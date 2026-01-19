Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στην Ισπανία: «Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχουν πληγεί»

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θέση μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλοι όσοι έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», προτάσσει το υπουργείο.

«Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», καταλήγει, στην ανάρτησή του, στο ΥΠΕΞ.