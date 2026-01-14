magazin
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Κιάρα Φεράνι: Δικαίωση μετά την καταιγίδα του Pandorogate – «Ο εφιάλτης τελείωσε»
Go Fun 14 Ιανουαρίου 2026 | 23:20

Κιάρα Φεράνι: Δικαίωση μετά την καταιγίδα του Pandorogate – «Ο εφιάλτης τελείωσε»

Τέλος στον εφιάλτη για την Κιάρα Φεράνι που κρίθηκε αθώα για την υπόθεση της φιλανθρωπικής απάτης

Spotlight

Η αυλαία έπεσε την Τετάρτη σε μια από τις πλέον πολύκροτες δίκες της σύγχρονης Ιταλίας, με το ποινικό δικαστήριο του Μιλάνου να αθωώνει την Κιάρα Φεράνι από τις κατηγορίες της απάτης.

Η διάσημη επιχειρηματίας και influencer, που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου Pandorogate, αφήνει πίσω της τη δικαστική ομηρία, έχοντας όμως πληρώσει ένα βαρύτατο τίμημα στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Μετά από μήνες έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και δημόσιας απαξίωσης, η ετυμηγορία του δικαστή Ίλιο Μανούτσι κλείνει οριστικά το νομικό σκέλος μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την ιταλική κοινή γνώμη.

Αν και η κατηγορία της βαριάς απάτης κατέπεσε, η Κιάρα Φεράνι καλείται τώρα να διαχειριστεί τα συντρίμμια μιας αυτοκρατορίας που κάποτε φάνταζε ακλόνητη, ανάμεσα σε διαζύγια, πολιτικές μεταστροφές και μια ραγδαία αλλαγή στο ψηφιακό τοπίο.

Η πολύκροτη υπόθεση που έμεινε στην ιστορία ως Pandorogate ολοκληρώθηκε με μια απόφαση που καλωσόρισε το περιβάλλον της Κιάρα Φεράνι.

Οι εισαγγελείς, οι οποίοι είχαν προτείνει ποινή φυλάκισης είκοσι μηνών, υποστήριζαν πως το καταναλωτικό κοινό παραπλανήθηκε σκόπιμα, θεωρώντας πως οι αγορές των εορταστικών γλυκισμάτων και των πασχαλινών αυγών θα ενίσχυαν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ωστόσο, η υπεράσπιση της Φεράνι επέμεινε μέχρι τέλους πως δεν υπήρχε δόλος, παρά μόνο μια επικοινωνιακή αστοχία.

Ο δικαστής Ίλιο Μανούτσι απέρριψε την επιβαρυντική περίσταση της απάτης, μετατρέποντας την κατηγορία σε απλή απάτη. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της γείτονος χώρας, η δίωξη για απλή απάτη απαιτεί την επίσημη καταγγελία από τους παθόντες για να συνεχιστεί. Δεδομένου ότι η καταναλωτική οργάνωση Codacons είχε αποσύρει την καταγγελία της μετά από συμφωνία αποζημίωσης, η υπόθεση οδηγήθηκε στο αρχείο.

Η απόφαση αυτή αφορά επίσης τον στενό της συνεργάτη Φάμπιο Νταμάτο και τον πρόεδρο της Cerealitalia, Φραντσέσκο Κανίλο.

Το χρονικό ενός ολέθρου

YouTube thumbnail

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 2023, όταν η συνεργασία της Φεράνι με την εταιρεία Balocco για την προώθηση ενός συλλεκτικού pandoro ήρθε στο μικροσκόπιο των αρχών.

Ενώ η καμπάνια παρουσιαζόταν ως μέσο στήριξης της έρευνας για τον καρκίνο, αποκαλύφθηκε πως η εταιρεία είχε ήδη καταβάλει μια σταθερή δωρεά ύψους 50.000 ευρώ μήνες νωρίτερα, ενώ οι εταιρείες της Φεράνι αποκόμισαν κέρδη που ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι αρχές ανταγωνισμού επέβαλαν εξοντωτικά πρόστιμα, όμως η μεγαλύτερη ζημιά ήταν ηθική. Η Κιάρα Φεράνι, που μέχρι τότε αποτελούσε το πρότυπο της επιτυχημένης σύγχρονης γυναίκας με έντονη κοινωνική δράση, βρέθηκε απομονωμένη.

Η δημόσια εικόνα της δέχθηκε ανεπανόρθωτο πλήγμα, πυροδοτώντας μια ευρύτερη συζήτηση στην Ιταλία για τα όρια του influencer marketing και την προστασία του καταναλωτή από ψευδεπίγραφες φιλανθρωπικές δράσεις.

Το λυκόφως μιας αυτοκρατορίας

YouTube thumbnail

Η αθώωση μπορεί να προσφέρει νομική λύτρωση, όμως δεν μπορεί να επαναφέρει την πρότερη αίγλη της Κιάρα Φεράνι. Το σκάνδαλο αυτό αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για τη διάλυση ενός πολιτικού και πολιτισμικού οικοδομήματος.

Η Φεράνι και ο πρώην σύζυγός της, ο ράπερ Φέντεζ, αποτελούσαν το πιο ισχυρό ζευγάρι του ιταλικού Instagram, προωθώντας προοδευτικές ατζέντες και συγκρουόμενοι συχνά με τη συντηρητική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Σήμερα, το τοπίο είναι ριζικά αλλαγμένο: το ζευγάρι έχει πάρει διαζύγιο, η Φεράνι αποσύρθηκε για μεγάλο διάστημα από τη δημόσια ζωή και ο Φέντεζ επανεμφανίστηκε σε κύκλους με σαφώς πιο δεξιόστροφη πολιτική κατεύθυνση.

Η Κιάρα Φεράνι, αν και αθώα πλέον στα μάτια του νόμου, καλείται να επαναπροσδιορίσει την ύπαρξή της σε μια Ιταλία που την αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό σημειώνει το Politico.

World
Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

World
ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu
Λούτρινο 14.01.26

Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» - Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Αν το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των Mirumi. Γεννημένα στην Ιαπωνία, αφράτα και με κίνηση: είναι τα νέα ντάρλινγκ έτοιμα να εκθρονίσουν τον προκάτοχό τους από τις καρδιές και τις τσάντες των κολλημένων με τα τρεντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album
Music Stage 14.01.26

Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album

Αυτή την περίοδο, ο Apon ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό τη νέα του δισκογραφική δουλειά, μετά το υπερεπιτυχημένο album «Ονειροπόλος», που έγινε τριπλά πλατινένιο σε χρόνο - ρεκόρ ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια streaming points

Σύνταξη
Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;
Strangers 14.01.26

Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;

Ένας ήρεμος γάμος, μια κανονικότητα που μοιάζει ακλόνητη και ένα απρόσμενο τηλεφώνημα αρκούν για να καταρρεύσουν όλα. Το Strangers φωτίζει όσα επιλέγουμε να μη βλέπουμε μέσα στον γάμο — μέχρι να είναι αργά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»
Βίντεο 14.01.26

H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»

«Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά λόγω του ότι κατάγομαι και από την Ιταλία, κινέζικα διότι έχω μείνει τρία χρόνια στην Κίνα, ιαπωνικά, κορεάτικα», είπε μεταξύ άλλων η Mikay σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της
Νίκη έναντι του χρόνου 14.01.26

Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της

Η τεσσαρακονταετής ιστορία αγάπης της Ρέιτσελ Γουόρντ από το σήριαλ των 80s «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» με τον συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν, 78 ετών, και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους - μετά την απάντηση της ηθοποιού, 68 ετών, σε σκληρά σχόλια για την εμφάνισή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες
«Τα απαγορευμένα» 14.01.26

Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες

Από την Σίντνεϊ Σουίνι στον Μπραντ Πιτ αυτοί ήταν οι σταρ του Χόλιγουντ που γλίτωσαν από τα καυστικά αστεία της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρις Νορθ – Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
«Γ@μώ το Νέο Έτος!» 14.01.26

Κρις Νορθ - Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Ο διασυρμένος για σεξουαλική κακοποίηση ηθοποιός του Χόλιγουντ Κρις Νορθ έβαλε στο στόχαστρο την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σε μια παράξενη ανάρτηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές
«Θείος Τιμ» 14.01.26

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές

Η Μελίσα Γκίλμπερτ φαίνεται να στέκεται δίπλα στον σύζυγό της μετά την παράδοση του Τίμοθι Μπάσφιλντ στις αρχές με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ ο ίδιος μιλάει για «εκδίκηση» από τη μητέρα των φερόμενων θυμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της
Music Stage 14.01.26

Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της

To music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης της Λένας Ζευγαρά στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης που επί μήνες αποτέλεσε το πιο hot spot της πόλης και μεταφέρει όλη την «εκρηκτική» της ενέργεια και την ξεχωριστή επαφή που έχει με το κοινό

Σύνταξη
Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
«Σύνδεση» 14.01.26

Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Το νέο ρομπότ της 10Beauty υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την παραγκώνιση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση
Κόσμος 14.01.26

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση

Έκρυθμη εξακολουθεί να είναι κατάσταση στο Ιράν, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση.

Σύνταξη
Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος «καπνός» 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους
Ελλάδα 14.01.26

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Tο γεγονός ότι τελευταία εβδομάδα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω διαδικτύου μεγαλώνει την αγωνία των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

Γεωργία Κακή
«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
Just An Accident 14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 14.01.26

Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός (3-0)

Με τρία γκολ του Τάσου Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Άρη και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου, εκεί που θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ με τη ρεβάνς στην έδρα του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Σύνταξη
Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
Κόσμος 14.01.26

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά στη Γροιλανδία εάν το ήθελαν. Ωστόσο, οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους

Σύνταξη
Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!

Διαιτησία «μαύρα χάλια» από τον Τσακαλίδη στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι Ελληνες διαιτητές δεν πρέπει να ορίζονται σε κρίσιμα ματς. Αποκορύφωμα ο μη καταλογισμός πέναλτι στο 82’

Βάιος Μπαλάφας
Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur. Τιμή μας που δεν τη ψηφίσαμε» δηλώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών», λέει.

Σύνταξη
«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.01.26

«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν τόνισε ότι είναι σαφές πως ο Τραμπ επιθυμεί να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία και ότι στη συνάντησή του με τους Βανς και Ρούμπιο δεν κατάφερε να «αλλάξει την αμερικανική θέση»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14.01.26

H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur

H έντονη φημολογία πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αντιμετωπίσει την τέταρτη πρόταση μομφής μέσα σε ένα εξάμηνο με αφορμή τη συμφωνία Mercosur ανάμεσα στην ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10
Δημοσκόπηση 14.01.26

Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10

Όλα και πιο φανερή γίνεται η φθορά της κυβέρνησης με τη δυσπιστία απέναντί της να είναι φανερή σε νέα δημοσκόπηση. «Σφήνα» στο πολιτικό σκηνικό ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα», ανατρέπει τα δεδομένα. Ισχυρή δυναμική και από το «κόμμα Καρυστιανού» αλλά και σοβαρές αμφιβολίες.

Σύνταξη
