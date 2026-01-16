Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη.

Όπως είπε, «είναι ένας σπουδαίος αγώνας, ο οποίος έχει κερδίσει πολλά και σημαντικά, πρώτα απ’ όλα στις καρδιές και στη συνείδηση του κόσμου. Και δευτερευόντως – και αυτό θα το αποτιμήσουν οι ίδιοι οι αγρότες – νομίζω ότι έχει φέρει και πραγματικά αποτελέσματα για τους αγρότες σε σχέση με τα δεδομένα που υπήρχαν όταν ξεκινούσαν τις κινητοποιήσεις τους».

«Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε πριν από 50 περίπου μέρες, με την κυβέρνηση να λέει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σεντ, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και ότι οι αγρότες δεν έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων. Και σε αυτό η κυβέρνηση ηττήθηκε», σημείωσε ο κ. Ζαχαριάδης, μιλώντας «Στο Κόκκινο».

Και προσέθεσε πως τώρα «έχουμε μία νέα κατάσταση, όπου η κυβέρνηση προσπάθησε να διασπάσει το μέτωπο των αγροτών και να κάνει μία σύσκεψη με κάποιους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς ήταν κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη, και κάνανε μάλιστα και προκλητικές δηλώσεις ότι όποιος, λέει, ‘δεν είναι στο τραπέζι, κινδυνεύει να βρεθεί στο μενού’».

«Αν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις για ανθρώπους που αγωνίζονται. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Και τα έκαναν κάποιοι συνδικαλιστές, νομίζω, με τις πλάτες του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να υπογραμμίσει: «Όπως και οι τοξικές δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι τα μπλόκα είναι ‘αηδία’, ότι είναι ‘φασιστικά’ και ότι ‘πρέπει να κοπούν οι επιδοτήσεις». Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν. Είναι πάρα πολύ έμπειρος και γνώστης της στρατηγικής που ακολουθεί. Θέλει να δημιουργήσει ένα απολύτως τοξικό περιβάλλον, πριν τη συνάντηση με τους αγρότες».

Για τη συμφωνία Ε.Ε.-Mercosur

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε πως «η κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία μα καμία μελέτη για τις επιπτώσεις της συμφωνίας Ε.Ε.-Mercosur. Οι όποιες μελέτες έχουν γίνει, δείχνουν ξεκάθαρα ότι θα έχει ένα απολύτως αρνητικό ισοζύγιο για τους αγρότες μας και για τα αγροτικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Και αυτό, γιατί τα προϊόντα αυτά παράγονται με χαμηλότερο κόστος στις χώρες της Λατινικής Αμερικής».

«Η Ελλάδα δεν έχει πάρει ούτε αντίμετρα, ούτε εγγυήσεις, ούτε τίποτα. Άρα, πηγαίνουμε ξυπόλητοι στα αγκάθια», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο για την αγροτική παραγωγή. Είναι επτά χρόνια κυβέρνηση, συζητάμε πάρα πολλά χρόνια για το αγροτικό ζήτημα. Το αγροτικό ζήτημα συναντιέται και με άλλα μεγάλα ζητήματα στη χώρα, όπως η κλιματική κρίση, η αλλαγή του τοπίου, η ερημοποίηση. Ήρθε ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δεν πήγε για αυτά τα θέματα ούτε ένα σεντ ή, εν πάση περιπτώσει, πήγαν πολύ λιγότερα στην Ελλάδα από αυτά τα οποία πήγαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Άρα, η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να προσπαθεί να ξεπεράσει επικοινωνιακά το εμπόδιο. Έχουμε έναν αγροτικό κόσμο ο οποίος σε βάθος χρόνου χάνει εισόδημα, χάνει δυνατότητες, χάνει προοπτικές, βυθίζεται. Και έχουμε και ένα περιβάλλον και στο οικονομικό πεδίο και στο γεωργικό πεδίο και στο κλιματικό πεδίο, ρευστό και δυναμικά μεταβαλλόμενο, που κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα», τόνισε, σημειώνοντας πως «αντί εμείς να επενδύουμε σε τεχνογνωσία, σε υποδομές, σε νέες δυνατότητες για μια σύγχρονη αγροτική παραγωγή, για αποκέντρωση, για μία διαδικασία που θα μπορέσει ένας κόσμος να ζήσει και στην περιφέρεια, πάμε στο αποτυχημένο μοντέλο των προηγούμενων δεκαετιών να αφήνουμε τα πράγματα ως έχει στην περιφέρεια. Μαζευόμαστε όλοι στα αστικά κέντρα και μετά γκρινιάζουμε».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κώστας Ζαχαριάδης χαρακτήρισε ως «απίστευτο αυτό το οποίο έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζοντας πως το σκάνδαλο αυτό «δείχνει ποια ήταν η στρατηγική της κυβέρνησης γύρω από το αγροτικό και κτηνοτροφικό ζήτημα όλα αυτά τα χρόνια: να βολέψει κάποιους κολλητούς, κάποιους κομματάρχες, κάποιους φίλους και κάποιους ‘ημέτερους’ και να ‘κονομήσουν’. Έκαναν μικρά και μεγάλα ταμεία, μικρά και μεγάλα μαγαζιά. Παντού αυτή είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Απομυζούν το κράτος από την πρώτη μέχρι την τελευταία σταγόνα».

«Εδώ πέρα έχει γίνει ένα τεράστιο πάρτι με σχέδιο και οργάνωση», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως αυτά δεν τα λέει ο ίδιος, αλλά η Ευρωπαία Εισαγγελέας, «η οποία μιλάει για εγκληματική οργάνωση».