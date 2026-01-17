magazin
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
17 Ιανουαρίου 2026 | 07:02

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Vita.gr
Spotlight

Ο Βρετανός καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ παρεμβαίνει δημόσια ενάντια στο σχέδιο μεταφοράς της Ταπισερί της Μπαγιέ από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς το «τρέλα» και προειδοποιώντας για σοβαρό κίνδυνο φθοράς ενός μοναδικού έργου τέχνης.

Το περίφημο κέντημα μήκους 70 μέτρων, ηλικίας άνω των 900 ετών, έχει προγραμματιστεί να εκτεθεί στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο από τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ο κορυφαίος Βρετανός καλλιτέχνης, σε άρθρο του στην Independent, τονίζει ότι πρόκειται για ένα «όμορφο αλλά και ιστορικά ανεκτίμητο έργο», το οποίο «τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο αν μετακινηθεί».

Απεικόνιση της μάχης του Χέιστινγκς από την ταπισερί της Μπαγιέ

Η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, διαβεβαίωσε ότι το ίδρυμα διαθέτει «παγκοσμίου επιπέδου ομάδα συντήρησης», εξειδικευμένη στη διαχείριση και προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων υλικών.

Όπως τόνισε, το μουσείο συνεργάζεται στενά με Γάλλους συντηρητές και ειδικούς, ενώ διακινεί κάθε χρόνο χιλιάδες δάνεια, ακόμη και έργα παλαιότερα από την Ταπισερί της Μπαγιέ, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την κατάστασή τους.

Ο θάνατος του βασιλιά Χάρολντ από την ταπισερί της Μπαγιέ

Διακρατική συμφωνία και αντιδράσεις στη Γαλλία

Η μετακίνηση της ταπισερί εντάσσεται σε διακρατική συμφωνία Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Το έργο θα παραμείνει δανεισμένο στο Λονδίνο έως τον Ιούλιο του 2027, καθώς το Μουσείο της Μπαγιέ στη Νορμανδία, όπου φιλοξενείται μόνιμα, βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης.

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, αρκετοί Γάλλοι ειδικοί στον χώρο της τέχνης έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η ταπισερί είναι υπερβολικά εύθραυστη για να μεταφερθεί. Οι γαλλικές αρχές, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι η μετακίνηση μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Ντέιβιντ Χόκνεϊ

 «Έχει καθορίσει τη ζωή μου»

Ο Χόκνεϊ, που ζει πλέον στη Νορμανδία, ανέφερε ότι είδε για πρώτη φορά την ταπισερί το 1967 και ότι τα τελευταία τρία χρόνια την έχει επισκεφθεί περισσότερες από 20 φορές. Όπως γράφει, πρόκειται για ένα έργο «που έχει καθορίσει τη ζωή μου για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες».

«Υπάρχουν πράγματα τόσο πολύτιμα που δεν επιτρέπεται να τα ρισκάρεις», σημειώνει. «Η Ταπισερί της Μπαγιέ είναι σχεδόν χιλίων ετών, το πιο ολοκληρωμένο αφηγηματικό έργο τέχνης στην Ευρώπη και, επιπλέον, έχει τεράστιο μήκος».

Οι Νορμανδοί ξεκινούν την απόβαση τους στην Αγγλία από την ταπισερί της Μπαγιέ

Ο καλλιτέχνης τονίζει ότι η ευθραυστότητα του έργου καθιστά τη μεταφορά του παράλογη. Το λινό υπόστρωμα έχει αποδυναμωθεί από τον χρόνο και τα νήματα του κεντήματος είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε καταπονήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και διαδικασίες όπως το τύλιγμα και το ξετύλιγμα ή ένας διαφορετικός χειρισμός μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες φθορές.

Η ταπισερί ασφαλίζεται από το βρετανικό Δημόσιο για 800 εκατομμύρια λίρες. Για τον Χόκνεϊ, όμως, το ποσό αυτό είναι «χωρίς νόημα».

«Είναι ανεκτίμητη», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι κανένα ασφαλιστικό ποσό δεν μπορεί να αντισταθμίσει πιθανή ζημιά.

Ντέιβιντ Χόκνεϊ  με το έργο του «Bigger Trees Near Warter», REUTERS/Kieran Doherty (BRITAIN)

«Ματαιοδοξία μουσείου»

Ο Χόκνεϊ δηλώνει επίσης ότι η μεταφορά γίνεται για «τη ματαιοδοξία ενός μουσείου που θέλει να καυχιέται για την επισκεψιμότητά του», ασκώντας ευθεία κριτική στο σκεπτικό της έκθεσης στο Λονδίνο.

Το Βρετανικό Μουσείο απορρίπτει τις αιτιάσεις και επιμένει ότι η διαδικασία γίνεται με τη μέγιστη προσοχή και σε συνεργασία με τις γαλλικές αρχές.

Έφιπποι Νορμανδοί επιτίθενται στο αγγλοσαξωνικό πεζικό από την ταπισερί της Μπαγιέ

Η ιστορία της Ταπισερί του Μπαγέ

Η Ταπισερί της Μπαγιέ θεωρείται ότι δημιουργήθηκε στο Κεντ και αφηγείται τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066. Αποτελείται από 58 σκηνές, 626 ανθρώπινες μορφές και 202 άλογα.

Απεικονίζει την άνοδο του Γουλιέλμου του Κατακτητή στον αγγλικό θρόνο, μετά την ήττα του Χάρολντ Γκόντγουινσον.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, βρετανικά πολιτιστικά κειμήλια —ανάμεσά τους ευρήματα από τους αγγλοσαξονικούς ταφικούς τύμβους του Σάτον Χου και τα σκακιστικά πιόνια του Λιούις του 12ου αιώνα— θα ταξιδέψουν με τη σειρά τους σε μουσεία της Νορμανδίας.

*Με πληροφορίες από: Independent, BBC 

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
BofA: Γιατί διατηρεί αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές

BofA: Γιατί διατηρεί αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Φοινικούντα: «Αν βρουν πάνω σου το όπλο ή σε σπίτι, αμάξι, τελείωσε το παραμύθι»
Τι λένε οι ειδικοί 17.01.26

«Αν βρουν πάνω σου το όπλο, τελείωσε το παραμύθι» - Ο ρόλος της AI στη Φοινικούντα

Απίστευτες συμβουλές για εγκλήματα από την ΑΙ που προκαλούν... τρόμο στην ΕΛ.ΑΣ. - Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ηλεκτρονικός συνεργός στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
«Καπνισμένα» βραβεία 17.01.26

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σουηδών έχει φροντίσει ώστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα η πλάση να γεμίσει φιλοπόλεμους ή το λιγότερο αμφιλεγόμενους νομπελίστες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
Βενεζουέλα 17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

Σύνταξη
Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit
Palestine Action 17.01.26

Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit

Οι τρεις φυλακισμένοι απεργοί πείνας της Palestine Action σταμάτησαν την απεργία τους μετά την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης συμβολαίου ύψους δύο δισ. λιρών προς την Elbit Systems

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν δεν είναι πλέον προσκεκλημένο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια
Ακύρωση προσκλήσεων 17.01.26

«Πόρτα» στο Ιράν από τη Διάσκεψη του Μονάχου

«Πριν μερικές εβδομάδες, απευθύνθηκε πρόσκληση σε αντιπροσώπους της κυβέρνησης του Ιράν», αλλά «υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια» τις ακύρωσε.

Σύνταξη
Ο Μερτς επιτίθεται με σφοδρότητα στις ΗΠΑ και στους γερμανούς εργαζόμενους
Μαύρα χρόνια 17.01.26

Σφοδρή επίθεση Μερτς στις ΗΠΑ και στους εργαζόμενους της Γερμανίας

Σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ εξαπολύει ο Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας τη χειραφέτηση της Γερμανίας, και αναδεικνύοντας «την ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες και τα χρόνια εργασίας», των γερμανών εργαζόμενων.

Σύνταξη
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»
Media 17.01.26

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»

Για τις επόμενες εκλογές • Γιατί τα κόμματα που κινούνται σε αυτό το δημοσκοπικό τόξο πιέζονται περισσότερο από τις κινήσεις δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων

Σύνταξη
Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]
Πρόληψη 17.01.26 Upd: 01:09

Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπερασπίστηκε το έργο της μεξικανικής πλευράς για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μειώσουν τον εθισμό και την ζήτηση.

Σύνταξη
H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης
Εγγύηση ασφαλείας 17.01.26

H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα μιας γρήγορης, αλλά περιορισμένης ένταξης της Ουκρανίας, ως δέλεαρ για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»
Μπάσκετ 16.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που δεν είχε λύσεις κι έτσι επικράτησε εύκολα στο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Euroleague με 80-61.

Σύνταξη
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
