ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό εντός έδρας (21:00) και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην «Opap Arena» σε ένα παιχνίδι χωρίς περιθώριο απώλειας τόσο για την Ένωση όσο και για το τριφύλλι.

Οι δύο ομάδες… καίγονται για τη νίκη, αλλά για διαφορετικούς λόγους στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστική της Super League, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην 3η θέση με 38 βαθμούς, να ισοβαθμεί με τον 2ο ΠΑΟΚ και θέλει να προσπεράσει -έστω και προσωρινά- τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (39β.), ο οποίος ζήτησε αναβολή για τον αγώνα του αυτό το Σαββατοκύριακο με τον Αστέρα λόγω… Λεβερκούζεν.

Από την άλλη, το «τριφύλλι» στην 5η θέση με 25 βαθμούς είναι στο -6 από την 4ο Λεβαδειακό (31β.) -έχοντας και ματς λιγότερο- και θέλει να μειώσει τη διαφορά, προκειμένου να βρεθεί στο τέλος της κανονικής διάρκειας στα playoffs.

Η ΑΕΚ προέρχεται από έναν αποκλεισμό-σοκ στο Κύπελλο εντός έδρας από τον ΟΦΗ με 1-0, την ώρα που ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με 3-0 και συνεχίζει στα ημιτελικά.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, αφού μονάχα ο Ρομπέρτο Περέιρα είναι απών, με τους Ζίνι και Πιερό να είναι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, διαθέσιμοι μετά από καιρό. Όσον αφορά την ενδεκάδα μοιάζει σίγουρη η παρουσία του Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης, ενώ οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Μάνταλος διεκδικούν τις τρεις θέσεις πίσω του, με τους Πινέδα-Μαρίν να είναι οι επικρατέστεροι στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, θέλει να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς και στοχεύει στη νίκη, ευελπιστώντας σε απώλεια βαθμών του Λεβαδειακού προκειμένου να μειωθεί η διαφορά από την τετράδα.

Παράλληλα, επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Γιώργου Κάτρη (ήταν δανεικός στο Λεβαδειακό), που βρίσκεται μάλιστα και στην αποστολή των «πράσινων», ενώ εκτός είναι ο Φίλιπ Τζούριτσιτς και ο Σίριλ Ντέσερς. Θέση βασικού στη μεσαία γραμμή διεκδικούν Τσέριν και Σιώπης, με δεδομένη να μοιάζει η παρουσία του Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά στην αποστολή βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος – Μαρίν, Πινέδα – Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο – Γιόβιτς.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας – Σιώπης (Τσέριν), Τσιριβέγια – Πελίστρι, Μπακασέτας, Ζαρουρί – Τετέι.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ στην Τούμπα μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ κοντράρονται μετά τις μεγάλες προκρίσεις στο Κύπελλο Betsson, με τον «δικέφαλο» να ψάχνει «τρίποντο» πρωτιάς και τους Κρητικούς να σχεδιάζουν να του χαλάσουν τα πλάνα.

Ο ΠΑΟΚ, ως γνωστόν, δεν έβγαλε αποστολή για το παιχνίδι. Τιμωρημένος είναι ο Οζντόεφ, εκτός επίσης και οι Ντεσπόντοφ, Ιβανούτσετς και Παβλένκα.

Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί χωρίς τους τιμωρημένους Νους και Λαμπρόπουλο, τον Γκονθάλεθ (ταλαιπωρείται από ίωση), τον ανέτοιμο Φούντα

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Χνάρης, Τσαλπατούρος, Νέιρα, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πανσερραϊκός – ΑΕ Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Άρης

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

18:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ

«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός