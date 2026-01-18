Άγιοι Ανάργυροι: Άρπαξε οστά από τάφο και ζήτησε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει
Καταγγελία για κλοπή οστών από τάφο στους Αγίους Αναργύρους
- Παπασταύρου: «Με τη συμφωνία για το αμερικανικό φυσικό αέριο υλοποιείται το όραμα της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος»
- Ληστής εισέβαλε με μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών - Άρπαξε 12.000 ευρώ
- Πόσο ασφαλείς είναι οι online αγορές στις εκπτώσεις;
- Ένας έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία
Ένα απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία μία γυναίκα 65 ετών. Ένας 50χρονος Ρομά, έκλεψε από τον οικογενειακό τάφο στους Αγίους Αναργύρους, τα οστά του εκλιπόντος συζύγου της και ζήτησε λύτρα για να τα επιστρέψει.
Μάλιστα ο φερόμενος ως δράστης προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας ζητούσε λύτρα 1.000 ευρώ για να της επιστρέψει τα οστά.
Η 65χρονη υπέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα και ο δράσης, ο οποίος μετά από αυτό κατήργησε τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα, αναζητείται από τις Αρχές.
Καθώς έληξε το αυτόφωρο, αναμένεται να σχηματιστεί ποινική δικογραφία εναντίον του.
- Άγιοι Ανάργυροι: Άρπαξε οστά από τάφο και ζήτησε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει
- Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο
- «Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
- Γεραπετρίτης: Πρότυπο η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου – Τι είπε για Γάζα και Ιράν
- Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
- Μικρολίμανο: Ληστής εισέβαλε με μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Άρπαξε 12.000 ευρώ
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί του Αμαρουσίου (vid)
- Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις