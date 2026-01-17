newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Γιάννης Ξυλούρης: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον κορυφαίο λαουτιέρη
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Ξυλούρης: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον κορυφαίο λαουτιέρη

Ο Γιάννης Ξυλούρης, γνωστός ως Ψαρογιάννης, πέθανε σε ηλικία 83 χρόμων, προκαλώντας θλίψη στην Κρήτη και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύνταξη
Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα φίλοι και συγγενείς στον Γιάννη Ξυλούρη, τον κορυφαίο λαουτιέρη, έναν αληθινό καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την τέχνη του τόπου του με ήθος, ταπεινότητα και απαράμιλλη δεξιοτεχνία.

Σύμφωνα με το patris.gr η κηδεία του έγινε σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής, στη γενέτειρά του στα Ανώγεια.

Παράκληση της οικογένειας, όπως αντί στεφάνων, οι δωρεές να δοθούν στο Κέντρο Ζωοδόχος Πηγή.

Ο Γιάννης Ξυλούρης δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος μουσικός

Ήταν θεμέλιο της κρητικής παράδοσης. Η ζωή του ολόκληρη ήταν αφιερωμένη στη μουσική του λαούτου και του μαντολίνου.

Το σπουδαίο ταλέντο του

Συμμετείχε σχεδόν σε όλους τους δίσκους των μεγάλων λυράρηδων της Κρήτης και συνεργάστηκε με όλους -με συμμετοχές στις ηχογραφήσεις, που αποτελούν σήμερα πολύτιμο πολιτιστικό θησαυρό, αλλά και σε γλέντια με τον αδελφό του, τον μοναδικό Ψαραντώνη, με τον Σκορδαλό, τον Μουντάκη, τον Κλάδο και τον Βασίλη Σκουλά, με τον Μανιά, τον Βασιλάκη, τον Σωπασή και τον Σηφογιωργάκη.

Και βέβαια, με τον αδελφό του τον Νίκο ή Ψαρονίκο Ξυλούρη, που δεν αποχωρίστηκε. Όλα τα χρόνια ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον, αγαπημένοι, και έτσι δημιούργησαν την καλύτερη σύνθεση στη μουσική και το τραγούδι, με μεγάλες επιτυχίες στη δισκογραφία.

Όλοι οι λυράρηδες ήθελαν τον Γιάννη στο πλάι τους, γιατί ήξεραν πως το λαούτο του δεν συνόδευε απλώς τη λύρα και το τραγούδι, το σήκωνε, το «έντυνε», το απογείωνε. Ήταν ο καλύτερος λαουτιέρης της Κρήτης. Όταν έπαιζε, νόμιζες πως άκουγες μια ολόκληρη ορχήστρα.

Είχε τέτοιο χάρισμα και τέτοια δεξιοτεχνία, που όλοι τον παραδέχονταν, αλλά κανείς δεν μπορούσε ποτέ να τον φτάσει ή να τον μιμηθεί πραγματικά.

Ήταν ξεχωριστός. Και μάλιστα, με διαφορά. Παράλληλα, υπήρξε δημιουργός και δάσκαλος. Έγραψε μουσικές, έπαιξε μαντολίνο και λύρα· όμως στο λαούτο, ήταν αξεπέραστος.

Πήγε στα μουσικά σχολεία, δίδαξε, στάθηκε δίπλα σε παιδιά και στους νέους, που ήθελαν να μάθουν λαούτο και μαντολίνο

Μετέδωσε όχι μόνο την τέχνη, αλλά και την αγάπη για την παράδοση, σεβασμό στην τέχνη και ήθος ζωής. Πάνω απ’ όλα, όμως, ήταν άνθρωπος αγαπητός, πάντα γελαστός, ευγενής και καλοσυνάτος. Αγάπησε και αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο, που τον είχε γνωρίσει.

Δημιούργησε μια όμορφη, δεμένη οικογένεια, γεμάτη αγάπη. Η σύζυγός του, Μαρία, καθώς και τα παιδιά του, Νίκος και Ελευθερία, υπήρξαν η μεγάλη του περηφάνια. Τα αγαπούσε βαθιά και τον αγαπούσαν με τον ίδιο τρόπο.

Μπορεί και πρέπει να είναι περήφανη όλη η οικογένεια των Ξυλούρηδων, για το έργο, το ήθος και την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του.

Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κρητική μουσική

Όμως, το έργο του, ο ήχος του λαούτου και το αποτύπωμά του θα μείνουν ζωντανά για πάντα. Οι επόμενες γενιές θα τον μνημονεύουν, θα τον μελετούν, και θα προσπαθούν να τον πλησιάσουν. Η εφημερίδα «Πατρίς» εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Καλό ταξίδι, Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη)…

Η Κρήτη σε αποχαιρετά!

Τουρισμός
Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
Στην Πιερία 17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
Και στην Αττική Οδό 17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Αν βρουν πάνω σου το όπλο ή σε σπίτι, αμάξι, τελείωσε το παραμύθι»
Τι λένε οι ειδικοί 17.01.26

«Αν βρουν πάνω σου το όπλο, τελείωσε το παραμύθι» - Ο ρόλος της AI στη Φοινικούντα

Απίστευτες συμβουλές για εγκλήματα από την ΑΙ που προκαλούν... τρόμο στην ΕΛ.ΑΣ. - Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ηλεκτρονικός συνεργός στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
Στην Πιερία 17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
«Πολιτικό big bang» 17.01.26 Upd: 12:06

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Η Θεσσαλονίκη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο πρωθυπουργός που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια μιλά στο «Ολύμπιον» για το βιβλίο του, την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το μεγάλο διακύβευμα σήμερα. To in στην παρουσίαση.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
Euroleague 17.01.26

Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας εξαπέλυσε τα βέλη του για το NBA Europe τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την προοπτική της διοργάνωσης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
Και στην Αττική Οδό 17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα

Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δεν απασχολεί την επικαιρότητα για κάποιο γκολ, μια ανάλυση ή μια τηλεοπτική ατάκα, αλλά για μια βαθιά ανθρώπινη απόφαση: να αποσυρθεί προσωρινά από την τηλεόραση για να σταθεί δίπλα στη σύζυγό του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
25ετής διαπραγμάτευση 17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

«Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό», τόνισε

Σύνταξη
Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours
English edition 17.01.26

Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours

Special rules also apply to STOCK and OUTLET stores, which must clearly display the original price—crossed out—and the new reduced price, ensuring consumers can easily distinguish between the two.

Σύνταξη
«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»
Χρόνος 17.01.26

«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» - Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Η Κιμ Αλέξις, από τη Νέα Υόρκη, ήταν τακτική παρουσία στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue στη δεκαετία του 1980. Φωτογραφήθηκε επίσης για τα περιοδικά Vogue και Cosmopolitan, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες για τους Gucci και Ralph Lauren.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;
Εργασιακό πρωτόκολο 17.01.26

Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Το αφεντικό μου λέει ότι είναι αντικοινωνικό. Τι να κάνω;». Αντίστοιχες ερωτήσεις αφθονούν σε διαδικτυακά φόρα. Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

