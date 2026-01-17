newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
ΗΠΑ: Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, Κιάνα Άντεργουντ
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 08:36

ΗΠΑ: Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, Κιάνα Άντεργουντ

Η 33χρονη ηθοποιός, παρασύρθηκε από SUV και σύρθηκε για περίπου ένα τετράγωνο.

Σύνταξη
Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη έπεσε στο Μπρούκλιν η Κιάνα Άντεργουντ, πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, η οποία σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από όχημα και σύρθηκε για περίπου ένα τετράγωνο, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Η Κιάνα Άντεργουντ, 33 ετών, διέσχιζε τη διασταύρωση των οδών Watkins Street και Pitkin Avenue στη συνοικία Μπράουνσβιλ γύρω στις 6:50 το πρωί (τοπική ώρα, 13:50 ώρα Ελλάδας), όταν χτυπήθηκε από μαύρο SUV μάρκας Ford, το οποίο κινούνταν δυτικά στην Pitkin Avenue.

Βίντεο που εξασφάλισε η New York Post δείχνει το όχημα να συνεχίζει την πορεία του για περίπου ένα τετράγωνο, πριν το σώμα της γυναίκας πέσει από κάτω από το αυτοκίνητο. Η Άντεργουντ εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στη διασταύρωση των οδών Osborn Street και Pitkin Avenue και διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, η 33χρονη είχε μόλις βγει από κατάστημα και φαίνεται πως διέσχιζε τον δρόμο με κόκκινο φανάρι, ενώ ο οδηγός ενδέχεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία πεζού. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Η Κιάνα Άντεργουντ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της στην τελευταία σεζόν της δημοφιλούς κωμικής εκπομπής All That το 2005, δίπλα σε ονόματα όπως η Αμάντα Μπάινς, ο Νικ Κάνον και ο Κίναν Τόμπσον.

Είχε επίσης υποδυθεί τη Φούξια Γκλόβερ, ξαδέλφη του βασικού χαρακτήρα στη σειρά του Nickelodeon Little Bill, η οποία προβλήθηκε από το 1999 έως το 2004. Παράλληλα, συμμετείχε στην ταινία The 24 Hour Woman, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance, καθώς και στο σατιρικό φιλμ Death of a Dynasty, με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Χαρτ.

Στο θέατρο, είχε περάσει έναν χρόνο περιοδεύοντας με την πρώτη εθνική περιοδεία του μιούζικαλ Hairspray, όπου ενσάρκωνε τον ρόλο της μικρής Ινέζ.

Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Σύνταξη
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
«Καπνισμένα» βραβεία 17.01.26

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σουηδών έχει φροντίσει ώστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα η πλάση να γεμίσει φιλοπόλεμους ή το λιγότερο αμφιλεγόμενους νομπελίστες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
Βενεζουέλα 17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

Σύνταξη
Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit
Palestine Action 17.01.26

Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit

Οι τρεις φυλακισμένοι απεργοί πείνας της Palestine Action σταμάτησαν την απεργία τους μετά την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης συμβολαίου ύψους δύο δισ. λιρών προς την Elbit Systems

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν δεν είναι πλέον προσκεκλημένο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια
Ακύρωση προσκλήσεων 17.01.26

«Πόρτα» στο Ιράν από τη Διάσκεψη του Μονάχου

«Πριν μερικές εβδομάδες, απευθύνθηκε πρόσκληση σε αντιπροσώπους της κυβέρνησης του Ιράν», αλλά «υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια» τις ακύρωσε.

Σύνταξη
Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]
Πρόληψη 17.01.26 Upd: 01:09

Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπερασπίστηκε το έργο της μεξικανικής πλευράς για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μειώσουν τον εθισμό και την ζήτηση.

Σύνταξη
H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης
Εγγύηση ασφαλείας 17.01.26

H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα μιας γρήγορης, αλλά περιορισμένης ένταξης της Ουκρανίας, ως δέλεαρ για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης

Σύνταξη
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φοινικούντα: «Αν βρουν πάνω σου το όπλο ή σε σπίτι, αμάξι, τελείωσε το παραμύθι»
Τι λένε οι ειδικοί 17.01.26

«Αν βρουν πάνω σου το όπλο, τελείωσε το παραμύθι» - Ο ρόλος της AI στη Φοινικούντα

Απίστευτες συμβουλές για εγκλήματα από την ΑΙ που προκαλούν... τρόμο στην ΕΛ.ΑΣ. - Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ηλεκτρονικός συνεργός στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
