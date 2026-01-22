Η Δανία βλέπει μια ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ τους όρους για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ για το νησί της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά όχι απαραίτητα τις μεθόδους

Προέκυψε μια ευκαιρία «ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ξανά ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ του βασιλείου, δηλαδή της Δανίας και της Γροιλανδίας αφενός, και των ΗΠΑ αφετέρου», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε συνέντευξη Τύπου με την ΥΠΕΞ της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

«Πιστεύω λοιπόν ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά όχι απαραίτητα τις μεθόδους, Και τώρα προκύπτει η ευκαιρία να μπουν τα πράγματα στη θέση τους», συμπλήρωσε.

Παρόμοια δήλωση είχε κάνει και χθες μέσω ανάρτησης στο Χ:

The day is ending on a better note than it began. We welcome that POTUS has ruled out to take Greenland by force and paused the trade war. Now, let’s sit down and find out how we can address the American security concerns in the Arctic while respecting the red lines of the KoD. pic.twitter.com/XWv1Ffo4UN — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) January 21, 2026

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της Γροιλανδής ΥΠΕΞ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότσφελτ χαρακτήρισε σήμερα «θετικές» τις πρόσφατες εξελίξεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, επισημαίνοντας όμως πως εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα.

Χθες Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με τη στάση τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης βίας για την κατάληψη του νησιού, το οποίο αποτελεί έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

Η Μότσφελτ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η ίδια και ο δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν συναντήθηκαν τη Δευτέρα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για να θέσουν τις «κόκκινες γραμμές» τους, εξηγώντας ότι η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα των Γροιλανδών είναι αδιαπραγμάτευτα.

«Δεν έχει συναφθεί επίσημη συμφωνία σχετικά με τη Γροιλανδία… Η γροιλανδική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της Γροιλανδίας, αλλά ο γενικός γραμματέας έχει μεταφέρει τη θέση και τις κόκκινες γραμμές μας στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η Μότσφελτ.

«Κατά την άποψή μου, αυτά είναι θετικά νέα από το Νταβός», συμπλήρωσε.