Θεαματική ακόμη μία βραδιά στο ΝΒΑ, με τους Λος Άντζελες Κλίπερς να νικούν τους Λέικερς με 112-104, τους Σαν Αντόνιο Σπερς να επικρατούν των Γιούτα Τζαζ εκτός έδρας με 126-109, ενώ οι Σικάγο Μπουλς επιβλήθηκαν των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 120-115.

Κλίπερς – Λέικερς 112-104

Στο ντέρμπι του Λος Άντζελες, ο Λέοναρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 24 πόντους και είχε άξιους συμπαραστάτες τους Χάρντεν (18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ) και Ζούμπατς (18 πόντους και 19 ριμπάουντ).

Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς ξεχώρισε με 39 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ , ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σταμάτησε στους 36, με τον Μάρκους Σμαρτ να προσθέτει ακόμη 30 πόντους.

Γιούτα Τζαζ – Σαν Αντόνιο Σπερς 109-126

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είδαν τον Ντι’Άαρον Φοξ να ξεχωρίζει με 31 πόντους και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κάνει double-double με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για την Γιούτα, ο Νούρκιτς «διέλυσε» την στατιστική με triple-double με 17 πόντους, 14 ασίστ και 11 ριμπάουντ και έγινε ο πρώτος παίκτης των Τζαζ με διαδοχικά triple-doubles μετά τον Πιτ Μάραβιτς τον Ιανουάριο του 1975.

Τίμπεργουλβς – Μπουλς 115-120

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους Μπουλς, με τον Κόμπι Γουάιτ να πετυχαίνει 22 πόντους, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ ήρθε από τον πάγκο και πρόσθεσε 21 πόντους, στην ανατροπή από το -14 των «Ταύρων». Από την άλλη, για τους Τίμπεργουλβς, Τζούλιους Ραντλ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 30 πόντους και οι Άντονι Έντουαρντς και Ναζ Ριντ πρόσθεσαν από 20.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Κλίπερς – Λέικερς 112-104

Γιούτα Τζαζ – Σαν Αντόνιο Σπερς 109-126

Τίμπεργουλβς – Μπουλς 115-120