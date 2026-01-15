Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον μονό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και έμεινε εκτός συνέχειας, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από πολύ κακή διαιτησία. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν, έτσι, ένα ακόμη νταμπλ, ωστόσο η σεζόν είναι ακόμη μεγάλη και οι δύο σημαντικότεροι στόχοι είναι άλλωστε αυτοί που θα κυνηγήσουν στη συνέχεια.

Μάλιστα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, την επομένη του αγώνα με τον Δικέφαλο του Βορρά, φρόντισαν να στείλουν και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ένα μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας, θέλοντας να δείξουν πως δεν τους πτοεί τίποτα και πως ο αποκλεισμός από τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση ήταν μια κακή παρένθεση σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες ανέβασαν στα social media της ομάδας μια φωτογραφία πριν την έναρξη του αγώνα κατά την οποία οι «ερυθρόλευκοι» είναι αγκαλιασμένοι και τη συνδύασαν με λεζάντα μία μονάχα λέξη, η οποία ωστόσο περνάει 100% το μήνυμα που ήθελαν: «Οικογένεια».

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Υπενθυμίζεται ότι επόμενη αγωνιστική πρόκληση του Ολυμπιακού είναι αυτή του αγώνα της 7ης αγωνιστική της League Phase του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, το βράδυ της Τρίτης (20/1, 22:00) ο οποίος φυσικά είναι must win στην προσπάθεια της ομάδας να συνεχίσει στα πλέι-οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σημειώνεται επίσης ότι ο αγώνας πρωταθλήματος που θα υπήρχε ενδιάμεσα, αυτός με τον Αστέρα στην Τρίπολη, αναβλήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος των Πειραιωτών, όπως επιτρέπει ο νέος κανονισμός.