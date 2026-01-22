sports betsson
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
22.01.2026 | 19:03
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους
22.01.2026 | 18:41
«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση
Τηλεκριτική διαιτησίας; Φοβούνται και την σκιά τους!
Ποδόσφαιρο 22 Ιανουαρίου 2026 | 17:35

Τηλεκριτική διαιτησίας; Φοβούνται και την σκιά τους!

Ο Λανουά δίνει το κακό παράδειγμα στους διαιτητές αφού σταμάτησε τον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων, ενώ οι ρέφερι πρέπει να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις στο χορτάρι και ως VAR

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Με τη σιωπή του απάντησε ο Λανουά στο ομόφωνο αίτημα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στις 30 Δεκεμβρίου, καθώς οι ΠΑΕ ζήτησαν να επαναφέρει το βίντεο της τηλεκριτικής του μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League. Σα να μην έφτανε αυτό ο πρόεδρος της ΚΕΔ κατέβασε και τον… διακόπτη της εβδομαδιαίας τηλεκπαίδευσης των διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών, όπου συζητούνταν οι «καυτές» αποφάσεις τους και περιορίζεται μόνο σε τετ α τετ συναντήσεις ή τηλεδιασκέψεις με τη διαιτητική ομάδα κάθε αγώνα, προκειμένου να μην υπάρχουν και διαρροές (εκτός από αυτές που θέλουν για να κάνουν την λεζάντα τους).

Τηλεκριτική; Φοβούνται και τη σκιά τους! Ο Λανουά δίνει το κακό παράδειγμα στους διαιτητές αφού σταμάτησε τον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων. Αντίθετα, οι ρέφερι πρέπει να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις στο χορτάρι και ως VAR που όμως βλέπουν τον προϊστάμενό τους να ολιγωρεί.

Ασφαλώς και υπήρχαν αντιδράσεις για τις απόψεις που εξέφραζε ο Λανουά στο σχολιασμό κάποιων φάσεων. Ο Γάλλος δεν διεκδικεί το αλάθητο, ούτε είναι ο μόνος που ξέρει από κανονισμούς.

Οι αντιδράσεις, καμία τοξικότητα παρά τα όσα ισχυρίστηκε η ΕΠΟ στην ανακοίνωσή της, προέκυπταν επειδή από σχολιασμό κάποιων φάσεων όσοι γνωρίζουν τους κανονισμούς έβγαζαν συμπεράσματα ότι έκανε δημόσιες σχέσεις, καθώς εξέφραζε διαφορετικές απόψεις για σχολιασμό πανομοιότυπων φάσεων. Ο Λανουά, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, δικαιολογήθηκε ότι «όλες οι φάσεις δεν είναι ίδιες», νομίζοντας ότι απευθύνεται σε αδαείς, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι οι κανονισμοί είναι ίδιοι!

Το μπλακ άουτ της τηλεκριτικής δεν άρεσε τόσο στις ομάδες όσο και στους διαιτητές. Όλοι, συμπεριλαμβανομένων και των φιλάθλων, βλέπουν ότι ο Λανουά αποφεύγει να αγγίξει την «καυτή πατάτα». Οι κακές γλώσσες σχολιάζουν ότι με τη… σιωπή της τηλεκριτικής του ο πρόεδρος της ΚΕΔ πέτυχε να χαμηλώσουν οι τόνοι γύρω από το όνομά του και ελπίζει ότι έτσι θα αυξήσει και τις πιθανότητες της ανανέωσης του συμβολαίου του για τη διετία 2026-28.

Εκείνο που δεν έχει αντιληφθεί είναι ότι η καρέκλα του τρίζει και μπορεί να φύγει πριν από την λήξη της θητείας του, επειδή η τηλεκριτική του Λανουά μπέρδευε μέχρι και τους διαιτητές, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα λάθη, όχι μόνο στο χορτάρι αλλά και στο VAR.

Ο Λανουά είναι στον κόσμο του. Δεν έβγαλε ούτε ανακοίνωση σχετικά με το ομόφωνο αίτημα των ΠΑΕ για επαναφορά της τηλεκριτικής του, αν και είπε ότι θα τους συζητούσε με τους συνεργάτες του.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Business
ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

inWellness
inTown
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Euroleague 22.01.26

LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός

LIVE: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»

Ο προπονητής της Σενεγάλης Πάπε Τιαό, ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του να αποχωρήσει μαζί με την ομάδα του από το γήπεδο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, εξηγώντας όμως ότι το έκανε γιατί αισθάνθηκε αδικία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη
Μπάσκετ 22.01.26

Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη

Το Αμβούργο έκανε την έκπληξη νικώντας τη Βενέτσια και οι ελπίδες του Άρη Betsson για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup, αυξήθηκαν. Τα σενάρια πρόκρισης, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)

Στο γερμανικό πρωτάθλημα μετά από 15 χρόνια επέστρεψε ο Έντιν Τζέκο, ο οποίος στα 39 του υπέγραψε στη Σάλκε.

Σύνταξη
Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)

Ο Πανιώνιος δημιούργησε ένα υπέροχο βίντεο και μέσα σε δύο λεπτά στέλνει το μήνυμα για το πώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός και πώς οι γονείς πρέπει να στέκονται δίπλα στα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα γήπεδα.

Σύνταξη
Παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου ο Τσιτσιπάς: «Ήταν άψογος στα κρίσιμα σημεία»
Τένις 22.01.26

Παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου ο Τσιτσιπάς: «Ήταν άψογος στα κρίσιμα σημεία»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Τόμας Μάχατς στον δεύτερο γύρο του Australian Open και μετά τον αποκλεισμό του δήλωσε απογοητευμένος από την πορεία του, ενώ παραδέχθηκε και την ανωτερότητα του Τσέχου.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Champions League 22.01.26

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)
Κριστιάν Ζαβάλα 22.01.26

Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)

Λέγεται Κριστιάν Ζαβάλα, είναι Χιλιανός που παίζει στην Κόλο Κόλο και κατάφερε να εκτελέσει χειρότερο πέναλτι αλα Πανένκα και από τον Μπραχίμ Ντίας στο Σενεγάλη – Μαρόκο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό» 22.01.26

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Άγνοια από τη Νουούκ 22.01.26

Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο

Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός
Euroleague 22.01.26

LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός

LIVE: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Κοινωνικοποίηση εκτός ίντερνετ: Πώς η συμμετοχή προστατεύει την ευημερία των νέων
Πέρα από την οθόνη 22.01.26

Πραγματικά vs εικονικά κοινωνικά δίκτυα: Πώς η συμμετοχή προστατεύει την ευημερία των νέων

Παρά τη διευρυμένη χρήση του ίντερνετ και των ψηφιακών μέσων, οι νέοι ανακαλύπτουν ότι η συμμετοχή σε πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να προσφέρει πιο ουσιαστικές εμπειρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»

Ο προπονητής της Σενεγάλης Πάπε Τιαό, ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του να αποχωρήσει μαζί με την ομάδα του από το γήπεδο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, εξηγώντας όμως ότι το έκανε γιατί αισθάνθηκε αδικία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του

Το συγκλονιστικό είναι πως ο δράστης, αφού χτύπησε και εγκατέλειψε την 27χρονη στην Θεσσαλονίκη το 2022, άρχισε να τρέχει πίσω από τη μηχανή του, η οποία συνέχιζε την τρελή πορεία της στον δρόμο

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι
Κόσμος 22.01.26

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Σύνταξη
Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη
Μπάσκετ 22.01.26

Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη

Το Αμβούργο έκανε την έκπληξη νικώντας τη Βενέτσια και οι ελπίδες του Άρη Betsson για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup, αυξήθηκαν. Τα σενάρια πρόκρισης, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Η ανάρτηση 22.01.26

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται – Viral για αρνητικούς λόγους
Έντονες αντιδράσεις 22.01.26

Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους

«Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», είπε ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» πρωθυπουργός για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Κόσμος 22.01.26

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Σύνταξη
