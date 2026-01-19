newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
ΚΚΕ: Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ισπανικό λαό για την σιδηροδρομική τραγωδία
Επικαιρότητα 19 Ιανουαρίου 2026 | 13:50

ΚΚΕ: Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ισπανικό λαό για την σιδηροδρομική τραγωδία

«Ο ελληνικός λαός έχει βιώσει και ο ίδιος, τον πόνο με το έγκλημα στα Τέμπη» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

«Το ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ισπανικό λαό για την απώλεια τουλάχιστον 39 ανθρώπων μετά τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία. Ο ελληνικός λαός έχει βιώσει και ο ίδιος, με το έγκλημα στα Τέμπη, τον πόνο από την απώλεια ανθρώπινων ζωών στον σιδηρόδρομο», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και επισημαίνει καταλήγοντας:

«Προφανώς, τα ακριβή αίτια πρέπει να διερευνηθούν, όμως σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ λογικό μετά από τέτοιες τραγωδίες, που έχουν συμβεί σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, οι λαοί να ανησυχούν για την ασφάλεια των μεταφορών τους, με δεδομένη την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που «τεμαχίζει» τον σιδηρόδρομο, τον «απελευθερώνει» και τον ιδιωτικοποιεί, υποτάσσοντας τα πάντα στο κυνήγι του κέρδους».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

inWellness
inTown
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
Πολιτική 18.01.26

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό - όπως λέει- των συνταξιούχων

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Συγκάλυψη» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν
Επικαιρότητα 14.01.26

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν

«Είναι προφανές ότι οι 'ευαισθησίες' των ΗΠΑ, της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, για τη 'δημοκρατία' και τα "ανθρώπινα δικαιώματα" στο Ιράν, είναι παραπάνω από υποκριτικές», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου
Επικαιρότητα 14.01.26

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου

Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από βαθιά μεταρρυθμιστική βούληση, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ - «Καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ατζέντα ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του»

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Επικαιρότητα 14.01.26

Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ο κ. Κικίλιας, το πρωί, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων»

Σύνταξη
Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
Κόσμος 19.01.26

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Ο Σμότριτς προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική σε Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…

Το Μαρόκο κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο για την άψογη διοργάνωση και τις εντυπωσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και για το αήττητο του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος έως τον τελικό.

Σύνταξη
Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες
Κλιματική αλλαγή 19.01.26

Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες

Στην Ανταρκτική υπάρχουν περιοχές με τόσο πάγο, που, αν λιώσει, θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 15 μέτρα. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με ποια ταχύτητα μπορεί να συμβεί αυτό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα
Κοινωνική πολιτική 19.01.26

Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, με δωρεάν καυσόξυλα.

Σύνταξη
Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- 20 μέρες υπουργό- να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- 20 μέρες υπουργό- να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»

“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γάζα: Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν, Ουκρανούς και… Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Άλλος με τη βάρκα μας... 19.01.26

Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν και... Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα διοικεί τη Γάζα

Σε οικόπεδο προς εκμετάλλευση επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ με το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να αναλάβει τη διοίκηση των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Culture Live 19.01.26

Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
Η επίσκεψη 19.01.26

Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος

Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υποδέχθηκε στο δημαρχείο, τον Μητροπολίτη όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)

Οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για λίγο από τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας ενός πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, με τον διαιτητή να αντιδρά με… επικό τρόπο.

Σύνταξη
