Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/1): Δράση με Ελλάδα-Τουρκία στο πόλο και το ποδοσφαιρικό ντέρμπι του Μάντσεστερ

Γεμάτο δράση το σημερινό (17/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά και την σημαντική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο.

Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, ξεχωρίζουν τα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League στις 14:30, το Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ και το Λειψία – Μπάγερν Μονάχου, ενώ στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι στις 16:00.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/1)

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – Οδυσσέας Μοσχάτου Ποδόσφαιρο Γυναικών

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Λέστερ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga

15:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ίντερ Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports HD Προμηθέας Πάτρας – Πανιώνιος GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι GBL

16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Αμβούργο – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports Start Λιντς – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports News Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports 5HD Τότεναμ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ερόκσπορ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Όξφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπιλμπάο La Liga

17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Τουρκία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Σασουόλο Serie A

19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ Premier League

19:30 Novasports Prime Λειψία – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Οβιέδο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντερτόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Σάλκε Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 Novasports Prime Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Μπενφίκα Liga Portugal