Κυψέλη: 50χρονος παρενόχλησε 15χρονο μέσα σε λεωφορείο – Του πρότεινε συνεύρεση έναντι αμοιβής
Ο άγνωστος άντρας πρότεινε στον 15χρονο ερωτική συνεύρεση με αμοιβή
Θύμα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 15χρονος χθες, 20 λεπτά πριν τις τέσσερις το απόγευμα, από έναν άγνωστο άντρα περίπου 50 ετών, στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος, στην αρχή επιβιβάστηκε στο λεωφορείο 022, στη στάση της Πλατείας Αιγύπτου κοντά στο Πεδίον του Άρεως.
Όπως είπε ο 15χρονος μέσα στο λεωφορείο τον παρενόχλησε και εκείνος αμέσως κατέβηκε στη στάση της οδού Σκύρου, στην Κυψέλη.
Όμως ο άγνωστος τον ακολούθησε, τον πλησίασε και πάλι και του έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση με αμοιβή. Το αγόρι αρνήθηκε και ζήτησε βοήθεια από έναν υπάλληλο καταστήματος στην οδό Φωκίωνος Νέγρη.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αμέσως στο σημείο έσπευσαν άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Στο μεταξύ ο άγνωστος είχε τραπεί σε φυγή και είχε εξαφανιστεί.
Ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του χωρίς αποτέλεσμα.
Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ αγνώστου από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης.
