Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/1): Δράση με Ελλάδα-Τουρκία στο πόλο και το ποδοσφαιρικό ντέρμπι του Μάντσεστερ
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις για το Σάββατο 17/1.
Γεμάτο δράση το σημερινό (17/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά και την σημαντική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο.
Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, ξεχωρίζουν τα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League στις 14:30, το Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ και το Λειψία – Μπάγερν Μονάχου, ενώ στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι στις 16:00.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/1)
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – Οδυσσέας Μοσχάτου Ποδόσφαιρο Γυναικών
14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Λέστερ EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga
15:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ίντερ Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports HD Προμηθέας Πάτρας – Πανιώνιος GBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι GBL
16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Αμβούργο – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports Start Λιντς – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports News Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
17:00 Novasports 5HD Τότεναμ – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ερόκσπορ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Όξφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπιλμπάο La Liga
17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Τουρκία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Σασουόλο Serie A
19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ Premier League
19:30 Novasports Prime Λειψία – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Οβιέδο La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ EFL Championship
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντερτόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:00 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Σάλκε Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga
22:00 Novasports Prime Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Μπενφίκα Liga Portugal
- Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/1): Δράση με Ελλάδα-Τουρκία στο πόλο και το ποδοσφαιρικό ντέρμπι του Μάντσεστερ
- Τρομερή ατάκα του Γιασικεβίτσιους: «Καλό που χάνει βολές ο Ντε Κολό μήπως και τον πιάσω σε ποσοστό» (vid)
- Κοντά στην αποφυλάκιση ο Ρομπίνιο
- Επιστρέφει στην Ελλάδα για τον Πανιώνιο η Χαντάβα (pic)
- Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 22η αγωνιστική (pic)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»
- Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις