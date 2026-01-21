VITA: Το νέο τεύχος έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Η υγεία δεν είναι εποχική. Κάθε εποχή, όμως, έχει τον δικό της τρόπο να μας φροντίζει. Στο νέο τεύχος του VITA, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, ο χειμώνας γίνεται σύμμαχος ευεξίας και γνώσης.

Ανακαλύπτουμε τα οφέλη της πιο «ήσυχης» εποχής του χρόνου για το σώμα και το μυαλό μας, κάνουμε crash test στα λαχανικά εποχής και αναθεωρούμε τους διατροφικούς μας στόχους με οδηγό την επιστήμη και όχι τις τάσεις.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, το VITA φωτίζει τις τελευταίες εξελίξεις στην ογκολογία, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και ελπίδα. Ο καρκίνος, από νόσος που συχνά ταυτιζόταν με τον φόβο, αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χρόνια, διαχειρίσιμη ασθένεια. Στόχος της σύγχρονης ιατρικής δεν είναι μόνο περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά καλύτερη, πιο στοχευμένη, πιο ποιοτική και –πάνω απ’ όλα– πιο ανθρώπινη φροντίδα.

Στις σελίδες του χειμερινού VITA βρίσκουμε ακόμη απαντήσεις σε σύγχρονα ερωτήματα που μας απασχολούν καθημερινά:

Τι είναι το let down effect και γιατί μας «ρίχνει» μετά από έντονες περιόδους;

Τι λέει το φαινόμενο Zeigarnik για τις ανοιχτές μας εκκρεμότητες και το άγχος;

Ποιο είδος περπατήματος μας ταιριάζει ώστε η άσκηση να γίνει συνήθεια ζωής; Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει συνείδηση;

Πόσο θρεπτικό είναι τελικά το χαρούπι, αυτός ο παλιός, διατροφικός θησαυρός;

Στο εξώφυλλο, η Ευγενία Σαμαρά. Με αφορμή την επιστροφή της στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Έχω Παιδιά», μιλά στο VITA για τη ζωή, τον έρωτα, τα παιδιά, την ισορροπία και όσα μας κάνουν να νιώθουμε πραγματικά καλά.

Το νέο VITA κυκλοφορεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ