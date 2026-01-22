Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 09:40
Χάος στους δρόμους - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, που αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
«MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis απόψε στις 19.45
Media 22 Ιανουαρίου 2026 | 11:08

«MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis απόψε στις 19.45

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Spotlight

Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Σε ποιο βαθμό συμφωνούν οι πολίτες με τις κινητοποιήσεις των αγροτών;

Πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία την προοπτική ίδρυσης νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα;

Ποια η εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού στην κοινή γνώμη;

Πώς κατανέμονται τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;

Κατά πόσο θεωρούν οι Έλληνες πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να διατηρούν ισχυρή συμμαχική σχέση μεταξύ τους;

Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.

#MegaGegonota

Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

Τράπεζες
Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

Media
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»
Media 17.01.26

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»

Για τις επόμενες εκλογές • Γιατί τα κόμματα που κινούνται σε αυτό το δημοσκοπικό τόξο πιέζονται περισσότερο από τις κινήσεις δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων

Σύνταξη
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατος της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατος της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets
English edition 22.01.26

UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets

According to UBS, Alpha Bank offers the strongest earnings-per-share growth but the lowest ROTE, while Eurobank stands out as an attractive regional growth story supported by successful acquisitions.

Σύνταξη
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22.01.26

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
Ελλάδα 22.01.26

Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

