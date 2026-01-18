ΠΑΟΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ (pic)
Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Superleague, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του.
Ο Ρουμάνος τεχνικός ξεκινά με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, με την άμυνα να αποτελείται από τους Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδη και Τέιλορ. Στον άξονα θα είναι οι Μεϊτέ και Ζαφείρης, έχοντας μπροστά τους την τριάδα των Χατσίδη, Πέλκα και Τάισον, ενώ θέση στην κορυφή της επίθεσης παίρνει ο Γιακουμάκης.
Η σχετική ανάρτηση:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKOFI #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/xZ0ZOtFvQy
— PAOK FC (@PAOK_FC) January 18, 2026
H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Λόβρεν, Κετζιόρα, Μπιάνκο, Καμαρά, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ, Μύθου
- LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
