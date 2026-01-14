Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πότε θα γίνουν οι ημιτελικοί
Λεβαδειακός – ΟΦΗ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Δείτε πότε θα πραγματοποιηθούν τα παιχνίδια.
- Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
- Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
- «ChatGPT, τι έχω;» – Οι ασθενείς τρέχουν στους γιατρούς αφού πρώτα… συμβουλευτούν την AI
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Ολοκληρώθηκαν οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson μετα τα ζευγάρια Λεβαδειακός – ΟΦΗ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, να διεκδικούν μία θέση στον μεγάλο τελικό.
Τα ματς θα είναι δίπλα, στις έδρες των δύο ομάδων, με τα πρώτα παιχνίδια παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για το τριήμερο 3-4-5 Φεβρουαρίου και τις ρεβάνς μία εβδομάδα μετά.
Τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2
Παναθηναϊκός – Άρης 3-0
Τα δύο ζευγάρια στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
1ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
2ος ημιτελικός: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Το υπόλοιπο πρόγραμμα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
1ος ημιτελικός: 3-4-5 Φεβρουαρίου
2ος ημιτελικός: 10-11-12 Φεβρουαρίου
Τελικός: 25 Απριλίου
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτίζαν (pic)
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πότε θα γίνουν οι ημιτελικοί
- Ολυμπιακός: Δεύτερη μεγαλύτερη εκτός έδρας νικη το +38
- Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς
- Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104: Άνετο πέρασμα από το Βελιγράδι με σούπερ Βεζένκοφ
- Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!
- Σενεγάλη – Αίγυπτος 1-0: Ο Μανέ απέκλεισε τον Σαλάχ και πέρασε στον τελικό
- Βασικοί στο Νιγηρία – Μαρόκο οι Ελ Κααμπί και Ονιεμαέτσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις