Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 13:00
Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας στην Αθήνα
Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)
Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη χρονιά του με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League και ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αφήσει πίσω τους την κακή παρένθεση του αποκλεισμού από το Κύπελλο.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον μονό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και έμεινε εκτός συνέχειας, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από πολύ κακή διαιτησία. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν, έτσι, ένα ακόμη νταμπλ, ωστόσο η σεζόν είναι ακόμη μεγάλη και οι δύο σημαντικότεροι στόχοι είναι άλλωστε αυτοί που θα κυνηγήσουν στη συνέχεια.

Μάλιστα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, την επομένη του αγώνα με τον Δικέφαλο του Βορρά, φρόντισαν να στείλουν και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ένα μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας, θέλοντας να δείξουν πως δεν τους πτοεί τίποτα και πως ο αποκλεισμός από τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση ήταν μια κακή παρένθεση σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες ανέβασαν στα social media της ομάδας μια φωτογραφία πριν την έναρξη του αγώνα κατά την οποία οι «ερυθρόλευκοι» είναι αγκαλιασμένοι και τη συνδύασαν με λεζάντα μία μονάχα λέξη, η οποία ωστόσο περνάει 100% το μήνυμα που ήθελαν: «Οικογένεια».

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Υπενθυμίζεται ότι επόμενη αγωνιστική πρόκληση του Ολυμπιακού είναι αυτή του αγώνα της 7ης αγωνιστική της League Phase του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, το βράδυ της Τρίτης (20/1, 22:00) ο οποίος φυσικά είναι must win στην προσπάθεια της ομάδας να συνεχίσει στα πλέι-οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σημειώνεται επίσης ότι ο αγώνας πρωταθλήματος που θα υπήρχε ενδιάμεσα, αυτός με τον Αστέρα στην Τρίπολη, αναβλήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος των Πειραιωτών, όπως επιτρέπει ο νέος κανονισμός.

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.01.26
Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη χρονιά του με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League και ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αφήσει πίσω τους την κακή παρένθεση του αποκλεισμού από το Κύπελλο.

Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια
Μπάσκετ 15.01.26
Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια

Από ένα πείραμα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 σε έναν σταθερό πυλώνα του παγκόσμιου NBA – γιατί οι αγώνες regular season στο ευρωπαϊκό έδαφος γνωρίζουν τόσο μεγάλη επιτυχία

Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 15.01.26
Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο

Ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ έχουν μπροστά τους μια σπουδαία ευκαιρία να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης – Τι ισχύει αν μία εκ των δύο κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»
Ποδόσφαιρο 15.01.26
Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»

Εγραψε ιστορία η Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Με πρωταγωνιστή τον Χεφτέ Μπετανκόρ νίκησε 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα και την πέταξε εκτός Κυπέλλου.

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων
Fizz 15.01.26
Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια στενή, αγαπημένη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του», είχε δηλώσει η κόρη του.

«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Τελετή υποδοχής 15.01.26
«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» - Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»

Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
Κατάθεση Influencer 15.01.26
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

«Είναι η φίλη του Ιμάμογλου» λέει influencer που επίσης συνελήφθη στην Τουρκία - Παλαιότερα, η Τσαϊργκάν είχε δηλώσει ότι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές στο κινητό της είναι ο Ιμάμογλου

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Μπαχρέιν 15.01.26
«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Δύο επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε καναδική επιχείρηση σεξουαλικής ευεξίας, όταν παραγγελίες sex toys προς στρατιωτικό προσωπικό εντοπίστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου τα προϊόντα αυτά θεωρούνται παράνομα

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Φοινικούντα: Κατ' αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων στη συμπληρωματική απολογία – Τα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα 15.01.26
«Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις

Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες
Τεχνολογία 15.01.26
Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες

Οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με κάθε μορφή επικοινωνίας, ειδικά με email ή μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το Instagram τις επόμενες εβδομάδες

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26
Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος - «Ξαναγεννήθηκε» λέει η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
Νέο Μεξικό 15.01.26
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

