Κιάρα Φεράνι: Δικαίωση μετά την καταιγίδα του Pandorogate – «Ο εφιάλτης τελείωσε»

Η αυλαία έπεσε την Τετάρτη σε μια από τις πλέον πολύκροτες δίκες της σύγχρονης Ιταλίας, με το ποινικό δικαστήριο του Μιλάνου να αθωώνει την Κιάρα Φεράνι από τις κατηγορίες της απάτης.

Η διάσημη επιχειρηματίας και influencer, που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου Pandorogate, αφήνει πίσω της τη δικαστική ομηρία, έχοντας όμως πληρώσει ένα βαρύτατο τίμημα στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Μετά από μήνες έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και δημόσιας απαξίωσης, η ετυμηγορία του δικαστή Ίλιο Μανούτσι κλείνει οριστικά το νομικό σκέλος μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την ιταλική κοινή γνώμη.

Αν και η κατηγορία της βαριάς απάτης κατέπεσε, η Κιάρα Φεράνι καλείται τώρα να διαχειριστεί τα συντρίμμια μιας αυτοκρατορίας που κάποτε φάνταζε ακλόνητη, ανάμεσα σε διαζύγια, πολιτικές μεταστροφές και μια ραγδαία αλλαγή στο ψηφιακό τοπίο.

Η πολύκροτη υπόθεση που έμεινε στην ιστορία ως Pandorogate ολοκληρώθηκε με μια απόφαση που καλωσόρισε το περιβάλλον της Κιάρα Φεράνι.

Οι εισαγγελείς, οι οποίοι είχαν προτείνει ποινή φυλάκισης είκοσι μηνών, υποστήριζαν πως το καταναλωτικό κοινό παραπλανήθηκε σκόπιμα, θεωρώντας πως οι αγορές των εορταστικών γλυκισμάτων και των πασχαλινών αυγών θα ενίσχυαν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ωστόσο, η υπεράσπιση της Φεράνι επέμεινε μέχρι τέλους πως δεν υπήρχε δόλος, παρά μόνο μια επικοινωνιακή αστοχία.

Ο δικαστής Ίλιο Μανούτσι απέρριψε την επιβαρυντική περίσταση της απάτης, μετατρέποντας την κατηγορία σε απλή απάτη. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της γείτονος χώρας, η δίωξη για απλή απάτη απαιτεί την επίσημη καταγγελία από τους παθόντες για να συνεχιστεί. Δεδομένου ότι η καταναλωτική οργάνωση Codacons είχε αποσύρει την καταγγελία της μετά από συμφωνία αποζημίωσης, η υπόθεση οδηγήθηκε στο αρχείο.

Η απόφαση αυτή αφορά επίσης τον στενό της συνεργάτη Φάμπιο Νταμάτο και τον πρόεδρο της Cerealitalia, Φραντσέσκο Κανίλο.

Το χρονικό ενός ολέθρου

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 2023, όταν η συνεργασία της Φεράνι με την εταιρεία Balocco για την προώθηση ενός συλλεκτικού pandoro ήρθε στο μικροσκόπιο των αρχών.

Ενώ η καμπάνια παρουσιαζόταν ως μέσο στήριξης της έρευνας για τον καρκίνο, αποκαλύφθηκε πως η εταιρεία είχε ήδη καταβάλει μια σταθερή δωρεά ύψους 50.000 ευρώ μήνες νωρίτερα, ενώ οι εταιρείες της Φεράνι αποκόμισαν κέρδη που ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι αρχές ανταγωνισμού επέβαλαν εξοντωτικά πρόστιμα, όμως η μεγαλύτερη ζημιά ήταν ηθική. Η Κιάρα Φεράνι, που μέχρι τότε αποτελούσε το πρότυπο της επιτυχημένης σύγχρονης γυναίκας με έντονη κοινωνική δράση, βρέθηκε απομονωμένη.

Η δημόσια εικόνα της δέχθηκε ανεπανόρθωτο πλήγμα, πυροδοτώντας μια ευρύτερη συζήτηση στην Ιταλία για τα όρια του influencer marketing και την προστασία του καταναλωτή από ψευδεπίγραφες φιλανθρωπικές δράσεις.

Το λυκόφως μιας αυτοκρατορίας

Η αθώωση μπορεί να προσφέρει νομική λύτρωση, όμως δεν μπορεί να επαναφέρει την πρότερη αίγλη της Κιάρα Φεράνι. Το σκάνδαλο αυτό αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για τη διάλυση ενός πολιτικού και πολιτισμικού οικοδομήματος.

Η Φεράνι και ο πρώην σύζυγός της, ο ράπερ Φέντεζ, αποτελούσαν το πιο ισχυρό ζευγάρι του ιταλικού Instagram, προωθώντας προοδευτικές ατζέντες και συγκρουόμενοι συχνά με τη συντηρητική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Σήμερα, το τοπίο είναι ριζικά αλλαγμένο: το ζευγάρι έχει πάρει διαζύγιο, η Φεράνι αποσύρθηκε για μεγάλο διάστημα από τη δημόσια ζωή και ο Φέντεζ επανεμφανίστηκε σε κύκλους με σαφώς πιο δεξιόστροφη πολιτική κατεύθυνση.

Η Κιάρα Φεράνι, αν και αθώα πλέον στα μάτια του νόμου, καλείται να επαναπροσδιορίσει την ύπαρξή της σε μια Ιταλία που την αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό σημειώνει το Politico.