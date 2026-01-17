ΗΠΑ: Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, Κιάνα Άντεργουντ
Η 33χρονη ηθοποιός, παρασύρθηκε από SUV και σύρθηκε για περίπου ένα τετράγωνο.
Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη έπεσε στο Μπρούκλιν η Κιάνα Άντεργουντ, πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, η οποία σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από όχημα και σύρθηκε για περίπου ένα τετράγωνο, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.
Η Κιάνα Άντεργουντ, 33 ετών, διέσχιζε τη διασταύρωση των οδών Watkins Street και Pitkin Avenue στη συνοικία Μπράουνσβιλ γύρω στις 6:50 το πρωί (τοπική ώρα, 13:50 ώρα Ελλάδας), όταν χτυπήθηκε από μαύρο SUV μάρκας Ford, το οποίο κινούνταν δυτικά στην Pitkin Avenue.
Βίντεο που εξασφάλισε η New York Post δείχνει το όχημα να συνεχίζει την πορεία του για περίπου ένα τετράγωνο, πριν το σώμα της γυναίκας πέσει από κάτω από το αυτοκίνητο. Η Άντεργουντ εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στη διασταύρωση των οδών Osborn Street και Pitkin Avenue και διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.
Woman killed, dragged down block in NYC hit-and-run ID’d as former Nickelodeon child star Kianna Underwood: sources https://t.co/tzEzV3uuDg pic.twitter.com/u5v8z1IOxB
— New York Post (@nypost) January 16, 2026
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, η 33χρονη είχε μόλις βγει από κατάστημα και φαίνεται πως διέσχιζε τον δρόμο με κόκκινο φανάρι, ενώ ο οδηγός ενδέχεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία πεζού. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.
Η Κιάνα Άντεργουντ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της στην τελευταία σεζόν της δημοφιλούς κωμικής εκπομπής All That το 2005, δίπλα σε ονόματα όπως η Αμάντα Μπάινς, ο Νικ Κάνον και ο Κίναν Τόμπσον.
Είχε επίσης υποδυθεί τη Φούξια Γκλόβερ, ξαδέλφη του βασικού χαρακτήρα στη σειρά του Nickelodeon Little Bill, η οποία προβλήθηκε από το 1999 έως το 2004. Παράλληλα, συμμετείχε στην ταινία The 24 Hour Woman, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance, καθώς και στο σατιρικό φιλμ Death of a Dynasty, με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Χαρτ.
Στο θέατρο, είχε περάσει έναν χρόνο περιοδεύοντας με την πρώτη εθνική περιοδεία του μιούζικαλ Hairspray, όπου ενσάρκωνε τον ρόλο της μικρής Ινέζ.
