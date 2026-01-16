Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
Ο Αλί Αμπντουλάχ έχει ύψος 1.50 μέτρων, έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη είναι άγνωστο τι φορούσε
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση του 13χρονου Αλί Αμπντουλάχ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.
Ειδικότερα, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου το απόγευμα εξαφανίστηκε ο 13χρονος, συριακής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε χθες, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού.
Ο Αλί Αμπντουλάχ έχει ύψος 1.50 μέτρων, έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Ο 13χρονος που εξαφανίστηκε:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ Ali (ον) Abdullah (επ) 13 ΕΤΩΝhttps://t.co/QR9C3BguOM pic.twitter.com/mPJXhshJeF
— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) January 15, 2026
«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».
