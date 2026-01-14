Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πότε θα γίνουν οι ημιτελικοί

Ολοκληρώθηκαν οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson μετα τα ζευγάρια Λεβαδειακός – ΟΦΗ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, να διεκδικούν μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Τα ματς θα είναι δίπλα, στις έδρες των δύο ομάδων, με τα πρώτα παιχνίδια παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για το τριήμερο 3-4-5 Φεβρουαρίου και τις ρεβάνς μία εβδομάδα μετά.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός – Άρης 3-0

Τα δύο ζευγάρια στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

1ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

2ος ημιτελικός: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Το υπόλοιπο πρόγραμμα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

1ος ημιτελικός: 3-4-5 Φεβρουαρίου

2ος ημιτελικός: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου