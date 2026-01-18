sports betsson
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
18.01.2026 | 08:58
Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν συντρίμμια αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 18 Ιανουαρίου 2026 | 08:43

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Σύνταξη
Spotlight

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό εντός έδρας (21:00) και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην «Opap Arena» σε ένα παιχνίδι χωρίς περιθώριο απώλειας τόσο για την Ένωση όσο και για το τριφύλλι.

Οι δύο ομάδες… καίγονται για τη νίκη, αλλά για διαφορετικούς λόγους στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστική της Super League, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην 3η θέση με 38 βαθμούς, να ισοβαθμεί με τον 2ο ΠΑΟΚ και θέλει να προσπεράσει -έστω και προσωρινά- τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (39β.), ο οποίος ζήτησε αναβολή για τον αγώνα του αυτό το Σαββατοκύριακο με τον Αστέρα λόγω… Λεβερκούζεν.

Από την άλλη, το «τριφύλλι» στην 5η θέση με 25 βαθμούς είναι στο -6 από την 4ο Λεβαδειακό (31β.) -έχοντας και ματς λιγότερο- και θέλει να μειώσει τη διαφορά, προκειμένου να βρεθεί στο τέλος της κανονικής διάρκειας στα playoffs.

Η ΑΕΚ προέρχεται από έναν αποκλεισμό-σοκ στο Κύπελλο εντός έδρας από τον ΟΦΗ με 1-0, την ώρα που ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με 3-0 και συνεχίζει στα ημιτελικά.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, αφού μονάχα ο Ρομπέρτο Περέιρα είναι απών, με τους Ζίνι και Πιερό να είναι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, διαθέσιμοι μετά από καιρό. Όσον αφορά την ενδεκάδα μοιάζει σίγουρη η παρουσία του Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης, ενώ οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Μάνταλος διεκδικούν τις τρεις θέσεις πίσω του, με τους Πινέδα-Μαρίν να είναι οι επικρατέστεροι στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, θέλει να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς και στοχεύει στη νίκη, ευελπιστώντας σε απώλεια βαθμών του Λεβαδειακού προκειμένου να μειωθεί η διαφορά από την τετράδα.

Παράλληλα, επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Γιώργου Κάτρη (ήταν δανεικός στο Λεβαδειακό), που βρίσκεται μάλιστα και στην αποστολή των «πράσινων», ενώ εκτός είναι ο Φίλιπ Τζούριτσιτς και ο Σίριλ Ντέσερς. Θέση βασικού στη μεσαία γραμμή διεκδικούν Τσέριν και Σιώπης, με δεδομένη να μοιάζει η παρουσία του Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά στην αποστολή βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος – Μαρίν, Πινέδα – Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο – Γιόβιτς.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας – Σιώπης (Τσέριν), Τσιριβέγια – Πελίστρι, Μπακασέτας, Ζαρουρί – Τετέι.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ στην Τούμπα μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ κοντράρονται μετά τις μεγάλες προκρίσεις στο Κύπελλο Betsson, με τον «δικέφαλο» να ψάχνει «τρίποντο» πρωτιάς και τους Κρητικούς να σχεδιάζουν να του χαλάσουν τα πλάνα.

Ο ΠΑΟΚ, ως γνωστόν, δεν έβγαλε αποστολή για το παιχνίδι. Τιμωρημένος είναι ο Οζντόεφ, εκτός επίσης και οι Ντεσπόντοφ, Ιβανούτσετς και Παβλένκα.

Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί χωρίς τους τιμωρημένους Νους και Λαμπρόπουλο, τον Γκονθάλεθ (ταλαιπωρείται από ίωση), τον ανέτοιμο Φούντα

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Χνάρης, Τσαλπατούρος, Νέιρα, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πανσερραϊκός – ΑΕ Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Άρης
19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

18:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ

«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
Τένις 18.01.26

Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Australian Open και παράλληλα φρόντισε να προσφέρει ήδη έναν από τους καλύτερους πόντους της σεζόν, ενθουσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον... εαυτό της!

Σύνταξη
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
Μπάσκετ 18.01.26

Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Ποδόσφαιρο 17.01.26

Ποδόσφαιρο 17.01.26

Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Μπάσκετ 17.01.26

Ευρωπαϊκό Πόλο 17.01.26

Αργυροπελεκάνοι: Τι έδειξε έρευνα για την απώλειά τους στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
Οικολογική καταστροφή 18.01.26

Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών

Η επιζωοτία οδήγησε στη χειρότερη καταγεγραμμένη οικολογική καταστροφή για την άγρια ζωή της χώρας, ωστόσο δεν επηρεάστηκαν εξίσου όλες οι αναπαραγωγικές αποικίες

Σύνταξη
Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»

Για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται στη λογική «ό,τι δώσαμε δώσαμε» όσο αφορά στο αγροτικό, με αποτέλεσμα η αυριανή συνάντηση με την αντιπροσωπεία των αγροτών που βρισκόταν στα μπλόκα να μην αφήνει για κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα

Σύνταξη
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Ανέβασε τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της και απαίτηση για αλλαγή διακυβέρνησης και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
