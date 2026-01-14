Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με τον υπουργό, Γιώργο Γεραπετρίτη, θα έχει σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή το σοβαρό περιστατικό επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε -τελικά- δύο δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης στη Μαύρη Θάλασσα, στο ένα εκ των οποίων υπήρχαν και δύο Ελληνες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ο κ. Κικίλιας, ο οποίος παρευρέθη το πρωί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των πλοιάρχων, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ’ όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων». Τόνισε ότι το υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αναφορικά με το πλαίσιο ασφάλειας και διαβεβαίωσε πως βρίσκεται σε διαρκή και ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους της ναυτιλίας.

Επιθέσεις έγιναν σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ

Σε δύο -και όχι περισσότερα- δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων επιβεβαιώνονται έως αυτήν τη στιγμή οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σημειώθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, στόχος επίθεσης με δύο drones έκαστο υπήρξαν τα δεξαμενόπλοια MT Matilda (IMO 9407457) και MT Delta Harmony (IMO 9408463), τα οποία κατευθύνονταν προς τερματικό σταθμό της περιοχής.

Το MT Matilda, σημαίας Μάλτας, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris, υπέστη περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός μελών του πληρώματος, ενώ στο πλοίο δεν επιβαίνουν Έλληνες ναυτικοί.

Το MT Delta Harmony, σημαίας Λιβερίας και διαχείρισης της ελληνικής Delta Tankers, υπέστη επίσης υλικές ζημιές από την επίθεση, ενώ εκδηλώθηκε και πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα. Στο πλοίο επιβαίνουν δύο Έλληνες ναυτικοί (α’ μηχανικός και υποπλοίαρχος), χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Και τα δύο δεξαμενόπλοια απομακρύνθηκαν με ίδια μέσα από τη θαλάσσια περιοχή, σε ασφαλή απόσταση από τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), προς τον οποίο κατευθύνονταν.