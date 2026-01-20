Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη
Ο κ. Λαφαζάνης καταλόγισε απιστία σε βάρος του κ. Βορίδη και υποστήριξε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Αυγενάκης θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο
- Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Κλειδί» για τις έρευνες ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες – Στους 40 οι νεκροί
- «Τα χειρότερα ενδέχεται να είναι ακόμα μπροστά μας», λέει για την Γροιλανδία η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι
Ποινικές ευθύνες στους υπουργούς της ΝΔ που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπει ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ο κ. Λαφαζάνης που καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο ήταν ο πρώτος που υπέγραψε την υπουργική απόφαση για τη τεχνική λύση ξιφούλκησε κατά όσων των διαδέχθηκαν χωρίς να εξαιρεί και τους υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
«Η υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια ήταν ένα μεγάλο βήμα και μπορούσε να είναι μια καλή αφετηρία για να αναβαθμιστεί η κτηνοτροφία στη χώρα», είπε και πρόσθεσε: «δυστυχώς όμως πάνω στην απόφαση αυτή οι υπουργοί που ακολούθησαν και κυρίως της ΝΔ ασέλγησαν βάναυσα! Τη κάνανε την απόφαση αυτή φύλλο και φτερό με παρεμβάσεις απαράδεκτες και σκανδαλώδεις με συνέπεια να διαμορφωθεί στη κτηνοτροφία και τη κατανομή των βοσκοτόπων ένα εγκληματικό κύκλωμα που διευθύνετο από πολιτικά πρόσωπα κυρίως της ΝΔ, από τότε που ανέλαβε και πρώτα απ’ όλα, με ιθύνοντα νου τον Κυριάκο Μητσοτάκη».
Αναφορικά με τον κ. Βορίδη, ο μάρτυρας δήλωσε πως δεν υπήρχε λόγος να υπογράψει την απόφαση με το «συμφωνώ» καθώς επρόκειται για δουλειά του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Όχι κ. Βορίδη δεν κάνατε το “συμφωνώ» αλλά υπογράψατε νέα απόφαση με τον κ. Καπρέλη. Προφανώς ο κ. Καπρέλης είχε ανησυχία για την απόφαση αυτή και μάλλον δεν την είχε επεξεργαστεί ο ίδιος και ήθελε κάλυψη και προφανώς δεν ήθελε να την υπογράψει χωρίς την υπογραφή υπουργού για να έχει έγκριση και νομιμοποίηση», είπε και πρόσθεσε: «απέκτησαν βοσκοτόπια πολύ περισσότερα απ’ όσα είχαν στη Κρήτη. Επιτρέπεται αυτή η κατάσταση με βάση τη νομοθεσία που υπήρχε; δεν επιτρέπετο».
Ο κ. Λαφαζάνης καταλόγισε απιστία σε βάρος του κ. Βορίδη και υποστήριξε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Αυγενάκης θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο, ενώ από την κριτική δεν έμεινε αλώβητος ούτε ο πρωθυπουργός. «Αν πάρουμε υπόψη την υπόθεση του κ. Βάρρα, τότε θα έπρεπε -γιατί σαφώς γνώριζε καταστάσεις ο κ. Μητσοτάκης -να προσαχθεί και αυτός σε προανακριτική για να επωμιστεί τις ίδιες κατηγορίες».
«Αν κάνανε τα ίδια (Αραχωβίτης και Αποστόλου) έχουν τις ίδιες ευθύνες, δεν μπορώ να ξέρω όλες τις πολιτικές αποφάσεις», απάντησε σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως δεν θα υπέγραψε ποτέ την υπουργική απόφαση Αποστόλου.
- «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
- ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
- Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
- Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
- Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
- CEDEFOP: 3+1 σενάρια για το μέλλον της εργασίας – Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»
- Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)
- Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις