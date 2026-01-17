sports betsson
Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson 93-75: Στο «Final-8» του Κυπέλλου οι «κίτρινοι», με 14/29 τρίποντα! (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 17 Ιανουαρίου 2026 | 18:59

Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson 93-75: Στο «Final-8» του Κυπέλλου οι «κίτρινοι», με 14/29 τρίποντα! (vid)

Με 14/29 τρίποντα και τον Κουλμπόκα να έχει 19 πόντους με 5/5(!), ο Άρης Betsson επικράτησε του Περιστερίου Betsson με 93-75, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Έχοντας εκπληκτική ευστοχία από τα 6,75μ. (14/29, δηλαδή 48.3%) ο Άρης Betsson επικράτησε σχετικά άνετα του ΠεριστερίουBetsson στο «Nick Galis Hall» με 93-75 και προκρίθηκε στο Final -8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί ο «Αυτοκράτορας» θα αντιμετωπίσει (την Τρίτη 17/2) τον νικητή του αγώνα Προμηθέας – Μαρούσι ο οποίος διεξάγεται στις 4/2 (18:00).

Μπράις Τζόουνς με 22 πόντους (2/4τριπ., αλλά και 10/10 βολές), Αρνόλντας Κουλμπόκα με 19 (με 5/5τριπ., οι 16π. στο α’ μέρος) , Ρόνι Χάρελ με 7π., 8ριμπ., 3ασ. και 1κλ., αλλά Μήτρου-Λονγκ με 14π., 5ριμπ., 5ασ. και 1κλ. ήταν οι κορυφαίοι των νικητών. Στα συν οι 19 ασίστ για 10 λάθη, στα «ρηχά» ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε 13:35 λεπτά συμμετοχής έμεινε άποντος (0/1 σουτ), είχε όμως 6 αμυντικά ριμπάουντ.

Όσον αφορά την εικόνα του αγώνα του Σαββάτου (17/1) ο Άρης με την εξαιρετική του ευστοχία από μακριά πάτησε το γκάζι στη δεύτερη περίοδο και μάλιστα στα μέσα της τρίτης, μετά από τρίποντο του Κουλμπόκα ξέφυγε με 22 πόντους διαφορά (66-44)!

Κάπου εκεί όμως κάτι ότι οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς χαλάρωσαν, κάτι ότι το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κατάφερε να πλησιάσει ακόμη και στους «8»(μετά από καλάθι του Κακλαμανάκη), με 8:35 να απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης. Κάπου εκεί όμως ήρθε η αντίδραση του Άρη αυτή τη φορά, ο οποίος με καλή άμυνα και με μπροστά τον Τζόουνς που έφθειρε τους φθλοξενούμενους πηγαίνοντας συνεχόμενες φορές στις βολές (αλλά και με ένα τρίποντο) έβαλε… φρένο στην αντεπίθεση των κυανοκίτρινων.

Ο Άρης ξέφυγε εκ νέου με 17 πόντους (85-68) και στα μόλις τρία λεπτά που απέμεναν για το φινάλε του ματς δεν ήταν δυνατό το Περιστέρι να επιστρέψει ξανά.

Να αναφέρουμε πως ο 18χρονος Βασίλης Καζαμίας σκόραρε 5 πόντους στο τελευταίο λεπτό, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Το Περιστέρι (έπαιζε χωρίς τους Γιάνκοβιτς και Αμπερκρόμπι, ο Τάι Νίκολς), τα… έσπασε με 12/38 τρίποντα, αστοχώντας σε πολλά ελεύθερα, ενω πλήρωσε και τα 15 λάθη στα οποία υπέπεσε. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν Νίκολς και Χάρις με 18 πόντους έκαστος.

Διαιτητές: Τηγάνης, Θεονάς, Χριστινάκης

Δεκάλεπτα: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου Λονγκ 14 (1), Τζόουνς 22 (2), Νουά 7 (1), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Καζαμίας 5 (1), Χαρέλ 7 (2), Άντζουσιτς 11 (2), Αντετοκούνμπο Κ., Κουλμπόκα 19 (5)

Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): 18 (2), Καρδένας 5, Βαν Τούμπεργκεν 2, Πετράκης 3 (1), Πέιν 2, Ηττούνας 6 (2), Μουράτος 7 (1), Κακλαμανάκης 5, Χάρις 18 (4), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 6 (1)

Μπορείτε να δείτε την στατιστική του αγώνα ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

17/1 16.00 Άρης Betsson-Περιστέρι Betsson 93-75

28/1 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection

2/2 14.00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Ιαπωνική

4/2 18.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola – Μαρούσι Chery

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης
Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος/Καρδίτσα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

Αθλητική Ροή
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Τουρκία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες (vid)
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες (vid)

Με τον Βεζένκοφ να έχει 23 πόντους, από 15 ο Τζόουνς και ο Πίτερς και 13 ο Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι (Περάντες 16π) με 104-89. Πλέον εστιάζει στη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε 2-0: Νίκη «ανάσα» οι Μαδρλιένοι αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Νίκη «ανάσα» για τη Ρεάλ αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)

Η Ρεάλ επανήλθε στις νίκες επικρατώντας με 2-0 (58’πεν. Εμπαμπέ και 65′ Ασένσιο) επί της Λεβάντε, ωστόσο οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα και κούνησαν λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπέρνλι για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει το μομέντουμ και αυτό το απέδειξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία νίκησε με 2-0 τη Σίτι σε παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει έρθει ακόμα και 5-0 - Ντεμπούτο με νίκη για τον Μίκαελ Κάρικ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθλητικό με 76-67 για τη 14η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών και οι «ερυθρόλευκες» πλέον στρέφονται στο σπουδαίο ματς με την Εστουντιάντες για την πρόκριση στους «8» του Eurocup.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι
Μπάσκετ 17.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μαρούσι, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
Super League 17.01.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Κηφισιά, για την 17η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε, για την 20η αγωνιστική της La Liga

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 17.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 το μεγάλο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
Τι φοβούνται 17.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας

Προφανής στόχος των ΗΠΑ είναι να ελέγξουν τον Ντιοσντάδο Καμπέγιο, έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη Βενεζουέλα, ώστε να μην επηρεάσει τα σχέδιά τους. Υφίσταται κυρώσεις, αλλά δεν συνελήφθη.

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις
Κόσμος 17.01.26

Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις

Ο συριακός στρατός πήρε σήμερα τον έλεγχο τμημάτων στη βόρεια Συρία που είχαν εκκενώσει οι κουρδικές δυνάμεις και έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί
Ωμοί αριθμοί 17.01.26

Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί

Παρά την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, οι αριθμοί που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το Ιράν δεν προσφέρονται για εύκολες νίκες τις οποίες προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της
Ελλάδα 17.01.26

Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Η Λόρα φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Σύνταξη
Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»
Κόσμος 17.01.26

Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
Λονδίνο 17.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΟΗΕ», κάνοντας λόγο για «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Κόσμος 17.01.26

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Αλλά και πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
