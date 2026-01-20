Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη

Ποινικές ευθύνες στους υπουργούς της ΝΔ που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπει ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Ο κ. Λαφαζάνης που καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο ήταν ο πρώτος που υπέγραψε την υπουργική απόφαση για τη τεχνική λύση ξιφούλκησε κατά όσων των διαδέχθηκαν χωρίς να εξαιρεί και τους υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια ήταν ένα μεγάλο βήμα και μπορούσε να είναι μια καλή αφετηρία για να αναβαθμιστεί η κτηνοτροφία στη χώρα», είπε και πρόσθεσε: «δυστυχώς όμως πάνω στην απόφαση αυτή οι υπουργοί που ακολούθησαν και κυρίως της ΝΔ ασέλγησαν βάναυσα! Τη κάνανε την απόφαση αυτή φύλλο και φτερό με παρεμβάσεις απαράδεκτες και σκανδαλώδεις με συνέπεια να διαμορφωθεί στη κτηνοτροφία και τη κατανομή των βοσκοτόπων ένα εγκληματικό κύκλωμα που διευθύνετο από πολιτικά πρόσωπα κυρίως της ΝΔ, από τότε που ανέλαβε και πρώτα απ’ όλα, με ιθύνοντα νου τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Αναφορικά με τον κ. Βορίδη, ο μάρτυρας δήλωσε πως δεν υπήρχε λόγος να υπογράψει την απόφαση με το «συμφωνώ» καθώς επρόκειται για δουλειά του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Όχι κ. Βορίδη δεν κάνατε το “συμφωνώ» αλλά υπογράψατε νέα απόφαση με τον κ. Καπρέλη. Προφανώς ο κ. Καπρέλης είχε ανησυχία για την απόφαση αυτή και μάλλον δεν την είχε επεξεργαστεί ο ίδιος και ήθελε κάλυψη και προφανώς δεν ήθελε να την υπογράψει χωρίς την υπογραφή υπουργού για να έχει έγκριση και νομιμοποίηση», είπε και πρόσθεσε: «απέκτησαν βοσκοτόπια πολύ περισσότερα απ’ όσα είχαν στη Κρήτη. Επιτρέπεται αυτή η κατάσταση με βάση τη νομοθεσία που υπήρχε; δεν επιτρέπετο».

Ο κ. Λαφαζάνης καταλόγισε απιστία σε βάρος του κ. Βορίδη και υποστήριξε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Αυγενάκης θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο, ενώ από την κριτική δεν έμεινε αλώβητος ούτε ο πρωθυπουργός. «Αν πάρουμε υπόψη την υπόθεση του κ. Βάρρα, τότε θα έπρεπε -γιατί σαφώς γνώριζε καταστάσεις ο κ. Μητσοτάκης -να προσαχθεί και αυτός σε προανακριτική για να επωμιστεί τις ίδιες κατηγορίες».

«Αν κάνανε τα ίδια (Αραχωβίτης και Αποστόλου) έχουν τις ίδιες ευθύνες, δεν μπορώ να ξέρω όλες τις πολιτικές αποφάσεις», απάντησε σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως δεν θα υπέγραψε ποτέ την υπουργική απόφαση Αποστόλου.