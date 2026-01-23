sports betsson
NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς, με νίκες συνέχισαν Κλιπέρς και Μπουλς (vids)
Μπάσκετ 23 Ιανουαρίου 2026 | 09:44

NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς, με νίκες συνέχισαν Κλιπέρς και Μπουλς (vids)

Κλίπερς – Λέικερς 112-104, Γιούτα Τζαζ – Σαν Αντόνιο Σπερς 109-126 και Τίμπεργουλβς – Μπουλς 115-120, είναι τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στο ΝΒΑ – Δείτε τα highlights.

Σύνταξη
Θεαματική ακόμη μία βραδιά στο ΝΒΑ, με τους Λος Άντζελες Κλίπερς να νικούν τους Λέικερς με 112-104, τους Σαν Αντόνιο Σπερς να επικρατούν των Γιούτα Τζαζ εκτός έδρας με 126-109, ενώ οι Σικάγο Μπουλς επιβλήθηκαν των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 120-115.

Κλίπερς – Λέικερς 112-104

Στο ντέρμπι του Λος Άντζελες, ο Λέοναρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 24 πόντους και είχε άξιους συμπαραστάτες τους Χάρντεν (18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ) και Ζούμπατς (18 πόντους και 19 ριμπάουντ).

Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς ξεχώρισε με 39 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ , ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σταμάτησε στους 36, με τον Μάρκους Σμαρτ να προσθέτει ακόμη 30 πόντους.

YouTube thumbnail

Γιούτα Τζαζ – Σαν Αντόνιο Σπερς 109-126

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είδαν τον Ντι’Άαρον Φοξ να ξεχωρίζει με 31 πόντους και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κάνει double-double με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για την Γιούτα, ο Νούρκιτς «διέλυσε» την στατιστική με triple-double με 17 πόντους, 14 ασίστ και 11 ριμπάουντ και έγινε ο πρώτος παίκτης των Τζαζ με διαδοχικά triple-doubles μετά τον Πιτ Μάραβιτς τον Ιανουάριο του 1975.

YouTube thumbnail

Τίμπεργουλβς – Μπουλς 115-120

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους Μπουλς, με τον Κόμπι Γουάιτ να πετυχαίνει 22 πόντους, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ ήρθε από τον πάγκο και πρόσθεσε 21 πόντους, στην ανατροπή από το -14 των «Ταύρων». Από την άλλη, για τους Τίμπεργουλβς, Τζούλιους Ραντλ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 30 πόντους και οι Άντονι Έντουαρντς και Ναζ Ριντ πρόσθεσαν από 20.

YouTube thumbnail

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Κλίπερς – Λέικερς 112-104
Γιούτα Τζαζ – Σαν Αντόνιο Σπερς 109-126
Τίμπεργουλβς – Μπουλς 115-120

Άλλα Αθλήματα 23.01.26

Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το απόγευμα της Παρασκευής (23/1, 18:00 - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ,) την Ουγγαρία, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)
Europa League 23.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του επί της Μπέτις με 2-0, «κλείδωσε» την πρόκριση και έχει κάποιες πιθανότητες ακόμη και για το Top 8 – Πώς μπορεί να τον… βοηθήσει ο Παναθηναϊκός, που δεδομένα θα είναι στο Top 24.

Σύνταξη
Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία

Και μαθηματικά στα πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τον δικέφαλο να ελπίζει ακόμη και για την 8άδα. Βαθμολογία, αποτελέσματα της League Phase μετά την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα της 8ης.

Σύνταξη
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
Europa League 22.01.26

Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - «Ανοιχτό το εδαφικό» λέει ο Ζελένσκι

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων
Υγεία 23.01.26

Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων

Το νέο τεστ ανιχνεύει μια ασυνήθιστη ανοσολογική απόκριση στα βακτήρια του εντέρου σε άτομα που αργότερα εμφανίζουν νόσο του Chron – Ελπίδα για πρόληψη μέσω της ανάπτυξης εμβολίου, αλλά και για πιο έγκαιρη διάγνωση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου
Στην εξεταστική 23.01.26

Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

To in αποκαλύπτει τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με κανένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μην έχει αντιδράσει μετά την κατάθεσή του εδώ και δύο μήνες. Το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλα στον Τρίμπαλη.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme
«Δεν ήταν αυτός» 23.01.26

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Χωρίς αμφιβολία το Marty Supreme αποτελεί την ταινία - έκπληξη της σεζόν, ικανή να χαρίσει το Όσκαρ στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ωστόσο η οικογένεια του αληθινού αθλητή του πινγκ-πονγκ Μάρτι Ράισμαν τα βρίσκει όλα λάθος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox
English edition 23.01.26

Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox

Greek authorities say biosecurity measures, not vaccination, remain the only proven strategy to control goat and sheep pox. European guidelines confirm no approved vaccines exist, and improper vaccination could harm trade and prolong outbreaks

Σύνταξη
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
