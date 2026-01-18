Ένα απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία μία γυναίκα 65 ετών. Ένας 50χρονος Ρομά, έκλεψε από τον οικογενειακό τάφο στους Αγίους Αναργύρους, τα οστά του εκλιπόντος συζύγου της και ζήτησε λύτρα για να τα επιστρέψει.

Μάλιστα ο φερόμενος ως δράστης προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας ζητούσε λύτρα 1.000 ευρώ για να της επιστρέψει τα οστά.

Η 65χρονη υπέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα και ο δράσης, ο οποίος μετά από αυτό κατήργησε τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα, αναζητείται από τις Αρχές.

Καθώς έληξε το αυτόφωρο, αναμένεται να σχηματιστεί ποινική δικογραφία εναντίον του.