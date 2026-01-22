«MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis απόψε στις 19.45
Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.
Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
Σε ποιο βαθμό συμφωνούν οι πολίτες με τις κινητοποιήσεις των αγροτών;
Πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία την προοπτική ίδρυσης νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα;
Ποια η εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού στην κοινή γνώμη;
Πώς κατανέμονται τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;
Κατά πόσο θεωρούν οι Έλληνες πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να διατηρούν ισχυρή συμμαχική σχέση μεταξύ τους;
Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.
#MegaGegonota
- «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis απόψε στις 19.45
- Την θλίψη τους για τον άδικο χαμό του λιμενικού εξέφρασαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Δήμαρχος Β. Κυνουρίας
- Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
- Κατάσκοποι σε 4 τροχούς – Είναι τα κινεζικά οχήματα κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια;
- «Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατος της 56χρονης
- Ετοιμάζεται για Premier League o Μανδάς: «Συμφωνία της Μπόρνμουθ με τη Λάτσιο»
- Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
- Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε στάβλο στην Πηνεία Ηλείας – Δεκάδες ζώα χάθηκαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις