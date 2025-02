To Curiosity της NASA θαυμάζει σύννεφα διοξειδίου του άνθρακα στον Άρη

Το βίντεο μοιάζει να τραβήχτηκε ένα σούρουπο στη Γη, δείχνει όμως μια σπάνια κατηγορία νεφών στον Άρη.

Ιριδίζοντα «φωτεινά νυχτερινά νέφη» περνούν πάνω από την κάμερα του ρομπότ Curiosity στον κόκκινο πλανήτη σε νέο βίντεο που δημοσιοποίησε η NASA.

Τα σύννεφα είναι σπάνια στην αραιή, ξηρή ατμόσφαιρα του Άρη, εμφανίζονται όμως περιστασιακά στην ζώνη του ισημερινού, όταν ο πλανήτης βρίσκεται στη μέγιστη απόστασή του από τον Ήλιο και οι θερμοκρασίες πέφτουν.

Τα φωτεινά νέφη είναι σύννεφα που σχηματίζονται σε μεγάλο ύψος και συνεχίζουν να ανακλούν το φως του ήλιου ακόμα και μετά τη δύση. Στη διάρκεια της ημέρας, είναι υπερβολικά αχνά για να γίνουν ορατά.

Did you know that Mars has *iridescent* clouds?

Spotted by the @MarsCuriosity rover, these unique clouds are made of carbon dioxide ice and are only observed at twilight. What this helps us learn about the Red Planet: https://t.co/Snqyo49n1W pic.twitter.com/anXG7hf61K

— NASA JPL (@NASAJPL) February 12, 2025