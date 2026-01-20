Ταυτοποιήθηκαν οι δύο 24χρονοι που παραβίαζαν κόκκινα με μηχανή – Πώς προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους

Δύο 24χρονοι, τραβούσαν βίντεο να κινούνταν με μηχανή μεγάλου κυβισμού στο κέντρο της Αθήνας και δεν συμμορφώθηκαν σε σήμα που τους έγινε από αστυνομικούς για έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα και προχωρώντας σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Η μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε σε συνεργείο στην περιοχή της Θήβας, όπου είχε αποσυναρμολογηθεί, ενώ εξαρτήματά της είχαν ήδη διατεθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά σε διαδικτυακές ιστοσελίδες αγγελιών

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος οδηγώντας τη συγκεκριμένη μηχανή με συνεπιβάτη έναν 24χρονο, στο κέντρο της Αθήνας, δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και όπως καταγράφεται και στο βίντεο ο οδηγός παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο 24χρονος συνεπιβάτης ο οποίος βιντεοσκοπούσε την καταδίωξη, ακούγεται να τον προτρέπει να συνεχίσει την ανάπτυξη ταχύτητας, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο.

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. μετά από έρευνα, αξιοποιώντας και το βιντεοληπτικό υλικό που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησαν τον 24χρονο οδηγό και τον 24χρονο συνεπιβάτη.

Η μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε σε συνεργείο ιδιοκτησίας 22χρονου στην περιοχή της Θήβας, όπου είχε αποσυναρμολογηθεί, ενώ εξαρτήματά της είχαν ήδη διατεθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά σε διαδικτυακές ιστοσελίδες αγγελιών.

Οι κατηγορούμενοι, με αυτόν τον τρόπο φέρεται να προσπαθούσαν να σβήσουν όλα τα ίχνη για την ταυτοποίηση τους. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε ο 24χρονος οδηγός δεν είχε δίπλωμα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.