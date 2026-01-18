ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Πέλκας, Τάισον και Γιακουμάκης για το 3-0 – Δείτε τα γκολ (vid)
Ο Πέλκας άνοιξε το σκορ στο 18’, ο Τάισον στο 40’ έκανε το 2-0 και ο Γιακουμάκης τρία λεπτά αργότερα (43’) το 3-0 για τον ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ.
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην Τούμπα για την 17η αγωνιστική της Super League και προηγείται στο ημίχρονο με 3-0.
Οι Ασπρόμαυροι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 18ο λεπτό με τον Πέλκα. Ο Χατσίδης συνέκλινε και σούταρε, ο Χριστογεώργος απέκρουσε, αλλά ο Πέλκας πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Δείτε το 1-0:
Στο 40’ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Τάισον. Ο Βραζιλιάνος με συνεχόμενες προσποιήσεις απέφυγε τους αντιπάλους του και πλάσαρε τον Χριστογεώργο για το 2-0.
Δείτε το 2-0:
Τρία λεπτά αργότερα (43’) οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν ένα ακόμα γκολ. Ο Χατσίδης έκανε την κάθετη πάσα στον Γιακουμάκη και αυτός με ωραίο σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ για το 3-0.
Δείτε το 3-0:
