Αγρίνιο: «Πήγε στον στάβλο, έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά» – Νέες μαρτυρίες για τη σύζυγο του θύματος

Από τις ανέμελες στιγμές των περασμένων Χριστουγέννων, όταν ο κοινοτάρχης του Λιθοβουνίου και η σύζυγός του, πήγαιναν εκδρομή στο Καρπενήσι με τον κουμπάρο τους, σε ένα έγκλημα που πάγωσε την τοπική κοινωνία του χωριού και συντάραξε το Αγρίνιο και ολόκληρη τη χώρα, οι μαρτυρίες ξετυλίγουν το κουβάρι των δραματικών γεγονότων.

Ο 44χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά το τέλος της μαραθώνιας απολογίας του. Επανέλαβε πως δεχόταν απειλές, ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και τόνισε πως αναγκάστηκε να πυροβολήσει γιατί, όπως είπε, αν δεν το έκανε εκείνος θα το έκανε ο 50χρονος.

Πριν από λίγες μόνο μέρες, όλα όσα αποτύπωνε ένα βίντεο ήταν διαφορετικά.

Νέο βίντεο

Η σχέση του θύματος με την σύζυγό του έδειχνε να έχει αποκατασταθεί πλήρως. Οι δυο τους είχαν κάνει χριστουγεννιάτικο ταξίδι με τον κουμπάρο τους στο Καρπενήσι και έδειχναν να το απολαμβάνουν.

Το ζευγάρι φαινόταν να έχει αφήσει οριστικά πίσω την κρίση του παρελθόντος – μια σειρά από γεγονότα, που είχαν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως στην τοπική κοινωνία.

Συγγενής του θύματος λέει στο Live News ότι το περασμένο Πάσχα, όλοι στο χωριό του Αγρινίου συζητούσαν για τη σοβαρή κρίση στο γάμο του κοινοτάρχη τους και για τα όσα έκανε η σύζυγός του.

«Έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά»

«Ήθελε να φύγει. Ήθελε να πάρει από τον Κώστα 50-60 χιλιάρικα, όπως τα πήρε. Μετά, ο Κώστας τής τα ζητούσε πίσω πριν προλάβει να φύγει, έλεγε εκείνη την ημέρα ότι θα του δώσει τα λεφτά. Πήγε στον στάβλο, έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά».

Η σύζυγος του θύματος βρέθηκε στον στάβλο αιμόφυρτη, όπως αναφέρει συγγενής του κοινοτάρχη.

«Ο Κώστας έστειλε τον ξάδελφό του, γιατί αργούσε η Γ… να γυρίσει από τι πρόβατα. Άρα ανησύχησε για τη γυναίκα μου. Πήγε ο ξάδελφός του, τη βρήκε με τα αίματα και τη ‘βούτηξε’, την πήγε στο νοσοκομείο και έτσι τη σώσανε», περιγράφει.

Για ένα διάστημα εκείνη την περίοδο, η γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί και στη συνέχεια αποφάσισε να μετακομίσει στην Πάτρα.

«Υπέγραψε ο Κώστας για να φύγει (από το νοσοκομείο), αλλιώς δεν μπορούσε να φύγει. Ήθελαν να την κλείσουν σε κάποιο (θεραπευτήριο). Έφυγε από την Πάτρα, στις αδελφές της για κάποιο διάστημα. Μετά νοίκιασε σπίτι και ο Σ…(δράστης) πηγαινοερχόταν μέχρι που του ‘φάγανε’ όλα τα λεφτά και η Γ… γύρισε πίσω».

Το περασμένο καλοκαίρι, τόσο ο 50χρονος που δολοφονήθηκε, όσο και η σύζυγός του, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον γάμο τους. Τα Χριστούγεννα, το ζευγάρι έδειχνε να έχει αφήσει πίσω τις δυσάρεστες καταστάσεις του παρελθόντος, αλλά οι εντάσεις στο χωριό συνεχίζονταν.

Προφυλακίστηκε ο 44χρονος

Στην κατάθεσή της σε αστυνομικούς, η σύζυγος του θύματος παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, ανέφερε ότι ο σύζυγός της τον απειλούσε, δήλωσε συγκλονισμένη από το στυγερό έγκλημα και τόνισε πως δεν είχε ικανό τον 44χρονο να διαπράξει τη δολοφονία που ομολόγησε.

Ο δικηγόρος του 44χρονου στο Mega

Ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και πήρε το δρόμο για τις φυλακές του Κορυδαλλού.

Ο δικηγόρος του 44χρονου, Χρήστος Τσιμπούκης, μιλώντας στο Live News είπε πως η κατάσταση ανάμεσα στους δύο φίλους ήταν φορτισμένη από καιρό, λόγω των γεγονότων με την σύζυγο του θύματος.

«Χθες, κατέθεσαν οχτώ άτομα για τη σχέση του θύματος με τον κατηγορούμενο. Συστηματικά η σχέση του θύματος με τον κατηγορούμενου ήταν σε ένταση και όχι με υπαιτιότητα του 44χρονου», υποστήριξε.

Στο Λιθοβούνι Αγρινίου, οι στενοί συγγενείς και οι φίλοι των δύο οικογενειών προσπαθούν να συνέλθουν και να συμβιβαστούν με αυτό που συνέβη.