Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στην Ισπανία: «Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχουν πληγεί»
Τι αναφέρει στην ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θέση μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο «Χ».
«Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλοι όσοι έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», προτάσσει το υπουργείο.
«Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», καταλήγει, στην ανάρτησή του, στο ΥΠΕΞ.
Deeply saddened by the train accident near Córdoba, #Spain. We express our deepest condolences to the bereaved families. Our thoughts are with the injured & everyone affected by this tragedy.
At this time of sorrow, 🇬🇷 stands in solidarity w/the people & government of 🇪🇸 pic.twitter.com/DCuCQEZFGK
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 19, 2026
