Νέφη virga – Τι είναι το φαινόμενο της «ξηρής καταιγίδας» που εμφανίστηκε στην Αττική

Κάτι ασυνήθιστο εμφανίστηκε στον ουρανό της Αττικής το πρωί της Παρασκευής: σύννεφα από τα οποία κρέμονταν περίεργες «ουρές».

Πρόκειται για το φαινόμενο virga, γνωστό και ως «ξηρή καταιγίδα», ένα είδος βροχής που εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, ανέφερε το Meteo.

Τα σύννεφα virga εμφανίζονται συχνά σε ερήμους αλλά και σε εύκρατα κλίματα όπως της Ελλάδας.

Όταν τα σύννεφα αυτά κινούνται σε μικρό ύψος, το νερό αρχικά πέφτει υπό τη μορφή σταγόνων βροχής, οι οποίες εξατμίζονται όταν συναντούν ξηρά στρώματα αέρα πιο χαμηλά στην ατμόσφαιρα.

Σε μεγαλύτερο υψόμετρο, το νερό πέφτει υπό τη μορφή παγοκρυστάλλων.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ξηρή καταιγίδα μπορεί να οδηγήσει σε άλλα καιρικά φαινόμενα, καθώς η μετατροπή του πάγου σε νερό και τελικά σε ατμό απορροφά σημαντικές ποσότητες θερμότητας από την ατμόσφαιρα.

Λόγω των ουρών που μοιάζουν να κρέμονται από τα σύννεφα, το φαινόμενο πήρε το όνομά του από το λατινικό virga, που σημαίνει ράβδος ή παρακλάδι.

Ξηρές καταιγίδες δεν εκδηλώνονται μόνο στη Γη.

Το 2008, το ρομπότ Phoenix που έστειλε η NASA στον Άρη κατέγραψε χιόνι που έπεφτε από ύψος 4 χιλιομέτρων και εξαφανιζόταν πριν φτάσει στο έδαφος. Λόγω της χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης στον Άρη, ο πάγος του χιονιού δεν λιώνει αλλά εξαχνώνεται, μετατρέπεται δηλαδή απευθείας από στερεό σε αέριο.

Νέφη virga πιστεύεται ότι σχηματίζονται και στην Αφροδίτη. Σε αυτή την περίπτωση όμως πρόκειται για σύννεφα θειικού οξέος, τα οποία αντί για νερό βρέχουν βιτριόλι.