Την εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των κατηγορούνται ότι διακινούσαν λαθραία τσιγάρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, η ΕΛ.ΑΣ.

Έπειτα από αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 14 άτομα, από τα οποία 11 φέρονται ως μέλη αυτών των ομάδων, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη εννέα άτομα.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, που κορυφώθηκε το τελευταίο 24ωρο με τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η αποδιδόμενη δράση τους προσδιορίζεται χρονικά τουλάχιστον από τον περυσινό Μάιο. Στην ίδια ανακοίνωση, από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ομάδες συνεργάζονταν μεταξύ τους σε επίπεδο «αρχηγών».

Ειδικότερα, ως «αρχηγός» της πρώτης εγκληματικής ομάδας φέρεται, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ένας 50χρονος, ο οποίος πραγματοποιούσε, είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτων, αυτοπρόσωπες συναντήσεις με τα υπόλοιπα μέλη, προμηθεύοντάς τα με λαθραία καπνικά προϊόντα, ενώ κάποιες φορές λάμβανε. παραγγελίες ή παραλάμβανε χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στις παραδοθείσες ποσότητες. Το παράνομο εμπόρευμα φαίνεται να παρελάμβανε τέσσερις γυναίκες, μεταξύ αυτών μία 82χρονη, οι οποίες διέθεταν δικά τους δομημένα δίκτυα λιανικών αγοραστών.

Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα, ως «αρχηγός» της φέρεται ένας 48χρονος, ο οποίος παρείχε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη, μέσω κυρίως αυτοπροσώπων συναντήσεων ή διαδικτυακών επικοινωνιών, κατά τις αυτές φαινόταν να μεσολαβεί και να συντονίζει τη διακίνηση των λαθραίων καπνικών. προϊόντων και ηλεκτρονικών τσιγάρων μίας χρήσης. Άμεσος συνεργός του φέρεται ένας 62χρονος, ενώ την αποδιδόμενη δράση της δεύτερης συμμορίας συνέδραμαν κι άλλα άτομα, μεταξύ αυτών δύο εργαζόμενες σε υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών περιποίησης χεριών και ποδιών, που παρείχαν προσωρινή φύλαξη στα λαθροεμπορεύματα.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όταν αναφέρονταν σε ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης μιλούσαν για «λεμόνια», «σταφύλια», «καρπούζια», «φρούτα του δάσους», ανάλογα με τις γεύσεις του εμπορεύματος, ενώ «τυριά» αποκαλούσαν τα καπνικά προϊόντα, «τσά» τις συσκευασίες με χυμό. και «ουρές» τους αστυνομικούς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη των οργανώσεων προέβησαν σε ενέργειες νομιμοποίησης των εγκληματικών τους εσόδων, μέσω πραγματοποίησης αγορών ακινήτων, κατασκευών πολυτελών κατοικιών, επενδύσεων σε οχήματα και πραγματοποίηση ταξιδιών, αλλά και μέσω της τοποθέτησης ή της διακίνησης παρανόμων εσόδων μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Τι κατασχέθηκε

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καταστήματα και αποθήκες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- 10.080 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 1.220 συσκευασίες λαθραίου καπνού (61 κιλά εν συνόλω), 1.251 λαθραία ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης, το χρηματικό ποσό39. ευρώ, ένα περίστροφο, ένα κυνηγετικό όπλο άνευ αδείας.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών τσιγάρων θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί και να επιβληθούν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις, ενώ τα καταδικασμένα χρηματικά ποσά που αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.