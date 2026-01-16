Ο επικεφαλής του ELN, μιας από τις μεγαλύτερες ένοπλες παρατάξεις στην Κολομβία, είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πως θα υποστήριζε την ένωση με άλλες οργανώσεις ανταρτών για την απόκρουση τυχόν αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Αν το προκείμενο είναι «να υπερασπιστούμε την πατρίδα έναντι ξένου εισβολέα», τότε «θα βρεθούμε στον αγώνα», διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη το AFP ο επικεφαλής του ELN, γνωστός με το όνομα Αντόνιο Γκαρσία.

Ο Ιβάν Μορδίσκο, επικεφαλής της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC και ο πλέον καταζητούμενος αντάρτης στη χώρα, πρότεινε την περασμένη εβδομάδα να οργανωθεί σύνοδος των επικεφαλής των ανταρτών ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν επέμβαση της Ουάσιγκτον, με φόντο την αναταραχή στην περιοχή έπειτα από την αιχμαλώτιση από τον αμερικανικό στρατό του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στην επιχείρηση στο Καράκας την 3η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο ELN («Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης», γκεβαριστές), από τις πιο ισχυρές παρατάξεις ανταρτών–κατ’ άλλους εγκληματικές οργανώσεις–στη Λατινική Αμερική, είχε σχέσεις με το Καράκας πριν από την αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο.

Η Κολομβία και η Βενεζουέλα μοιράζονται πορώδη σύνορα 2.200 και πλέον χιλιομέτρων, όπου διάφορες ένοπλες ομάδες συγκρούονται για τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και τη λαθραία διακίνηση διαφόρων άλλων ειδών.

Τον Δεκέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι οι χώρες όπου παράγεται κοκαΐνη στη Λατινική Αμερική μπορεί να «υποστούν επίθεση», αναφερόμενος ονομαστικά στην Κολομβία, που «παράγει κοκαΐνη» και «μας την πουλάει».

Ο ELN και η ομάδα υπό τον Ιβάν Μορδίσκο–ονόματι EMC («Κεντρικό Γενικό Επιτελείο»)–καταγγέλλουν αμερικανικό σχέδιο με σκοπό την ιδιοποίηση των φυσικών πόρων της Κολομβίας.

Μαζί, οι δυο παρατάξεις μετρούν κάπου 9.400 μαχητές, σύμφωνα με τους αριθμούς της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού, που ανάγονται στο 2025.

Επίκειται επίσκεψη του προέδρου της Κολομβίας στις ΗΠΑ

Μετά τις επανειλημμένες απειλές πως θα εξαπολυθούν αμερικανικά πλήγματα στην επικράτεια της Κολομβίας, φαίνεται πως έφθασε η στιγμή της αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη σχέση του κολομβιανού προέδρου Γουστάβο Πέτρο και του αμερικανού ομολόγου του.

Οι δυο αρχηγοί κρατών, που αντάλλασσαν κατηγορίες και βαριές εκφράσεις για μήνες, είχαν τηλεφωνική συνδιάλεξη–την πρώτη τους–πριν από μια εβδομάδα. Συμφώνησαν να διεξαχθούν «ενέργειες από κοινού» εναντίον του ELN. Και ο σοσιαλδημοκράτης κολομβιανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την 3η Φεβρουαρίου.

Ιστορικά, οι δυο χώρες είναι στενοί σύμμαχοι.

Αναμένεται να συζητήσουν για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι διακινητές ναρκωτικών στην Κολομβία, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο.

Ερωτηθείς αν θα εμπλεκόταν σε πόλεμο με τις ΗΠΑ, ο επικεφαλής του ELN διαβεβαίωσε πως η οργάνωσή του «κάνει αυτό πρέπει να κάνει κάθε στιγμή του αγώνα».

Τυχόν χερσαίες επιθέσεις θα σηματοδοτούσαν νέο στάδιο στην αμερικανική επίθεση εναντίον υποτιθέμενων διακινητών ναρκωτικών από τον Σεπτέμβριο, με τους βομβαρδισμούς δεκάδων πλεούμενων στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, οι οποίοι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους.

Εγκατάλειψη των διαπραγματεύσεων

Ο κολομβιανός υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες έκρινε προχθές Τετάρτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ότι η πρόταση να ενώσουν τις δυνάμεις τους οργανώσεις ανταρτών εξηγείται από το γεγονός ότι οι ηγέτες τους έχουν συναίσθηση της «απειλής θανατηφόρας δράσης» εναντίον τους που έχει επιταθεί.

Οι κολομβιανές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται ότι ο ηγέτης ELN ζει ή ζούσε ως πρόσφατα στη Βενεζουέλα, καθώς η Μπογκοτά λέει πως στο έδαφος της γειτονικής χώρας βρίσκονται βάσεις μετόπισθεν διαφόρων οργανώσεων.

Πηγή στις κολομβιανές ένοπλες δυνάμεις δήλωσε πρόσφατα πως υπήρξε μαζική φυγή ηγετών οργανώσεων ανταρτών από τη Βενεζουέλα μετά την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο και επιστροφή τους στην Κολομβία.

Ο Αντόνιο Γκαρσία αντέτεινε στο AFP ότι «ο ELN είναι επικεντρωμένος» στην Κολομβία και ότι «δεν υπήρξε καμιά έξοδος» από τη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος Πέτρο είχε προσπαθήσει να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Κολομβία διεξάγοντας διαπραγματεύσεις με τον ELN αφού ανέλαβε την εξουσία το 2022, αλλά χωρίς επιτυχία.

Τον Ιανουάριο του 2025, οι διαπραγματεύσεις εγκαταλείφθηκαν, έπειτα από σειρά εφόδων της οργάνωσης, που σχηματίστηκε τα χρόνια του 1960, εναντίον αντίπαλων ανταρτών, διαφωνούντων των πρώην FARC («Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας»), με τουλάχιστον 100 νεκρούς, στον νομό Κατατούμπο, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ