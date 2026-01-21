Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, μένοντας «ζωντανός» στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League.

Ο Μέχντι Ταρέμι, που σκόραρε το δεύτερο γκολ των Πειραιωτών, ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς και μίλησε στην κάμερα του Olympiacos TV για τη σπουδαία νίκη των Περαιωτών και την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της ομάδας στο φαληρικό γήπεδο.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και όσα δήλωσε ο Μέχντι Ταρέμι:

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν πραγματικά μια υπέροχη ατμόσφαιρα, είχαμε τόσους φιλάθλους στο πλευρό μας. Μια υπέροχη γιορτή, μια πολύ ωραία βραδιά. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ελέγξαμε τον ρυθμό. Στο πρώτο ημίχρονο πιέσαμε αρκετά ψηλά και καταφέραμε να βάλουμε δύο γκολ. Στο δεύτερο δεχθήκαμε πίεση, αλλά τα πήγαμε πολύ καλά και γι’ αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ξέραμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μαζί με τους οπαδούς μας είμαστε ευτυχισμένοι. Καταφέραμε να κερδισουμε και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους. Το απολαμβάνουμε, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με τον Βόλο, που είναι σημαντικό ματς για εμάς και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, όπου θα προσπαθήσουμε να τα πάμε πολύ καλά».