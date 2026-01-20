Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 09:47
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 09:48
Σεισμός 4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20 Ιανουαρίου 2026 | 09:00

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Spotlight

Όταν η ελληνική κοινωνία κατέβηκε στους δρόμους στην πιο μεγάλη παλλαϊκή κινητοποίηση των τελευταίων δεκαετιών το έκανε γιατί κατάλαβε ότι γύρω από το δυστύχημα στα Τέμπη συμπυκνώθηκαν όλα τα προβλήματα και οι παθογένειες της πορείας που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία χρόνια: από τη χωρίς σχέδιο ιδιωτικοποίηση των υποδομών έως την υπονόμευση των θεσμών.

Κατέβηκαν στο δρόμο ζητώντας να υπάρξει περισσότερη δημοκρατία, δηλαδή να υπάρχουν κυβερνώντες που λογοδοτούν στην κοινωνία, αναλαμβάνουν την ευθύνη, δεν μεταφράζουν την πλειοψηφία στη Βουλή σε ασυλία, και ένα κράτος που θα εγγυάται βασικά δικαιώματα στους πολίτες, από το δικαίωμα στην ασφαλή μετακίνηση έως το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία.

Τα Τέμπη, αναμφισβήτητα, έγιναν σημείο καμπής, και είναι αλήθεια ότι εάν είναι να αλλάξει κάτι στη χώρα προς το καλύτερο, αυτό σημαίνει και δικαίωση της αγωνίας των ανθρώπων που κατέβηκαν εκείνες τις μέρες στους δρόμους απαιτώντας δικαιοσύνη και οξυγόνο.

Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί είχαν διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές, πολιτικές τοποθετήσεις, κομματικές προτιμήσεις, αλλά εκείνη τη στιγμή ενώνονταν σε μια κοινή απαίτηση και διεκδίκηση και με αυτό τον τρόπο έθεταν το κρίσιμο ζητούμενο: η συζήτηση στη χώρα πρέπει να γίνει, σε τελική ανάλυση, πάνω στο πώς θα απαντηθεί η αγωνία τους.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί τα Τέμπη να είναι σημείο αναφοράς και συμπύκνωσης και ότι η χώρα χρειάζεται μια πολιτική που να απαντά σε αυτό που βγήκε τότε ως παλλαϊκό αίτημα πιο αποτελεσματικά από τη σημερινή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά δεν σημαίνει ότι η χώρα χρειάζεται απλώς ένα «Κόμμα των Τεμπών». Με τον ίδιο τρόπο που δεν χρειαζόταν απλώς ένα «Κόμμα των Πλατειών» την περασμένη δεκαετία, αλλά μια πολιτική πρόταση που να δικαιώνει την αγωνία των ανθρώπων που κατέβηκαν στις πλατείες.

Ακόμη περισσότερο όσες και όσοι θέλουν όντως να προσπαθήσουν να απαντήσουν στο βαθύ κοινωνικό αίτημα που διατυπώθηκε τότε, θα πρέπει να το σεβαστούν και όχι να το χρησιμοποιήσουν ως αφετηρία για την όποια δική τους ιδιαίτερη πολιτική αναφορά και κατεύθυνση. Ή για να το πω διαφορετικά, επειδή είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη να θεωρεί ότι μπορεί να εκπροσωπήσει ένα κοινωνικό αίτημα φτιάχνοντας έναν πολιτικό φορέα, θα κριθεί για το πώς ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα.

Και με αυτή την έννοια, οι θέσεις που εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού για το αναγνωρισμένο και κατοχυρωμένο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, δικαίωμα που αναγνωρίστηκε μετά από σημαντικούς αγώνες, κινούνται σε μια κατεύθυνση περιορισμού δικαιωμάτων που έρχεται σε σύγκρουση με το βαθύ δημοκρατικό αίτημα που βγήκε στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι σε μια συνθήκη βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος – τι άλλο είναι ο συνδυασμός ανάμεσα σε μια κοινοβουλευτικά πανίσχυρη κυβέρνηση, την πλειοψηφική δυσαρέσκεια σε βάρος της και τον κατακερματισμό και συχνά ανυποληψία της αντιπολίτευσης;– αρκετοί σκέφτονται ότι υπάρχει περιθώριο για λύσεις που θα εκπροσωπούν τη δυσπιστία σε δεξιά ή ακόμη και ακροδεξιά κατεύθυνση. Σε αρκετές χώρες είδαμε λογικές αυταρχικές ακόμη και αντιδημοκρατικές να διεκδικούν να είναι η έξοδος από περιόδους πολιτικής κρίσης, ενώ πανευρωπαϊκά η Ακροδεξιά κατεξοχήν προσπάθησε να εκπροσωπήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, εκμεταλλευόμενη και την αδυναμία πρωτίστως του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου να δώσει λύσεις. Αλλά και ευρύτερα οι κοινωνίες συχνά όταν δεν τους προτείνονται προοδευτικές λύσεις μπορεί να αναδιπλωθούν στη φαινομενική «ασφάλεια» συντηρητικών λογικών ή «παραδοσιακών αξιών», που κάποιες φορές π.χ. προκρίνονται ως υποκατάστατο της ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά είναι φαινόμενα που τα έχουμε δει σε διάφορες παραλλαγές σε αρκετές χώρες.

Όμως, όλα αυτά δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν την αγωνία που βγήκε στα Τέμπη. Όχι γιατί δεν κατέβηκαν στα Τέμπη και άνθρωποι με συντηρητικές λογικές και αξίες. Αλλά γιατί αυτό που βγήκε ως ανάγκη για «οξυγόνο», δηλαδή για δικαιοσύνη, ασφάλεια, συνοχή, αλληλεγγύη, λογοδοσία, για ένα κράτος και ένα πολιτικό σύστημα που να είναι στο πλευρό του πολίτη και όχι απέναντί του, δεν εκπροσωπούνται από ατζέντες αναδίπλωσης σε οπισθοδρομικές λογικές, αλλά απαιτούν λύσεις, προγράμματα, ικανότητα διακυβέρνησης σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που εφαρμόζεται σήμερα.

Προφανώς αυτό δεν είναι ζήτημα απλώς «ταμπέλας» πολιτικής, είναι όμως ζήτημα φυσιογνωμίας και αντίληψης για τη δημοκρατία, το κράτος, και τη σχέση του κράτους με τον πολίτη. Και καθώς η Μαρία Καρυστιανού σταδιακά δίνει το στίγμα του σχήματος που θέλει να διαμορφώσει, αρχίζει και γίνεται σαφές ότι αυτό θα είναι ένα πολιτικό εγχείρημα, που πιθανώς να έχει απήχηση σε μερίδα της κοινωνίας, αλλά όχι το όχημα μέσα από το οποίο θα βρει δικαίωση η ανάγκη μιας άλλης πορείας της χώρας για την έξοδο από τα σημερινά αδιέξοδα. Όσο σκίζεται το περιτύλιγμα και αποκαλύπτεται το περιεχόμενο καταλήγει να λειτουργεί ως ιδιότυπος χορηγός του αδιεξόδου και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γεγονός φυσικά που το σύστημα Μαξίμου και οι πιστοί σύντροφοί του στα φιλοκυβερνητικά Μέσα αξιοποιούν στο έπακρο, αναδεικνύοντας τον αντίπαλο Καρυστιανού σε βασικό, ακριβώς επειδή εν τέλει αποδεικνύεται εύκολος.

Η ελληνική κοινωνία έχει περάσει από μεγάλες δυσκολίες, ήδη από την περασμένη τραυματική δεκαετία. Αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο, με περισσότερη δημοκρατία και δικαιοσύνη. Το ερώτημα παραμένει: θα της προσφερθεί ένα σχέδιο αλλαγής και διαφορετικής ιστορικής προοπτικής από την τωρινή διαρκή κάθοδο σε μια «χώρα μειωμένων προσδοκιών», ή απλώς μια βεντάλια «ψήφων διαμαρτυρίας», με υπαρκτό κίνδυνο ορισμένες επιλογές να αξιοποιηθούν για κατευθύνσεις που μάλλον δεν συνάδουν με την αγωνία της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Ασφαλιστικές
Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Editorial
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ
Συνάντηση με Τασούλα 20.01.26

Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους

Σύνταξη
«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
Ελλάδα 20.01.26

«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Να μαζέψει προσπαθεί -ανεπιτυχώς- τις αδιανόητες δηλώσεις για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για διαστρέβλωση και σχέδιο αποδόμησής της. Εκθεση ιδεών αλιεύοντας νέα επιχειρήματα ακροδεξιάς προέλευσης.

Σύνταξη
Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ
Υγεία 20.01.26

Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ

Η μετα-ανάλυση προηγούμενων ερευνών υψηλής ποιότητας που περιελάμβαναν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δεν έδειξε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
Τραμπ: «Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο αμερικανός φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν
Κόσμος 20.01.26

«Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο Τραμπ φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν

Ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με τον Ιράν», αλλά προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Σάμος: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων
Στο Εφετείο 20.01.26

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων στη Σάμο

Το θέμα είχαν φέρει στη δημοσιότητα δύο μητέρες 13χρονων μαθητών σχολείου της Σάμου οι οποίες προχώρησαν σε επώνυμες καταγγελίες στην τοπική διεύθυνση αστυνομίας

Σύνταξη
Μαρούσι: Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο
Συναγερμός 20.01.26

Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο

Συναγερμός μετά το τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο στο Μαρούσι - Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ έχει σπεύσει στο σημείο για να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους

Σύνταξη
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς
Πυρά 20.01.26

Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα» σημείωσαν οι καθολικοί ιερείς

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος
Γιάκομπους Όνεν 20.01.26

Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος

Ύστερα από 80 χρόνια, ιστορικός ταυτοποίησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τον ναζί που απεικονίζεται να εκτελεί έναν Εβραίο στη φωτογραφία «The Last Jew in Vinnitsa». Το θύμα παραμένει άγνωστο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στο ματς της Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ και οι χρήστες του «X» αποθέωσαν τον Έλληνα επιθετικό.

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκο Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ (1-1) και ο σπουδαίος Τιερί Ανρί τον αποθέωσε.

Σύνταξη
Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Σύνταξη
Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
Champions League 20.01.26

Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20/1, 22:00) τη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει ζωντανό στην υπόθεση πρόκριση.

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο