Δεν έμεινε μόνο στις τυπικές ευχές ο Σωκράτης Φάμελλος στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ. Σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, ο πρόεδρος του κόμματος έκανε την ανατροπή και μεταμορφώθηκε σε… τραγουδιστή.

Παίρνοντας το μικρόφωνο, ερμήνευσε δύο κομμάτια – και μάλιστα με χαρακτηριστική με άνεση, προκαλώντας ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τα στελέχη του κόμματος και δίνοντας τον τόνο για χορό και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η μουσική παρέμβαση του κ. Φάμελλου αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει ο χορός, δημιουργώντας μια χαλαρή και γιορτινή ατμόσφαιρα στην κομματική εκδήλωση. Οι παρευρισκόμενοι έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ξεδιπλώνει το κρυφό του ταλέντο.

Το βίντεο:

<br />

Για κάποιους, βέβαια, οι φωνητικές του ικανότητες δεν αποτέλεσαν έκπληξη με δεδομένο ότι προέρχεται από μουσική οικογένεια, και ότι είναι αδελφός του δημοφιλούς τραγουδοποιού Μανώλη Φάμελλου.