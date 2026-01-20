ΣΥΡΙΖΑ: Ανίκανη και αδιάφορη για λύσεις στον πρωτογενή τομέα η κυβέρνηση

Πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση στο αγροτικό ζήτημα εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, λέγοντας πως είναι «ανίκανη και αδιάφορη να δώσει ουσιαστικές λύσεις και να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα».

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ανίκανη και αδιάφορη να δώσει ουσιαστικές λύσεις και να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα που καταρρέει, επιλέγει να επιτεθεί στους αγρότες. Αντί για πολιτικές στήριξης, χαρακτηρίζει τις δίκαιες κινητοποιήσεις τους ‘φασίζουσα συμπεριφορά’».

«Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τον δρόμο της επίθεσης»

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «οι αγρότες δεν εκβιάζουν, δεν απειλούν, δεν είναι εχθροί της κοινωνίας. Αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Φασίζουσα είναι η λογική του αυταρχισμού, της ποινικοποίησης της διαμαρτυρίας και της καταστολής, όταν μια κυβέρνηση έχει αποτύχει πολιτικά».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως «όταν δεν υπάρχουν λύσεις για την παραγωγή και την επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τον δρόμο της επίθεσης. Αυτό είναι το πραγματικό της αδιέξοδο».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «θεωρώ ότι οι χθεσινές δηλώσεις της κυβέρνησης προσβάλλουν και υποτιμούν τις προσπάθειες που κάνουν οι αγρότες για την επιβίωσή τους. Δεν αποτελεί δικαιολογία η επίκληση του δημοσιονομικού χώρου από την κυβέρνηση. Γιατί είναι δημοσιονομικά επαρκές να έχει δύο δισ. κέρδη η ΔΕΗ και να μη δοθούν 30 εκατ. για τους αγρότες; Επίσης, δεν υπήρξε απάντηση για την ανασύσταση των κοπαδιών». Τέλος, υπογράμμισε ότι η συμφωνία με τη Mercosur πρέπει να έρθει στη Βουλή.