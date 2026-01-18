Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη με έναν τραυματία
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στο λαιμό και στο κεφάλι τον 25χρον
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 25χρονος δέχθηκε επίθεση από 22χρονο και τραυματίστηκε.
Όλα έγινε λίγο μετά τις 12 το βράδυ στην Αριστοτέλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης και θύμα ήταν στην ίδια παρέα όμως για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας ο 22χρονος επιτέθηκε στον 25χρονο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στο λαιμό και στο κεφάλι τον 25χρονο.
Για την άμεση ιατρική αντιμετώπιση των τραυμάτων, ο παθών μεταφέρθηκε με περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.
