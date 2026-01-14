Ρόδος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη – 4 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στη Ρόδο για την εξάρθρωση κυκλώματος που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 7 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης

Παράλληλα στις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 δενδρύλλια κάνναβης, 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3.200 γραμμάρια κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης και πλήθος σπόρων κάνναβης.

Επίσης εντοπίστηκε πλήρες εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας, 6 ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 740 ευρώ και 6 τηλεφωνικές συσκευές.

Κατασχέθηκαν επίσης και 2 οχήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις