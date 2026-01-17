«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Βρετανός καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ παρεμβαίνει δημόσια ενάντια στο σχέδιο μεταφοράς της Ταπισερί της Μπαγιέ από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς το «τρέλα» και προειδοποιώντας για σοβαρό κίνδυνο φθοράς ενός μοναδικού έργου τέχνης.

Το περίφημο κέντημα μήκους 70 μέτρων, ηλικίας άνω των 900 ετών, έχει προγραμματιστεί να εκτεθεί στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο από τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ο κορυφαίος Βρετανός καλλιτέχνης, σε άρθρο του στην Independent, τονίζει ότι πρόκειται για ένα «όμορφο αλλά και ιστορικά ανεκτίμητο έργο», το οποίο «τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο αν μετακινηθεί».

Η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, διαβεβαίωσε ότι το ίδρυμα διαθέτει «παγκοσμίου επιπέδου ομάδα συντήρησης», εξειδικευμένη στη διαχείριση και προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων υλικών.

Όπως τόνισε, το μουσείο συνεργάζεται στενά με Γάλλους συντηρητές και ειδικούς, ενώ διακινεί κάθε χρόνο χιλιάδες δάνεια, ακόμη και έργα παλαιότερα από την Ταπισερί της Μπαγιέ, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την κατάστασή τους.

Διακρατική συμφωνία και αντιδράσεις στη Γαλλία

Η μετακίνηση της ταπισερί εντάσσεται σε διακρατική συμφωνία Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Το έργο θα παραμείνει δανεισμένο στο Λονδίνο έως τον Ιούλιο του 2027, καθώς το Μουσείο της Μπαγιέ στη Νορμανδία, όπου φιλοξενείται μόνιμα, βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης.

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, αρκετοί Γάλλοι ειδικοί στον χώρο της τέχνης έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η ταπισερί είναι υπερβολικά εύθραυστη για να μεταφερθεί. Οι γαλλικές αρχές, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι η μετακίνηση μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

«Έχει καθορίσει τη ζωή μου»

Ο Χόκνεϊ, που ζει πλέον στη Νορμανδία, ανέφερε ότι είδε για πρώτη φορά την ταπισερί το 1967 και ότι τα τελευταία τρία χρόνια την έχει επισκεφθεί περισσότερες από 20 φορές. Όπως γράφει, πρόκειται για ένα έργο «που έχει καθορίσει τη ζωή μου για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες».

«Υπάρχουν πράγματα τόσο πολύτιμα που δεν επιτρέπεται να τα ρισκάρεις», σημειώνει. «Η Ταπισερί της Μπαγιέ είναι σχεδόν χιλίων ετών, το πιο ολοκληρωμένο αφηγηματικό έργο τέχνης στην Ευρώπη και, επιπλέον, έχει τεράστιο μήκος».

Ο καλλιτέχνης τονίζει ότι η ευθραυστότητα του έργου καθιστά τη μεταφορά του παράλογη. Το λινό υπόστρωμα έχει αποδυναμωθεί από τον χρόνο και τα νήματα του κεντήματος είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε καταπονήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και διαδικασίες όπως το τύλιγμα και το ξετύλιγμα ή ένας διαφορετικός χειρισμός μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες φθορές.

Η ταπισερί ασφαλίζεται από το βρετανικό Δημόσιο για 800 εκατομμύρια λίρες. Για τον Χόκνεϊ, όμως, το ποσό αυτό είναι «χωρίς νόημα».

«Είναι ανεκτίμητη», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι κανένα ασφαλιστικό ποσό δεν μπορεί να αντισταθμίσει πιθανή ζημιά.

«Ματαιοδοξία μουσείου»

Ο Χόκνεϊ δηλώνει επίσης ότι η μεταφορά γίνεται για «τη ματαιοδοξία ενός μουσείου που θέλει να καυχιέται για την επισκεψιμότητά του», ασκώντας ευθεία κριτική στο σκεπτικό της έκθεσης στο Λονδίνο.

Το Βρετανικό Μουσείο απορρίπτει τις αιτιάσεις και επιμένει ότι η διαδικασία γίνεται με τη μέγιστη προσοχή και σε συνεργασία με τις γαλλικές αρχές.

Η ιστορία της Ταπισερί του Μπαγέ

Η Ταπισερί της Μπαγιέ θεωρείται ότι δημιουργήθηκε στο Κεντ και αφηγείται τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066. Αποτελείται από 58 σκηνές, 626 ανθρώπινες μορφές και 202 άλογα.

Απεικονίζει την άνοδο του Γουλιέλμου του Κατακτητή στον αγγλικό θρόνο, μετά την ήττα του Χάρολντ Γκόντγουινσον.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, βρετανικά πολιτιστικά κειμήλια —ανάμεσά τους ευρήματα από τους αγγλοσαξονικούς ταφικούς τύμβους του Σάτον Χου και τα σκακιστικά πιόνια του Λιούις του 12ου αιώνα— θα ταξιδέψουν με τη σειρά τους σε μουσεία της Νορμανδίας.

*Με πληροφορίες από: Independent, BBC