Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)
Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν ξανά ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, με τον Ιρανό φορ να τονίζει πως η ομάδα γνώριζε ότι με τον κόσμο στο πλευρό της μπορεί να τα καταφέρει.
- Το 84% των Γάλλων θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
- Χτύπησαν άγρια μέσα στις φυλακές τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες
- Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
- Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, μένοντας «ζωντανός» στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League.
Ο Μέχντι Ταρέμι, που σκόραρε το δεύτερο γκολ των Πειραιωτών, ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς και μίλησε στην κάμερα του Olympiacos TV για τη σπουδαία νίκη των Περαιωτών και την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της ομάδας στο φαληρικό γήπεδο.
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και όσα δήλωσε ο Μέχντι Ταρέμι:
Αναλυτικά όσα είπε:
«Ήταν πραγματικά μια υπέροχη ατμόσφαιρα, είχαμε τόσους φιλάθλους στο πλευρό μας. Μια υπέροχη γιορτή, μια πολύ ωραία βραδιά. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ελέγξαμε τον ρυθμό. Στο πρώτο ημίχρονο πιέσαμε αρκετά ψηλά και καταφέραμε να βάλουμε δύο γκολ. Στο δεύτερο δεχθήκαμε πίεση, αλλά τα πήγαμε πολύ καλά και γι’ αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε», ανέφερε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Ξέραμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μαζί με τους οπαδούς μας είμαστε ευτυχισμένοι. Καταφέραμε να κερδισουμε και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους. Το απολαμβάνουμε, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με τον Βόλο, που είναι σημαντικό ματς για εμάς και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, όπου θα προσπαθήσουμε να τα πάμε πολύ καλά».
- LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
- Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase
- LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
- Ολυμπιακός – Καρλοβάρσκο 1-3: Θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του στην Τσεχία
- Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα
- Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
- Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
- «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» τραγούδησαν στην Σάκκαρη οι Ελληνες της Μελβούρνης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις