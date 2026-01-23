«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος ηθοποιός, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, προωθούσε την ταινία του «Pillion», στην οποία υποδύεται έναν μοτοσικλετιστή που έχει μια BDSM σχέση με έναν νεαρό άνδρα, και πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Ωστόσο, σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο Variety ο Σκάρσγκαρντ διευκρίνισε ότι δεν αποκάλυψε τη σεξουαλική του ταυτότητα.

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος

«Ότι αυτό είχε σχέση με το παρελθόν μου; Σίγουρα δεν ήταν μια σκόπιμη δήλωση», είπε ο Σκάρσγκαρντ. «Δεν ξέρω τι εννοούσα».

«Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι μερικές φορές υπάρχει μεγάλη εστίαση σε μένα ως ηθοποιό», συνέχισε ο πρωταγωνιστής της σειράς Big Little Lies. «Ίσως προσπαθούσα να μετατοπίσω την εστίαση περισσότερο στην ιστορία και στους χαρακτήρες. Και στη σημασία του να διηγηθείς την ιστορία με αυτόν τον τρόπο».

«Το παρελθόν μου…»

Τα αρχικά σχόλια του Σκάρσγκαρντ από τη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης το 2025 για την ταινία «Pillion» προκάλεσαν σύγχυση σχετικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

«Διαπίστωσα ότι σε αυτή την περίπτωση, το παρελθόν μου δεν έχει πραγματικά σημασία», είπε για τον ρόλο του στην ταινία. «Εννοώ, έχω ένα παιδί, αλλά τι έχω κάνει στο παρελθόν, με ποιον έχω υπάρξει, άντρες, γυναίκες…».

Ο Σκάρσγκαρντ πρόσθεσε: «Για μένα, το σημαντικό ήταν ότι αυτό μου φάνηκε σαν μια ευκαιρία να διηγηθώ μια ιστορία για μια υποκουλτούρα που δεν είχα δει να απεικονίζεται με αυτόν τον τρόπο — με τόση αυθεντικότητα».

«Ζούσα στον δρόμο»

Ο σταρ της σειράς «Succession» έχει έναν γιο, που γεννήθηκε το 2022, με τη Σουηδή ηθοποιό Τούβα Νοβότνι, 46 ετών.

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ δεν έχει παντρευτεί ποτέ και είναι συνήθως διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Στην συνέντευξη στο Variety εξήγησε πώς έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές του από τότε που έγινε πατέρας.

«Ζούσα στον δρόμο. Λατρεύω αυτή την πτυχή της βιομηχανίας — είσαι ένα ταξιδιωτικό τσίρκο», είπε για τη ζωή του πριν γίνει πατέρας. «Αλλά τώρα, πρέπει να ισορροπήσω αυτό με την οικογενειακή ζωή και να βεβαιωθώ ότι μπορώ να είμαι παρών για το παιδί μου. Δεν μπορώ να είμαι τόσο εγωιστής και ναρκισσιστής όσο ήμουν πριν».

«Να είμαι εγωιστής…»

Σε συνέντευξή του στο Esquire πέρυσι, ο πρώην ηθοποιός του «True Blood» εξήγησε γιατί είναι χαρούμενος που απέκτησε παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Είμαι χαρούμενος που δεν είχα αυτή την ευθύνη όταν ξεκίνησα και μπορούσα απλά να είμαι εγωιστής και να ρίχνω τον εαυτό μου σε οτιδήποτε χωρίς να λαμβάνω υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων», είπε στο περιοδικό. «Αυτό προφανώς αλλάζει όταν έχεις παιδί και έχεις ευθύνη».

«Αλλά είμαι ευγνώμων που σήμερα είμαι σε θέση να μπορώ να αρνηθώ πράγματα και να βεβαιωθώ ότι, όταν δέχομαι μια δουλειά, αυτή είναι κατάλληλη για την οικογένειά μου», πρόσθεσε.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Mike Blake