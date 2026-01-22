Τηλεκριτική διαιτησίας; Φοβούνται και την σκιά τους!

Με τη σιωπή του απάντησε ο Λανουά στο ομόφωνο αίτημα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στις 30 Δεκεμβρίου, καθώς οι ΠΑΕ ζήτησαν να επαναφέρει το βίντεο της τηλεκριτικής του μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League. Σα να μην έφτανε αυτό ο πρόεδρος της ΚΕΔ κατέβασε και τον… διακόπτη της εβδομαδιαίας τηλεκπαίδευσης των διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών, όπου συζητούνταν οι «καυτές» αποφάσεις τους και περιορίζεται μόνο σε τετ α τετ συναντήσεις ή τηλεδιασκέψεις με τη διαιτητική ομάδα κάθε αγώνα, προκειμένου να μην υπάρχουν και διαρροές (εκτός από αυτές που θέλουν για να κάνουν την λεζάντα τους).

Τηλεκριτική; Φοβούνται και τη σκιά τους! Ο Λανουά δίνει το κακό παράδειγμα στους διαιτητές αφού σταμάτησε τον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων. Αντίθετα, οι ρέφερι πρέπει να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις στο χορτάρι και ως VAR που όμως βλέπουν τον προϊστάμενό τους να ολιγωρεί.

Ασφαλώς και υπήρχαν αντιδράσεις για τις απόψεις που εξέφραζε ο Λανουά στο σχολιασμό κάποιων φάσεων. Ο Γάλλος δεν διεκδικεί το αλάθητο, ούτε είναι ο μόνος που ξέρει από κανονισμούς.

Οι αντιδράσεις, καμία τοξικότητα παρά τα όσα ισχυρίστηκε η ΕΠΟ στην ανακοίνωσή της, προέκυπταν επειδή από σχολιασμό κάποιων φάσεων όσοι γνωρίζουν τους κανονισμούς έβγαζαν συμπεράσματα ότι έκανε δημόσιες σχέσεις, καθώς εξέφραζε διαφορετικές απόψεις για σχολιασμό πανομοιότυπων φάσεων. Ο Λανουά, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, δικαιολογήθηκε ότι «όλες οι φάσεις δεν είναι ίδιες», νομίζοντας ότι απευθύνεται σε αδαείς, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι οι κανονισμοί είναι ίδιοι!

Το μπλακ άουτ της τηλεκριτικής δεν άρεσε τόσο στις ομάδες όσο και στους διαιτητές. Όλοι, συμπεριλαμβανομένων και των φιλάθλων, βλέπουν ότι ο Λανουά αποφεύγει να αγγίξει την «καυτή πατάτα». Οι κακές γλώσσες σχολιάζουν ότι με τη… σιωπή της τηλεκριτικής του ο πρόεδρος της ΚΕΔ πέτυχε να χαμηλώσουν οι τόνοι γύρω από το όνομά του και ελπίζει ότι έτσι θα αυξήσει και τις πιθανότητες της ανανέωσης του συμβολαίου του για τη διετία 2026-28.

Εκείνο που δεν έχει αντιληφθεί είναι ότι η καρέκλα του τρίζει και μπορεί να φύγει πριν από την λήξη της θητείας του, επειδή η τηλεκριτική του Λανουά μπέρδευε μέχρι και τους διαιτητές, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα λάθη, όχι μόνο στο χορτάρι αλλά και στο VAR.

Ο Λανουά είναι στον κόσμο του. Δεν έβγαλε ούτε ανακοίνωση σχετικά με το ομόφωνο αίτημα των ΠΑΕ για επαναφορά της τηλεκριτικής του, αν και είπε ότι θα τους συζητούσε με τους συνεργάτες του.