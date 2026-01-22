Η 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Αναντολού Εφές

Ήταν γνωστό εκ των προτέρων πως ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Φρανκ Νιλικίνα και Νίκολα Μιλουτίνοφ στο ματς της 24ης αγωνιστικής της Euroleague με την Εφές στην Πόλη.

Αμφότεροι δεν ταξίδεψαν για την Τουρκία, με τον «Μίλου» να έχει υποστεί διάσειση και τον Γάλλο γκαρντ να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική. Εκτός επίσης είναι και ο Μόντε Μόρις για τους Πειραιώτες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε την δωδεκάδα του για το ματς περίπου μία ώρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου να μπαίνουν μέσα σε αυτή.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρησή του με την Εφές: Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Χολ, Τζόουνς.

Χωρίς Λόιντ και Πουαριέ η Εφές

Οι Τούρκοι από την άλλη, ενημέρωσαν πως δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Τζόρνταν Λόιντ και τον Βενσάν Πουαριέ.

Εκτός αυτών, υπενθυμίζουμε πως η Εφές δεν υπολογίζει στους τραυματίες Σέιν Λάρκιν και Γιώργο Παπαγιάννη. Επί προσθέτως όπως ανακοίνωσε η ίδια η Εφές, οι Ροντρίγκ Μπομπουά, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και Αϊζάια Κορντινιέ έχουν όλοι προβλήματα τραυματισμών, όμως θα βρίσκονται στη 12άδα κόντρα στους «ερυθρόλευκους».