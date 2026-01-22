LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός

Ποδόσφαιρο

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»

Ο προπονητής της Σενεγάλης Πάπε Τιαό, ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του να αποχωρήσει μαζί με την ομάδα του από το γήπεδο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, εξηγώντας όμως ότι το έκανε γιατί αισθάνθηκε αδικία.