται πλέον. Και δεύτερο, ότι ο κόσμος της διεθνούς και βασισμένης σε κανόνες τάξης στον οποίο ως θεσμός ανήλθε στην κορυφή βρίσκεται, στην καλύτερη περίπτωση, σε κίνδυνο – αν όχι ήδη εξαφανισμένος.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, η μικροσκοπική αλπική πόλη φιλοξένησε γεωπολιτικές κινήσεις υψηλού διακυβεύματος, από την υποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και την έναρξη του Συμβουλίου Ειρήνης, ενός φορέα που κάποιοι φοβούνται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να χρησιμοποιήσει για να παραγκωνίσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Κι όμως, σε έντονη αντίθεση με το παρελθόν της συγκέντρωσης ως ουδέτερου χώρου για παγκόσμια συνεργασία, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έγινε πεδίο μάχης. Ηγέτες όπως ο Τραμπ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντάλλαξαν πυρά. Τα έντονα πολιτικά δείπνα φέρεται να κατέληξαν σε αποδοκιμασίες και αποχωρήσεις. Και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κήρυξε την λήξη μιας εποχής βασισμένης σε κανόνες.

Το βουνό κατεβαίνει στη γη

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση παγκόσμιας ηγεσίας της εποχής μετά την COVID», δήλωσε ο Λάρι Φινκ, Διευθύνων Σύμβουλος του παγκόσμιου γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων BlackRock, στους συγκεντρωμένους συνέδρους κατά την έναρξη της εκδήλωσης. «Αλλά τώρα για το πιο δύσκολο ερώτημα: Θα ενδιαφερθεί κανείς έξω από αυτή την αίθουσα;»

Ο Φινκ — ο οποίος προσλήφθηκε για να ενισχύσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μετά την χαοτική αποχώρηση του ιδρυτή του Κλάους Σβαμπ — είχε καταφέρει να φέρει αστέρια στο Νταβός, από τον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέχρι μεγιστάνες των επιχειρήσεων που συνήθως αποφεύγουν την εκδήλωση, όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, και ο Ίλον Μασκ της Tesla.

Ωστόσο, ακόμη και όταν κατάφερε να θέσει σταθερά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην παγκόσμια ειδησεογραφική ατζέντα, ο Φινκ ανησυχούσε για τη σύνδεση της εκδήλωσης με πραγματικούς ανθρώπους. Δήλωσε στο Φόρουμ ότι «για να είμαστε ειλικρινείς, για πολλούς ανθρώπους αυτή η συνάντηση μοιάζει να μην συμβαδίζει με την εποχή: ελίτ σε μια εποχή λαϊκισμού, ένας καθιερωμένος θεσμός σε μια εποχή βαθιάς θεσμικής δυσπιστίας».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, επιτέθηκε στα προηγούμενα χρόνια «ουτοπικής συναίνεσης» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σε συνέντευξή του στο Politico δηλώνοντας εμφατικά ότι «οι κρατούμενοι διηύθυναν το άσυλο εκείνη την εποχή», είπε.

«Αυτή η παγκόσμια ελίτ τα πήγε πολύ καλά υπό αυτό, και… ο υπόλοιπος κόσμος πιέστηκε σημαντικά προς τα κάτω όσον αφορά τις προοπτικές του», υποστήριξε ο Μπέσεντ, επισημαίνοντας την αναζωπύρωση των λαϊκιστικών κινημάτων παγκοσμίως ως αντίδραση στον φιλελεύθερο ελιτισμό που ενσάρκωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ των προηγούμενων ετών.

Κλήση αφύπνισης

Σε μια εβδομάδα που προκάλεσε αντιδράσεις, κατά την οποία οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , οι διμερείς συναντήσεις και μερικά λόγια κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας μεταμόρφωσαν τη φύση της σχέσης των ΗΠΑ με τους εταίρους, υπάρχει η αίσθηση ότι η Ευρώπη και οι χώρες με παρόμοιο τρόπο σκέψης αφυπνίζονται σε μια νέα πραγματικότητα – στην οποία δεν μπορούν να βασιστούν άνετα στη διατλαντική σχέση ή στο ΝΑΤΟ.

Ο Κάρνεϊ χρησιμοποίησε την κορυφαία του θέση στη σκηνή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για να προειδοποιήσει για «μια ρήξη στην παγκόσμια τάξη, το τέλος μιας ευχάριστης μυθοπλασίας και την αρχή μιας σκληρής πραγματικότητας» «μεγάλων δυνάμεων» και «ηγεμόνων».

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν από κοινού, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, [θα] είμαστε στο μενού», είπε ο Κάρνεϊ.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Ευρώπη για την αδράνεια της, υποστηρίζοντας ότι «η Ευρώπη φαίνεται χαμένη προσπαθώντας να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αλλάξει» και «μοιάζει περισσότερο με γεωγραφία, ιστορία, παράδοση, όχι με πραγματική πολιτική δύναμη, όχι με μεγάλη δύναμη».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε «μια νέα ανεξάρτητη Ευρώπη», ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «ο νέος κόσμος των μεγάλων δυνάμεων χτίζεται με βάση την ισχύ, τη δύναμη και, όταν πρόκειται για αυτήν, τη βία».

Ο Μακρόν προειδοποίησε για «μια στροφή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες». Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι ενώ η Ευρώπη είναι «πολύ αφελής», «προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες».

Σε μια ένδειξη νέας δυναμικής, πολλοί ηγέτες είτε απέφυγαν τον Τραμπ στο Νταβός, είτε ταξίδεψαν κατευθείαν στις Βρυξέλλες για μια έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ . Όλοι εκτός από την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία αγνόησαν την εκδήλωση έναρξης του «συμβουλίου ειρήνης» του Τραμπ.

Ζητείται… πρόεδρος

Μεταξύ των συνέδρων στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, η επικρατούσα άποψη ήταν ότι ο Φινκ έσωσε το Φόρουμ μετά τα προβλήματα ηγεσίας του και τη φθίνουσα ικανότητά του να προσελκύει ομιλητές με μεγάλα ονόματα.

Ο Φινκ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ηγηθεί για δύο χρόνια ή λιγότερο, μέχρι να βρεθεί μόνιμος πρόεδρος. Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός είναι ασαφές.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θεωρούνταν ευρέως ως η επικρατέστερη υποψήφια όταν ο Σβαμπ παραιτήθηκε, με τον ίδιο τον ιδρυτή να την χρίζει δημόσια διάδοχό του. Αλλά η ρήξη του Φινκ με την εποχή του Σβαμπ το έχει θέσει αυτό υπό αμφισβήτηση.

Η Λαγκάρντ, η οποία φέρεται να αποχώρησε από ένα δείπνο την Τετάρτη κατά τη διάρκεια μιας επικριτικής ομιλίας του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, ήταν ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα του Νταβός αυτή την εβδομάδα, αλλά έχει αρνηθεί ότι θα παραιτηθεί πρόωρα από την ΕΚΤ για να αναλάβει τα ηνία.

Εν τω μεταξύ, ο Φινκ φαίνεται να έχει μεγαλύτερα σχέδια για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Στην ομιλία του στην έναρξη της συγκέντρωσης, έθεσε ένα μονοπάτι πέρα ​​από το Νταβός, ζητώντας η εκδήλωση να επεκταθεί «στα μέρη όπου στην πραγματικότητα χτίζεται ο σύγχρονος κόσμος».

«Νταβός, ναι», είπε. «Αλλά και μέρη όπως το Ντιτρόιτ και το Δουβλίνο — και πόλεις όπως η Τζακάρτα και το Μπουένος Άιρες».

«Το βουνό θα κατέβει στη γη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΟΤ

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

