Πέθανε ο αρχιτέκτονας της Viohalco Νίκος Στασινόπουλος
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο αρχιτέκτονας της Viohalco Νίκος Στασινόπουλος

Ο Νίκος Στασινόπουλος διακρίθηκε για το επιχειρηματικό του ήθος, το όραμα αλλά και τις τολμηρές για την εκάστοτε εποχή αποφάσεις του

Σύνταξη
Spotlight

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Νίκος Στασινόπουλος, γιος του ιδρυτή και αρχιτέκτονας της Viohalco, έχοντας διακριθεί για το επιχειρηματικό του ήθος, το όραμα αλλά και τις τολμηρές για την εκάστοτε εποχή αποφάσεις του.

Μαζί με τον αδερφό του Ευάγγελο, ανέλαβαν από τη δεκαετία του ’50, να ενισχύσουν με την δραστηριότητά τους την εταιρεία που έφερε τη σφραγίδα του πατέρα τους Μιχαήλ Στασινόπουλου, που οραματίστηκε και έβαλε τις βάσεις για την ιδέα της Viohalco.

Ήδη εξάλλου από το 1933 ο πατέρας τους με τα αδέρφια του Ηλία και Γιάννη Στασινόπουλο και τους δύο αδελφούς Σαράντη είχαν ιδρύσει την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1937 από την ίδια πενταμελή ομάδα επιχειρηματιών, ιδρύεται ο πρόδρομος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ, με την πρώτη μονάδα παραγωγής, στην οδό Πειραιώς 252.

Αυτή η πρώτη μονάδα παράγει ράβδους, ταινίες, σωλήνες και άλλα προϊόντα, χαλκού, ορείχαλκου και αλουμινίου, καθώς και είδη για την ελληνική βιομηχανία πολεμικού υλικού, που χρησιμοποιήθηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Viohalco

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Νίκος και ο Ευάγγελος, οι γιοι του Μιχαήλ Στασινοπούλου, μπαίνουν ενεργά στην εταιρεία. Λίγα χρόνια αργότερα τα μερίδια των αδελφών Σαράντη στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ περιέρχονται στην οικογένεια και ο Μιχαήλ Στασινόπουλος αναλαμβάνει πλήρως τα ηνία.

Και έτσι, το 1953, η εταιρεία μετονομάζεται σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ενώ σταδιακά αρχίζει να εφαρμόζεται ένα σημαντικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού μέσω επενδύσεων.

Κίνηση που οδηγεί στην παραγωγή ημικατεργασμένων και τελικών προϊόντων αλουμινίου σε ευρεία κλίμακα, καθώς και μια πρωτοποριακή μονάδα παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής.

Οι βιομηχανικές δραστηριότητες

Η νέα σελίδα που έχει γυρίσει για την εταιρεία φαίνεται καθώς κάνει την εμφάνισή της ως ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε, υιοθετώντας την μέχρι τότε τηλεγραφική της διεύθυνση. Την εποχή εκείνη, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ αρχίζει να επεκτείνεται και σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες. Παραγωγή προκατασκευασμένων οικιών από αλουμίνιο, ηλεκτρικά καλώδια, λέβητες και θερμαντικά σώματα, δημιουργούν ένα διευρυμένο παραγωγικό ιστό, που προσελκύει τη βελγική SOCOBELGE (μετέπειτα CΟFININDUS SA) η οποία εξαγοράζει το 33% της εταιρείας. Την ίδια χρονιά εγκαθίσταται ανεξάρτητη μονάδα αλουμινίου υπό την επωνυμία ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. Η μονάδα θα εξελιχθεί στη σημερινή ΕΛΒΑΛ.

Το 1962 ιδρύθηκε η ΒΙΟΧΑΛΚΟ SANITAS Α.Ε., ως τμήμα παραγωγής χάλυβα του ομίλου, στην οποία η COFININDUS αποκτά συμμετοχή 49%.

Την ίδια χρονιά, θεμελιώνεται στη Θεσσαλονίκη το εργοστάσιο της εταιρείας, ενώ δύο χρόνια αργότερα ο πατέρας τους, Μιχαήλ Στασινόπουλος, ο άνθρωπος που οραματίστηκε και δημιούργησε τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ, φεύγει από τη ζωή, αφήνοντας διαδόχους, τους γιους του Νίκο και Ευάγγελο.

Η αναπτυξιακή πορεία συνεχίζεται με την ίδρυση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ -ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε., εταιρείας παραγωγής ειδών υγιεινής και πλακιδίων, ως κοινοπραξία 50-50 με Ιταλούς επενδυτές.

Οι στρατηγικές συμμαχίες

Δημιουργείται η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑ το 1965 με συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας PHELPS DODGE. Η εταιρεία δημιουργεί το 1966 στη Βοιωτία, μονάδα για παραγωγή καλωδίων και τον επόμενο χρόνο θα μετονομαστεί σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ αναπτύσσεται μέσω στρατηγικών συμμαχιών, με διεθνείς βιομηχανικές επιχειρήσεις και παράλληλα παύει σταδιακά τη βιομηχανική της δραστηριότητα, μεταφέροντας όλη την παραγωγή της σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες.

Έως το 1966 έχει γίνει εταιρεία συμμετοχών, αποτέλεσμα μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής με στόχο την μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ευελιξία των θυγατρικών της, που μπορούσαν πλέον να επικεντρωθούν αποδοτικότερα στις συγκεκριμένες αγορές τους.

Ο όμιλος μεγαλώνει κρατώντας δυνατή την ανθρώπινη πλευρά του και την καθαρότητα του επιχειρείν, αξίες που θα παραμείνουν αναλλοίωτες στη πάροδο του χρόνου. Έτσι, ιδρύεται το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ -ΒΙΟΧΑΛΚΟ στην Τεγέα Αρκαδίας στη μνήμη του Μιχαήλ Στασινόπουλου, από τη σύζυγό του Μαριάνθη και τους γιους του. Μια έμπρακτη αναγνώριση της αγάπης του δημιουργού του Ομίλου, για τον τόπο καταγωγής της οικογένειας και τους συγχωριανούς του.

Το 1971 η ΒΙΟΧΑΛΚΟ – ΣΑΝΙΤΑΣ μετονομάζεται σε ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, σημερινή ΣΙΔΕΝΟΡ. Η εταιρεία καινοτομεί, καθώς για πρώτη φορά, εφαρμόζεται μέθοδος συνεχούς χύτευσης. Έτσι γίνεται δυνατή η παραγωγή διαφόρων επιμηκών προϊόντων χάλυβα. Και ένα χρόνο αργότερα ιδρύεται η ΕΤΕΜ Α.Ε., εταιρεία παραγωγής προφίλ αλουμινίου,

Τον επόμενο χρόνο – το 1973 – η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. αποσχίζεται από την ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η οποία μετονομάζεται σε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ.

Η άνοδος και ο μετασχηματισμός

Τη δεκαετία του 1980, ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, εκσυγχρονίζει σταδιακά την εταιρική του δομή και τις μονάδες παραγωγής, μέσα από συνεχείς αναδιαρθρώσεις και πολλαπλούς μετασχηματισμούς.

Ο Νίκος και ο Ευάγγελος Στασινόπουλος, πιστεύοντας στις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας και των ανθρώπων της, επεκτείνουν συνεχώς τις δραστηριότητες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και την εξελίσσουν σταθερά σε έναν κορυφαίο βιομηχανικό όμιλο επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η τέταρτη γενιά της οικογένειας, οι γιοί του Νίκου Στασινοπούλου, Μιχάλης και Γιάννης, ξεκίνησαν να εργάζονται στις εταιρείες του ομίλου και σταδιακά αναλαμβάνουν τη διοίκηση.

Η δεκαετία του 1990, χαρακτηρίζεται από τις επενδύσεις. Στόχος η παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και ποιότητας για τις απαιτητικές αγορές στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε άλλες ηπείρους.

Ο Όμιλος, αξιοποιεί τις ευκαιρίες άντλησης κεφαλαίων από την ακμάζουσα τότε αγορά. Οι θυγατρικές του Ομίλου εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το 1999 η ΒΙΟΧΑΛΚΟ προχωράει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω δημοσίας εγγραφής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ συγκεντρώνει 141 δισεκατομμύρια δραχμές και χρηματοδοτεί την ταχεία επέκταση και εδραίωση των θυγατρικών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έως το 2002, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ενσωματώνει στο χαρτοφυλάκιό της, πληθώρα μεγάλων και πολλά υποσχόμενων βιομηχανικών εταιρειών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανάπτυξη, χάρη σε σημαντικές επενδύσεις, νέες διεθνείς συνεργασίες και τον εκσυγχρονισμό σε επίπεδο παραγωγής και διοικητικών συστημάτων

Το 2011 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., εξαγοράζει τη FULGOR Α.Ε., εξειδικευμένη στην παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική της δυνατότητα.

Το Νοέμβριο του 2013 πραγματοποιείται η εισαγωγή των μετοχών της VIOHALCO S.A. στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών, ενώ τον Φεβρουάριο του 2014 ολοκληρώνεται η δευτερογενής εισαγωγή των μετοχών της VIOHALCO S.A. στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το 2016 μετά από συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των ελληνικών εισηγμένων εταιριών, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, η CENERGY HOLDINGS S.A., βελγική ανώνυμη εταιρία συμμετοχών, εισάγεται στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το 2017 πραγματοποιείται συγχώνευση της ΕΛΒΑΛ με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΧΑΛΚΟΡ, με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, με την εταιρεία να μετονομάζεται σε ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Το 2020, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματος στο εργοστάσιο της πρώην ELVAL με την έναρξη λειτουργίας του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου Tandem.

Η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στον τομέα έλασης αλουμινίου, ολοκληρώνεται το 2024, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρία να μπει και σε νέες αγορές και να μεγεθυνθεί σημαντικά.

Τον ίδιο χρόνο, η NOVAL PROPERTY, Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 200 εκατ. ευρώ της CENERGY HOLDINGS, για την κατασκευή νέου εργοστασίου παραγωγής χερσαίων καλωδίων, στο Μέριλαντ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ήδη τη σκυτάλη άρχισε να παίρνει η τέταρτη γενιά της οικογένειας: οι γιοι του Νίκου Στασινόπουλου, ο Μιχάλης και ο Γιάννης, ξεκίνησαν να εργάζονται στις εταιρείες του Ομίλου, συμμετέχοντας ενεργά σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς του και αναλαμβάνοντας σταδιακά θέσεις διοικητικής ευθύνης.

Πηγή: ot.gr

