Γιάννης Ξυλούρης: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον κορυφαίο λαουτιέρη
Ο Γιάννης Ξυλούρης, γνωστός ως Ψαρογιάννης, πέθανε σε ηλικία 83 χρόμων, προκαλώντας θλίψη στην Κρήτη και τον καλλιτεχνικό κόσμο.
- Αίσιο τέλος για τον 70χρονο Κώστα Καρτσωνάκη - Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του
- Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία
- Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
- Νέες προσφυγές δήμων και κατοίκων στο ΣτΕ για μπόνους δόμησης και πολεοδομίες
Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα φίλοι και συγγενείς στον Γιάννη Ξυλούρη, τον κορυφαίο λαουτιέρη, έναν αληθινό καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την τέχνη του τόπου του με ήθος, ταπεινότητα και απαράμιλλη δεξιοτεχνία.
Σύμφωνα με το patris.gr η κηδεία του έγινε σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.
Η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής, στη γενέτειρά του στα Ανώγεια.
Παράκληση της οικογένειας, όπως αντί στεφάνων, οι δωρεές να δοθούν στο Κέντρο Ζωοδόχος Πηγή.
Ο Γιάννης Ξυλούρης δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος μουσικός
Ήταν θεμέλιο της κρητικής παράδοσης. Η ζωή του ολόκληρη ήταν αφιερωμένη στη μουσική του λαούτου και του μαντολίνου.
Το σπουδαίο ταλέντο του
Συμμετείχε σχεδόν σε όλους τους δίσκους των μεγάλων λυράρηδων της Κρήτης και συνεργάστηκε με όλους -με συμμετοχές στις ηχογραφήσεις, που αποτελούν σήμερα πολύτιμο πολιτιστικό θησαυρό, αλλά και σε γλέντια με τον αδελφό του, τον μοναδικό Ψαραντώνη, με τον Σκορδαλό, τον Μουντάκη, τον Κλάδο και τον Βασίλη Σκουλά, με τον Μανιά, τον Βασιλάκη, τον Σωπασή και τον Σηφογιωργάκη.
Και βέβαια, με τον αδελφό του τον Νίκο ή Ψαρονίκο Ξυλούρη, που δεν αποχωρίστηκε. Όλα τα χρόνια ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον, αγαπημένοι, και έτσι δημιούργησαν την καλύτερη σύνθεση στη μουσική και το τραγούδι, με μεγάλες επιτυχίες στη δισκογραφία.
Όλοι οι λυράρηδες ήθελαν τον Γιάννη στο πλάι τους, γιατί ήξεραν πως το λαούτο του δεν συνόδευε απλώς τη λύρα και το τραγούδι, το σήκωνε, το «έντυνε», το απογείωνε. Ήταν ο καλύτερος λαουτιέρης της Κρήτης. Όταν έπαιζε, νόμιζες πως άκουγες μια ολόκληρη ορχήστρα.
Είχε τέτοιο χάρισμα και τέτοια δεξιοτεχνία, που όλοι τον παραδέχονταν, αλλά κανείς δεν μπορούσε ποτέ να τον φτάσει ή να τον μιμηθεί πραγματικά.
Ήταν ξεχωριστός. Και μάλιστα, με διαφορά. Παράλληλα, υπήρξε δημιουργός και δάσκαλος. Έγραψε μουσικές, έπαιξε μαντολίνο και λύρα· όμως στο λαούτο, ήταν αξεπέραστος.
Πήγε στα μουσικά σχολεία, δίδαξε, στάθηκε δίπλα σε παιδιά και στους νέους, που ήθελαν να μάθουν λαούτο και μαντολίνο
Μετέδωσε όχι μόνο την τέχνη, αλλά και την αγάπη για την παράδοση, σεβασμό στην τέχνη και ήθος ζωής. Πάνω απ’ όλα, όμως, ήταν άνθρωπος αγαπητός, πάντα γελαστός, ευγενής και καλοσυνάτος. Αγάπησε και αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο, που τον είχε γνωρίσει.
Δημιούργησε μια όμορφη, δεμένη οικογένεια, γεμάτη αγάπη. Η σύζυγός του, Μαρία, καθώς και τα παιδιά του, Νίκος και Ελευθερία, υπήρξαν η μεγάλη του περηφάνια. Τα αγαπούσε βαθιά και τον αγαπούσαν με τον ίδιο τρόπο.
Μπορεί και πρέπει να είναι περήφανη όλη η οικογένεια των Ξυλούρηδων, για το έργο, το ήθος και την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του.
Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κρητική μουσική
Όμως, το έργο του, ο ήχος του λαούτου και το αποτύπωμά του θα μείνουν ζωντανά για πάντα. Οι επόμενες γενιές θα τον μνημονεύουν, θα τον μελετούν, και θα προσπαθούν να τον πλησιάσουν. Η εφημερίδα «Πατρίς» εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Καλό ταξίδι, Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη)…
Η Κρήτη σε αποχαιρετά!
- Γιάννης Ξυλούρης: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον κορυφαίο λαουτιέρη
- Ηράκλειο: Αίσιο τέλος για τον 70χρονο Κώστα Καρτσωνάκη – Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο αθλητής με τις υψηλότερες απολαβές στον κόσμο
- Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
- Ιράν: Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τη «νίκη» του Τραμπ – «Δεν μπορεί να γίνει επανάληψη της Βενεζουέλας»
- Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία
- Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
- Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις