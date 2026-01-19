Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στα Καπετανιανά – Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο 80χρονο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Μεσαρά στην περιοχή στα Καπετανιανά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων, με τον οδηγό να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο 80χρονο.
