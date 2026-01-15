sports betsson
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Ο Γιουματζίδης έφερε φόβο στον ΟΦΗ ενόψει ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 15 Ιανουαρίου 2026 | 21:10

Ο Γιουματζίδης έφερε φόβο στον ΟΦΗ ενόψει ΠΑΟΚ

Οι ορισμοί-ζάχαρη του Λανουά για τα ματς του ΠΑΟΚ δεν περνούν απαρατήρητοι από τις άλλες ομάδες, με τελευταίο παράδειγμα τον ΟΦΗ

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Είδαν τον ορισμό του Γιουματζίδη (Πέλλας) στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον ΠΑΟΚ (Κυριακή 18/1) για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League και κάτι έπαθαν στον ΟΦΗ. Μια επιλογή που έφερε φόβο, επειδή πρόκειται για διαιτητή που είναι από γειτονική ένωση με την Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στο Ηράκλειο δεν έκρυβαν τα λόγια τους. Θεωρούν ότι είναι σκάνδαλο η επιλογή του Γιουματζίδη για το παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΟΦΗ και πως πρόκειται για όχι τυχαίο ορισμό, επειδή ο ΟΦΗ αρχίζει να ανεβαίνει αγωνιστικά, καθώς μετά τη νίκη με 4-0 επί του Αστέρα, ακολούθησε η πρόκριση στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Betsson, με το εκτός έδρας 1-0 σε βάρος της ΑΕΚ.

Η ΕΠΣ Πέλλας, όπου πρόεδρός της είναι ο ταμίας της ΕΠΟ Στέργιος Αντωνίου, είναι από τις πιο ευνοημένες στη διαιτησία. Το καλοκαίρι, εκτός από τον Φωτιά, απέκτησε και δεύτερο διαιτητή στον πίνακα της Super League που είναι ο Γιουματζίδης. Επίσης, δεν περνά απαρατήρητο ότι η συγκεκριμένη ΕΠΣ εκτός από διαιτητή είχε και βοηθό, τον Δέλλιο, στον πίνακα της Super League.

Τα παραπάνω αποτελούν επιβεβαίωση της συνάντησης των ΕΠΣ, στην Κηφισιά. Σε αυτή διεμήνυσαν στη διοίκηση της ΕΠΟ ότι ο Λανουά είναι «ακατάλληλος» και εκτός από το ότι δεν υπάρχει 50-50 στη διαιτησία ένας ακόμη από τους πολλούς λόγους είναι ότι οι διαιτητές, οι βοηθοί και οι παρατηρητές στους πίνακες των εθνικών κατηγοριών έχουν προωθηθεί-κατανεμηθεί με συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια. Για να το πούμε πιο καλά, αν κάποιος διαιτητής, βοηθός, ή παρατηρητής ανήκει σε ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας τόσο το καλύτερο για αυτόν.

Για το ματς ΠΑΟΚ-ΟΦΗ ο Λανουά θυμήθηκε να βάλει τον Γιουματζίδη πρώτη φορά σε ματς του ΠΑΟΚ. Το προηγούμενο παιχνίδι ήταν Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3. Ποιόν είχε βάλει διαιτητή; Τον Φωτιά! Μπορεί να πέρασε στο… χαλαρό, όμως παρότι η ομάδα τους δεν είχε καλή απόδοση, οι φίλαθλοι του Παναιτωλικού αποδοκίμασαν τον Φωτιά με τη λήξη του αγώνα του προηγούμενου Σαββάτου (10/1).
Με ποιό σκεπτικό ο Λανουά θεωρεί εύκολο το παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΟΦΗ και έβαλε έναν άπειρο διαιτητή, τον Γιουματζίδη, ο οποίος ανέβηκε το καλοκαίρι; Γιατί προτιμά να βάζει διαιτητές από ΕΠΣ που γειτνιάζουν με τη Θεσσαλονίκη σε ματς του ΠΑΟΚ; Θυμίζουμε ότι ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) σφύριξε τον προημιτελικό Κυπέλλου Betsson Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2.

