Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα στον Κορυδαλλό
Γυναίκα απειλεί να αυτοκτονήσει από ταράτσα πολυκατοικίας
Σε ταράτσα πολυκατοικίας, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, έχει ανέβει γυναίκα, η οποία απειλεί να πέσει και να βάλει τέλος στη ζωή της.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής (με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα), καθώς και ασθενοφόρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τη γυναίκα, προκειμένου να την πείσουν να κατέβει από την ταράτσα.
