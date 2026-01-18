Η ΑΙ μπορεί να προκαλέσει «μαζική ανεργία» στο Λονδίνο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί να καταστρέψει τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας στην πρωτεύουσα και θα «προωθήσει μια νέα εποχή μαζικής ανεργίας» εκτιμά ο δήμαρχος του Λονδίνου ο Σαντίκ Καν, εκτός εάν οι υπουργοί λάβουν προληπτικά μέτρα.

Το Λονδίνο θα βρεθεί «στην κόψη της αλλαγής», δεδομένου του αριθμού των θέσεων εργασίας γραφείου και της εξάρτησης της πόλης από τη χρηματοδότηση, τις επαγγελματικές υπηρεσίες και τις δημιουργικές βιομηχανίες, τόνισε ο Καν σε ομιλία του το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι «έχουμε ηθικό, κοινωνικό και οικονομικό καθήκον να δράσουμε», επειδή, χωρίς παρέμβαση, οι παλιές θέσεις θα εξαφανιστούν πιο γρήγορα από ό,τι δημιουργούνται νέες. Οι θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου θα είναι οι πρώτες που θα χαθούν, στερώντας από τους νέους το ζωτικό πρώτο βήμα τους στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το Δημαρχείο ιδρύει ομάδα εργασίας στο Λονδίνο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας, με εμπειρογνωμοσύνη από τη βιομηχανία και την κυβέρνηση, για να εξετάσει τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνολογικής αλλαγής στην αγορά εργασίας της πόλης. Θα υπάρχει επίσης δωρεάν εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τους Λονδρέζους.

Οι μισοί εργαζόμενοι στο Λονδίνο αναμένουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο τις θέσεις εργασίας τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Δημαρχείου.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του στο Mansion House, ο Καν εξήγησε ότι υπάρχουν και μεγάλα πιθανά οφέλη από τη νέα τεχνολογία. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να μας επιτρέψει να μεταμορφώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες μας, να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και να αντιμετωπίσουμε μερικές από τις πιο σύνθετες προκλήσεις μας».

Αλλά ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας δεν θα είναι «τίποτα λιγότερο από κολοσσιαίος» προειδοποίησε.

Πόσο απειλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι υπουργοί έχουν μια επιλογή: «Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και να την χρησιμοποιήσουν ως υπερδύναμη για θετικό μετασχηματισμό και δημιουργία ή να παραδοθούν σε αυτήν και να καθίσουν και να παρακολουθήσουν καθώς γίνεται όπλο μαζικής καταστροφής θέσεων εργασίας».

Οι οικονομολόγοι και οι τεχνολόγοι διαφωνούν σχετικά με τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Ορισμένα διευθύνοντα στελέχη της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic, έχουν προβλέψει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκάλυψη θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η νομική, η συμβουλευτική και τα χρηματοοικονομικά.

Ο Αμοντέι ισχυρίστηκε επίσης ότι η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει το ήμισυ όλων των θέσεων εργασίας εισαγωγικού επιπέδου.

Εν τω μεταξύ, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαλείψει ολόκληρες κατηγορίες θέσεων εργασίας, όπως η εξυπηρέτηση πελατών.

Η Citigroup δημοσίευσε έρευνα που προβλέπει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αυτοματοποιήσει το 54% των τραπεζικών θέσεων εργασίας, ιδίως τους ρόλους back-office και ανάλυσης δεδομένων.

Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι λένε ότι οι προειδοποιήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας είναι υπερβολικές. Μελέτη από ερευνητές στο Yale University Budget Lab και το Brookings Institution πέρυσι διαπίστωσε ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είχαν ακόμη δραματική επίδραση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ σε σύγκριση με προηγούμενες νέες τεχνολογίες. Βρήκαν επίσης λίγα στοιχεία μέχρι στιγμής ότι τα εργαλεία έβγαζαν τους ανθρώπους από την εργασία.

Μιλώντας στους FT τον Ιανουάριο, ο επικεφαλής οικονομολόγος της OpenAI, Ααρών Τσάτερτζι, υποστήριξε ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να ελευθερώσουν χρόνο κάνοντας τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού ευκολότερες.

Ο Καν θα πει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει σε διάφορες προκλήσεις, που κυμαίνονται από την περίθαλψη του καρκίνου έως την κλιματική αλλαγή. «Αλλά αν χρησιμοποιηθεί απερίσκεπτα, θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα εποχή μαζικής ανεργίας, επιταχυνόμενης ανισότητας και μιας άνευ προηγουμένου συγκέντρωσης πλούτου και εξουσίας».\

Πηγή: ot.gr