Έχοντας εκπληκτική ευστοχία από τα 6,75μ. (14/29, δηλαδή 48.3%) ο Άρης Betsson επικράτησε σχετικά άνετα του ΠεριστερίουBetsson στο «Nick Galis Hall» με 93-75 και προκρίθηκε στο Final -8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί ο «Αυτοκράτορας» θα αντιμετωπίσει (την Τρίτη 17/2) τον νικητή του αγώνα Προμηθέας – Μαρούσι ο οποίος διεξάγεται στις 4/2 (18:00).

Μπράις Τζόουνς με 22 πόντους (2/4τριπ., αλλά και 10/10 βολές), Αρνόλντας Κουλμπόκα με 19 (με 5/5τριπ., οι 16π. στο α’ μέρος) , Ρόνι Χάρελ με 7π., 8ριμπ., 3ασ. και 1κλ., αλλά Μήτρου-Λονγκ με 14π., 5ριμπ., 5ασ. και 1κλ. ήταν οι κορυφαίοι των νικητών. Στα συν οι 19 ασίστ για 10 λάθη, στα «ρηχά» ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε 13:35 λεπτά συμμετοχής έμεινε άποντος (0/1 σουτ), είχε όμως 6 αμυντικά ριμπάουντ.

Όσον αφορά την εικόνα του αγώνα του Σαββάτου (17/1) ο Άρης με την εξαιρετική του ευστοχία από μακριά πάτησε το γκάζι στη δεύτερη περίοδο και μάλιστα στα μέσα της τρίτης, μετά από τρίποντο του Κουλμπόκα ξέφυγε με 22 πόντους διαφορά (66-44)!

Κάπου εκεί όμως κάτι ότι οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς χαλάρωσαν, κάτι ότι το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κατάφερε να πλησιάσει ακόμη και στους «8»(μετά από καλάθι του Κακλαμανάκη), με 8:35 να απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης. Κάπου εκεί όμως ήρθε η αντίδραση του Άρη αυτή τη φορά, ο οποίος με καλή άμυνα και με μπροστά τον Τζόουνς που έφθειρε τους φθλοξενούμενους πηγαίνοντας συνεχόμενες φορές στις βολές (αλλά και με ένα τρίποντο) έβαλε… φρένο στην αντεπίθεση των κυανοκίτρινων.

Ο Άρης ξέφυγε εκ νέου με 17 πόντους (85-68) και στα μόλις τρία λεπτά που απέμεναν για το φινάλε του ματς δεν ήταν δυνατό το Περιστέρι να επιστρέψει ξανά.

Να αναφέρουμε πως ο 18χρονος Βασίλης Καζαμίας σκόραρε 5 πόντους στο τελευταίο λεπτό, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Το Περιστέρι (έπαιζε χωρίς τους Γιάνκοβιτς και Αμπερκρόμπι, ο Τάι Νίκολς), τα… έσπασε με 12/38 τρίποντα, αστοχώντας σε πολλά ελεύθερα, ενω πλήρωσε και τα 15 λάθη στα οποία υπέπεσε. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν Νίκολς και Χάρις με 18 πόντους έκαστος.

Διαιτητές: Τηγάνης, Θεονάς, Χριστινάκης

Δεκάλεπτα: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου Λονγκ 14 (1), Τζόουνς 22 (2), Νουά 7 (1), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Καζαμίας 5 (1), Χαρέλ 7 (2), Άντζουσιτς 11 (2), Αντετοκούνμπο Κ., Κουλμπόκα 19 (5)

Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): 18 (2), Καρδένας 5, Βαν Τούμπεργκεν 2, Πετράκης 3 (1), Πέιν 2, Ηττούνας 6 (2), Μουράτος 7 (1), Κακλαμανάκης 5, Χάρις 18 (4), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 6 (1)

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

17/1 16.00 Άρης Betsson-Περιστέρι Betsson 93-75

28/1 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection

2/2 14.00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Ιαπωνική

4/2 18.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola – Μαρούσι Chery

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος/Καρδίτσα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός