Κολομβία: Ο Πέτρο αναγγέλλει συνάντηση με τον Τραμπ την 3η Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο
Συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο ανήγγειλε ο Γουστάβο Πέτρο, έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες την περασμένη εβδομάδα.
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο δήλωσε χθες Τετάρτη πως συμφωνήθηκε να συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την 3η Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την εκτόνωση της έντασης στη σχέση των δυο χωρώ (στις φωτογραφίες αρχείου, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Πέτρο).
Η αναμενόμενη συνάντηση Πέτρο – Τραμπ επιβεβαιώνει την εκτόνωση της έντασης ανάμεσα στην Κολομβία και τις ΗΠΑ
«Θα γίνει την 3η Φεβρουαρίου. Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης», είπε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου που αναμεταδιδόταν τηλεοπτικά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο αμερικανός πρόεδρος είχε μιλήσει τηλεφωνικά την περασμένη εβδομάδα με τον ομόλογό του της Κολομβίας, λίγες μέρες μετά τις απειλές που απηύθυνε προς τη νοτιοαμερικανική χώρα, σε συνέχεια των αμερικανικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα που κατέληξαν στη απαγωγή του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες.
«Ηταν μεγάλη τιμή να μιλήσω με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος τηλεφώνησε για να εξηγήσει την κατάσταση με τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε», έγραψε ο Τραμπ.
«Ανυπομονώ»
«Εκτίμησα την κλήση και τον τόνο του και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο εγγύς μέλλον. Γίνονται διευθετήσεις μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Εξωτερικών της Κολομβίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον».
Η κολομβιανή κυβέρνηση επιβεβαίωσε την κλήση, η οποία διήρκεσε 35 λεπτά, και τη χαρακτήρισε «καλή και θετική».
