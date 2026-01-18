Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο
Δεν έμεινε μόνο στις τυπικές ευχές ο Σωκράτης Φάμελλος στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ. Σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, ο πρόεδρος του κόμματος έκανε την ανατροπή και μεταμορφώθηκε σε… τραγουδιστή.
Παίρνοντας το μικρόφωνο, ερμήνευσε δύο κομμάτια – και μάλιστα με χαρακτηριστική με άνεση, προκαλώντας ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τα στελέχη του κόμματος και δίνοντας τον τόνο για χορό και γιορτινή ατμόσφαιρα.
Η μουσική παρέμβαση του κ. Φάμελλου αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει ο χορός, δημιουργώντας μια χαλαρή και γιορτινή ατμόσφαιρα στην κομματική εκδήλωση. Οι παρευρισκόμενοι έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ξεδιπλώνει το κρυφό του ταλέντο.
Το βίντεο:
Για κάποιους, βέβαια, οι φωνητικές του ικανότητες δεν αποτέλεσαν έκπληξη με δεδομένο ότι προέρχεται από μουσική οικογένεια, και ότι είναι αδελφός του δημοφιλούς τραγουδοποιού Μανώλη Φάμελλου.
