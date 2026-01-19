Τουλάχιστον 11 μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί όταν ένα μικρό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό σε μια πόλη νοτίως του Γιοχάνεσμπουργκ, μετέδωσαν τα νοτιοαφρικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πέντε ακόμη μαθητές υπέστησαν «κρίσιμα τραύματα» στο δυστύχημα που σημειώθηκε στη βιομηχανική πόλη Βάντερμπιλπαρκ και μεταφέρονται στο νοσοκομείο για να λάβουν επείγουσα ιατρική βοήθεια, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο South African Broadcasting Corporation.

🚨 BREAKING: At least 11 learners have been killed in a scholar transport crash in Vanderbijlpark, south of Johannesburg. Five others were seriously injured and taken to hospital. Police say the minibus taxi was struck by a side tipper truck. Investigations are ongoing. 💔🕯🇿🇦 pic.twitter.com/DdbfPiwlVy — Trending News Now (@TrendingNowSA) January 19, 2026

Μέλη της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών βρίσκονται επί τόπου.

Η Νότια Αφρική έχει κακό ιστορικό στην οδική ασφάλεια, κάτι το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση.

Τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν 11.418 θάνατοι από τροχαία, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, περίπου 6% λιγότεροι σε σχέση με το 2024.

Το υπουργείο Μεταφορών λέει ότι η παράτολμη οδήγηση, περιλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων.