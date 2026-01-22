newspaper
Δανία: Βλέπει μια ευκαιρία για «ουσιαστική διαπραγμάτευση» με τις ΗΠΑ, λέει ο ΥΠΕΞ Ράσμουσεν
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 21:53

Δανία: Βλέπει μια ευκαιρία για «ουσιαστική διαπραγμάτευση» με τις ΗΠΑ, λέει ο ΥΠΕΞ Ράσμουσεν

Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν παρουσιάστηκε αισιόδοξος μετά την τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Δανία βλέπει μια ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ τους όρους για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ για το νησί της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά όχι απαραίτητα τις μεθόδους

Προέκυψε μια ευκαιρία «ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ξανά ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ του βασιλείου, δηλαδή της Δανίας και της Γροιλανδίας αφενός, και των ΗΠΑ αφετέρου», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε συνέντευξη Τύπου με την ΥΠΕΞ της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

«Πιστεύω λοιπόν ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά όχι απαραίτητα τις μεθόδους, Και τώρα προκύπτει η ευκαιρία να μπουν τα πράγματα στη θέση τους», συμπλήρωσε.

Παρόμοια δήλωση είχε κάνει και χθες μέσω ανάρτησης στο Χ:

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της Γροιλανδής ΥΠΕΞ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότσφελτ χαρακτήρισε σήμερα «θετικές» τις πρόσφατες εξελίξεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, επισημαίνοντας όμως πως εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα.

Χθες Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με τη στάση τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης βίας για την κατάληψη του νησιού, το οποίο αποτελεί έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

Η Μότσφελτ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η ίδια και ο δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν συναντήθηκαν τη Δευτέρα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για να θέσουν τις «κόκκινες γραμμές» τους, εξηγώντας ότι η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα των Γροιλανδών είναι αδιαπραγμάτευτα.

«Δεν έχει συναφθεί επίσημη συμφωνία σχετικά με τη Γροιλανδία… Η γροιλανδική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της Γροιλανδίας, αλλά ο γενικός γραμματέας έχει μεταφέρει τη θέση και τις κόκκινες γραμμές μας στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η Μότσφελτ.

«Κατά την άποψή μου, αυτά είναι θετικά νέα από το Νταβός», συμπλήρωσε.

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
Φινλανδία: Ο πρόεδρος Στουμπ επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Οι δηλώσεις του 22.01.26

Ο Φινλανδός πρόεδρος επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Αλεξάντερ Στουμπ πρόσθεσε ότι μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Αρκτική θα απαιτήσει τη στενότερη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο

Την ώρα που όλος ο κόσμος συζητά για την σύλληψη του πεντάχρονου στην Μινεσότα, αξιωματούχος σχολικής περιφέρειας της πόλης ανέφερε πως ακόμα 3 ανήλικοι έχουν συλληφθεί μόνο τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Άγνοια από τη Νουούκ 22.01.26

Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι
Κόσμος 22.01.26

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Σύνταξη
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Η ανάρτηση 22.01.26

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται – Viral για αρνητικούς λόγους
Έντονες αντιδράσεις 22.01.26

Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους

«Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», είπε ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» πρωθυπουργός για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Κόσμος 22.01.26

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Σύνταξη
ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης
Κόσμος 22.01.26

ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης

Η έξαρση των βομβιστικών επιθέσεων και οι εκτεταμένες συγκρούσεις στη Νιγηρία σκότωσαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025

Σύνταξη
Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο – «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία
Τι ζήτησε 22.01.26

Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο - «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία

Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου είναι «σχεδόν έτοιμα», υποστήριξε ο Ζελένσκι - Ανακοίνωσε ότι θα γίνει «τριμερής συνάντηση» Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ

LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουτρέχτη – Γκενκ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη

LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Στουτγκάρδη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Συνέδριο Νέας Αριστεράς 22.01.26

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από Χαρίτση - Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα
Ποδόσφαιρο 22.01.26

ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος προέρχονταν από ίωση, μπήκε αλλαγή και άλλαξε η εικόνα του ΠΑΟΚ που νίκησε τους Ισπανούς με γκολ του Ζίφκοβιτς. Καταπληκτικός και ο Γιακουμάκης με ασίστ και εύστοχο πέναλτι

Σύνταξη
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Συνέντευξη 22.01.26

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός
Μπάσκετ 22.01.26

Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 72-68 από την Εστουδιάντες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup – Παράπονα για τη διαιτησία για το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου λίγο πριν το φινάλε.

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.01.26

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:05 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής
Κοινωνία διαμαρτυρόμενη 22.01.26

Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής

Παρά τη μικρή βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεών της η ΝΔ εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με μαζική αποδοκιμασία από τη μεριά των πολιτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
