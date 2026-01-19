«Το ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ισπανικό λαό για την απώλεια τουλάχιστον 39 ανθρώπων μετά τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία. Ο ελληνικός λαός έχει βιώσει και ο ίδιος, με το έγκλημα στα Τέμπη, τον πόνο από την απώλεια ανθρώπινων ζωών στον σιδηρόδρομο», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και επισημαίνει καταλήγοντας:

«Προφανώς, τα ακριβή αίτια πρέπει να διερευνηθούν, όμως σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ λογικό μετά από τέτοιες τραγωδίες, που έχουν συμβεί σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, οι λαοί να ανησυχούν για την ασφάλεια των μεταφορών τους, με δεδομένη την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που «τεμαχίζει» τον σιδηρόδρομο, τον «απελευθερώνει» και τον ιδιωτικοποιεί, υποτάσσοντας τα πάντα στο κυνήγι του κέρδους».