Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα στον Κορυδαλλό

Σε ταράτσα πολυκατοικίας, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, έχει ανέβει γυναίκα, η οποία απειλεί να πέσει και να βάλει τέλος στη ζωή της.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής (με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα), καθώς και ασθενοφόρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τη γυναίκα, προκειμένου να την πείσουν να κατέβει από την ταράτσα.