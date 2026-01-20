Σάντος: «Σκληρή ομάδα ο Ολυμπιακός»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό (20/1, 19:15) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Μάρσιο Σάντος να μιλά για τον αγώνα.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι μια σκληρή ομάδα με εμπειρία, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινοί είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Παράλληλα, στάθηκε στους τραυματίες, στο πρώτο ματς με τους Πειραιώτες, αλλά και στη δική του παρουσία.

Οι δηλώσεις του Μάρσιο Σάντος:

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Ξέρουμε πως είναι μια σκληρή ομάδα, παίζουν μαζί για πολλά χρόνια, έχουν εμπειρία στη Euroleague, αλλά έχουμε ένα καλό αίσθημα, έχουμε μια νίκη στην έδρα μας κόντρα στη Ζάλγκιρις, συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε παιχνίδι και αυτό είναι το «κλειδί» για εμάς αυτή τη στιγμή».

Για τους τραυματίες: «Ξέρουμε δεν είναι καλό να έχουμε τραυματίες, κάνει κακό στην ομάδα. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να καλύψουν τα κενά, έχουμε ένα καλό ρόστερ, όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να προχωρήσουμε σε κάθε κατάσταση».

Για το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, χάσαμε το ματς από λάθη που δεν πρέπει να κάνουμε ξανά, ξέρουμε τι να βελτιώσουμε και τι να κάνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για την πορεία του στη Μακάμπι: «Νιώθω πως βελτιώνομαι, μαθαίνω καλύτερα τα συστήματα, μαθαίνω καλύτερα τους παίκτες. Πέντε μήνες τώρα όλοι νιώθουν καλύτερα και με τον coach και ο ένας με τον άλλον και το να επιστρέφουμε στα εντός έδρας παιχνίδια είναι ωραία».