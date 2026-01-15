Ροδόπη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 84χρονος αγνοούμενος αγρότης
Χθες, Τετάρτη βρέθηκε το τρακτέρ του ηλικιωμένου αγρότη, ενώ σήμερα, Πέμπτη εντοπίστηκε η σορός του
Νεκρός εντοπίστηκε ο 84χρονος αγρότης που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου στη Ροδόπη.
Η σορός του 84χρονου ηλικιωμένου ανευρέθη, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του, στον ποταμό Λίσσο, μεταξύ Μιράνων και Βέννας.
Ο αγρότης παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Λίσσου
Θυμίζουμε πως ο ηλικιωμένος είχε βγει για αγροτικές εργασίες με το τρακτέρ του την Τετάρτη, όταν ξέσπασε η κακοκαιρία, με καταιγίδα και θυελλώδεις ανέμους.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Χρόνος, φέρεται ότι αποπειράθηκε να διασχίσει με το τρακτέρ του την αγροτική διάβαση στη συμβολή των χωριών Μίρανα και Βέννα, όταν φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του «φουσκωμένου» ποταμού Λίσσου.
Τα παιδιά του ηλικιωμένου ενημέρωσαν την Αστυνομία τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, όταν η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Από τα ξημερώματα της Πέμπτης ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με τη βοήθεια εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, κατοίκων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πολιτικής Προστασίας, με δύτες της ΕΜΑΚ και drone της Πυροσβεστικής, άρχισαν τη μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού του αγνοούμενου.
Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ανευρέθη το τρακτέρ του άτυχου ηλικιωμένου, ενώ σήμερα εντοπίστηκε η σορός του.
