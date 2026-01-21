Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
VITA: Το νέο τεύχος έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 21 Ιανουαρίου 2026 | 12:00

VITA: Το νέο τεύχος έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Στο νέο VITA, που κυκλοφορεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με το ΒΗΜΑ, ο χειμώνας γίνεται σύμμαχος ευεξίας και γνώσης.

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Spotlight

Η υγεία δεν είναι εποχική. Κάθε εποχή, όμως, έχει τον δικό της τρόπο να μας φροντίζει. Στο νέο τεύχος του VITA, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, ο χειμώνας γίνεται σύμμαχος ευεξίας και γνώσης.

Ανακαλύπτουμε τα οφέλη της πιο «ήσυχης» εποχής του χρόνου για το σώμα και το μυαλό μας, κάνουμε crash test στα λαχανικά εποχής και αναθεωρούμε τους διατροφικούς μας στόχους με οδηγό την επιστήμη και όχι τις τάσεις.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, το VITA φωτίζει τις τελευταίες εξελίξεις στην ογκολογία, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και ελπίδα. Ο καρκίνος, από νόσος που συχνά ταυτιζόταν με τον φόβο, αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χρόνια, διαχειρίσιμη ασθένεια. Στόχος της σύγχρονης ιατρικής δεν είναι μόνο περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά καλύτερη, πιο στοχευμένη, πιο ποιοτική και –πάνω απ’ όλα– πιο ανθρώπινη φροντίδα.

Στις σελίδες του χειμερινού VITA βρίσκουμε ακόμη απαντήσεις σε σύγχρονα ερωτήματα που μας απασχολούν καθημερινά:

  • Τι είναι το let down effect και γιατί μας «ρίχνει» μετά από έντονες περιόδους;
  • Τι λέει το φαινόμενο Zeigarnik για τις ανοιχτές μας εκκρεμότητες και το άγχος;
  • Ποιο είδος περπατήματος μας ταιριάζει ώστε η άσκηση να γίνει συνήθεια ζωής; Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει συνείδηση;
  • Πόσο θρεπτικό είναι τελικά το χαρούπι, αυτός ο παλιός, διατροφικός θησαυρός;

Στο εξώφυλλο, η Ευγενία Σαμαρά. Με αφορμή την επιστροφή της στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Έχω Παιδιά», μιλά στο VITA για τη ζωή, τον έρωτα, τα παιδιά, την ισορροπία και όσα μας κάνουν να νιώθουμε πραγματικά καλά.

Το νέο VITA κυκλοφορεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ

UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»
Media 17.01.26
Media 17.01.26

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»

Για τις επόμενες εκλογές • Γιατί τα κόμματα που κινούνται σε αυτό το δημοσκοπικό τόξο πιέζονται περισσότερο από τις κινήσεις δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γαλάζια οικονομία 21.01.26
Γαλάζια οικονομία 21.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

Σύνταξη
